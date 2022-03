Was spricht für die Impfpflicht ab 50, Frau Piechotta?

Leipzig/Berlin

Der Bundestag debattiert am Donnerstag erstmals über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht, um das Corona-Virus zu stoppen. Die Leipziger Abgeordnete Paula Piechotta (Grüne) bringt mit einer Parlamentarier-Gruppe einen Antrag ein, der eine Impfpflicht für Menschen ab 50 Jahre vorsieht. Diesen Antrag unterstützen auch die sächsischen Grünen-Abgeordneten Merle Spellerberg (Dresden), Bernhard Hermann (Chemnitz) Kassem Taher Saleh (Dresden) und die SPD-Abgeordnete Franziska Mascheck (Leipzig Land). Wir sprachen darüber mit der Ärztin Piechotta.

Es gibt drei Anträge im Bundestag zur Impfpflicht: Einer für 18+, einer für 50+ und einer, der sie generell ablehnt vom FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Nehmen sich die Befürworter einer Impfpflicht nicht die Stimmen gegenseitig ab?

Es gibt sogar noch mehr Anträge: Ü18, Ü50 plus Beratungspflicht, Kubicki, den Unions-Antrag mit Impfvorratsbeschluss und den AfD-Antrag. Es ist klar, dass keiner der Vorschläge eine Mehrheit hat. Deswegen suchen wir nun nach Kompromissen. Viele Abgeordnete der Union sind für eine altersbezogene Impfpflicht. In der aktuellen Situation mit Krieg in Europa, vielen Flüchtlingen ohne Impfschutz und einem Gesundheitswesen, das jeden Monat Beschäftige verliert, müssen wir jetzt die verantwortungsbewusste Vorsorge für den Herbst leisten: Falls noch mal eine schwere Corona-Variante kommt können wir nicht riskieren, dass dann mit Millionen mehr Menschen im Land, die zusätzlich auch gesundheitlich versorgt werden müssen, und angesichts einer drohenden Wirtschaftskrise auch noch das Gesundheitswesen kollabiert.

Was spricht generell für die Impfpflicht ab 50?

Der weit überwiegende Teil der Menschen, die mit Corona ein Krankenhausbett brauchen, ist über 50. Deswegen ist es ein großes Problem, dass in unserem Land noch über 3 Millionen Menschen über 60 ungeimpft sind. Damit riskieren wir, dass im kommenden Herbst im schlimmsten Fall nicht alle Menschen mit Herzinfarkt und Schlaganfall gut versorgt werden können.

Lesen Sie auch https://www.lvz.de/Region/Mitteldeutschland/Allgemeine-Corona-Impfpflicht-so-wuerden-Sachsens-Abgeordnete-abstimmen

Wie soll das umgesetzt werden?

Die Umsetzung wäre einfacher als die einer Impfpflicht ab 18, da von der Impfpflicht über 50 Jahren 4,5 Millionen betroffen sind statt über 7 Millionen bei der Impfpflicht ab 18 Jahren. Das macht insbesondere für die Regionen in Deutschland mit besonders großer Impflücke einen erheblichen Unterschied. Länder wie Griechenland und Italien wählten daher diesen Ansatz und mussten anders als Österreich ihre Impfpflicht-Regelungen nicht wieder einkassieren.

Vorbehaltlich der Neubewertung ab Herbst: Hoffen Sie, dass sich das Thema über den Sommer erledigen könnte?

Im Sommer werden die Corona- Zahlen runtergehen, aber Corona ist damit nicht vorbei. Deswegen sieht unser Vorschlag vor, dass wir im Sommer auf Basis einer Bewertung durch das RKI genau schauen, wie hoch die Impf- und die Hospitalisierungsquoten sind und wie die Prognosen für Herbst und Winter.

Von der Uniklinik in den Plenarsaal Paula Piechotta (34) zog nach der Bundestagswahl im September 2021 über den Listenplatz 1 der sächsischen Grünen ins Parlament. Piechotta wurde in Gera geboren. Sie studierte Human- und Molekularmedizin in Jena, promovierte in Biophysik und arbeitete von 2020 bis zu ihrem Einzug in den Bundestag als Fachärztin für Radiologie an der Leipziger Uniklinik. Seit 2010 ist sie für die Grünen auf Bundes- und Landesebene aktiv. 2014 war sie mit den Themen Gesundheit, Drogenpolitik und Pflege an den Koalitionsverhandlungen der ersten rot-rot-grünen Landesregierung in Thüringen beteiligt.

Und wie geht es dann weiter?

Erst wenn eine Überlastung droht soll der Bundestag über die Impfpflicht ab 50 entscheiden. Wir müssen dringend eine neue Belastung des Gesundheitssystems vermeiden, mehr vorausschauen und weg von diesem Krisenmodus. Wir sollten auch berücksichtigen, dass wir nun viele Menschen aus der Ukraine gesundheitlich versorgen müssen, die meist nicht geimpft sind.

Kann die Impfpflicht ab 50+ die impfmüden Sachsen überzeugen?

Überzeugen werden wir nicht mit der Pflicht zur Impfung, sondern mit der ebenfalls in unserem Gesetzentwurf enthaltenen Beratungspflicht - aber natürlich nicht alle. Es geht mir aber nicht nur um die, die Impfungen ablehnen, sondern vor allem auch um die große Mehrheit in Sachsen, die geimpft ist und darauf baut, dass wir nicht den dritten Herbst in Folge unvorbereitet in eine neue Coronakrise steuern - das wäre dieses Jahr noch weniger zu akzeptieren angesichts der vielen anderen Krisen, die wir gerade auch lösen müssen.

Was ist im Freistaat bei der Verbesserung der Impfquote vor allem nötig?

Wir haben ja gesehen, dass Corona in Sachsen durch eine niedrige Impfquote verheerende Auswirkungen haben kann. Wir brauchen bis nächsten Herbst unbedingt eine höhere Impfquote als Schutzwall vor der nächsten Welle. Hierfür sehen wir eine Beratungspflicht vor. Das heißt alle werden über ihre Krankenkasse angeschrieben und zu einer Impfberatung eingeladen, es sei denn sie sind bereits geimpft oder genesen. In solch einer Beratung im Impfzentrum oder beim Hausarzt können dann individuelle Fragen besprochen und Zweifel ausgeräumt werden.

Von André Böhmer