Was wollen die Corona-Leugner an der B96? Acht Bürgermeister antworten

Seit Monaten demonstrieren jeden Sonntag Hunderte Menschen an der B96. Wir haben die Bürgermeister von acht sächsischen Städten entlang der Straße gefragt: Verstehen Sie diese Leute?

Lauta : Schon länger ein Grummeln

In unserer Stadt merkt man kaum etwas von den Protesten an der B96. Aber ich will das Thema auch nicht von uns wegschieben. Ich glaube, dass viele der Teilnehmer schon länger ein Grummeln in sich haben. Dazu muss man wissen, dass es 1989 schon einmal Menschenketten an der B96 gab. Damals hieß die Straße noch F96 und führte von Zittau bis Rügen. Es ging den Menschen damals um ganz andere Veränderungen als heute. Man sorgte sich, ganz allgemein, darum, was nach dem Ende der DDR kommen würde.

Heute war es wieder eine große Ungewissheit, die diese Leute an die Straße zog. Als die Corona-Welle begann, sah ganz Deutschland die schrecklichen Bilder aus Italien. Mit der Realität, wie sie die Bürger in unserem Lausitzer Seenland wahrnehmen, hatten sie aber zum Glück nie etwas zu tun. Wenn der Grund für eine Gefahr derartig unsichtbar bleibt, fällt es natürlich schwerer, Einschränkungen und Verluste in Kauf zu nehmen.

Frank Lehmann (parteilos) ist seit fünf Jahren Bürgermeister in Lauta.

Elsterheide: Es sind nicht nur Extreme

Ich betrachte die Proteste an der B96 mittlerweile mit Unverständnis. Natürlich fühlte man sich zu Beginn der Corona-Krise in seiner Meinungsfreiheit eingeschränkt. Dazu hat man hier ein besonderes Verhältnis, man hat ja vor 30 Jahren selber dafür gekämpft. Mittlerweile gab es aber, gerade in Sachsen, erhebliche Lockerungen. Mein Gefühl ist, dass bestimmte Gruppierungen aus einer leider sehr rechten Ecke versuchen, die Proteste zu missbrauchen.

Es sind aber nicht nur Extreme, die hier protestieren. Einige bringen auch ihren ganz allgemeinen, berechtigten Unmut zum Ausdruck. Der kommt daher, dass man sich im ländlichen Raum in den zurückliegenden Jahren doch ziemlich abgehängt vorgekommen ist.

Man fühlt sich auch in Entscheidungen übergangen: Man baut uns Windkraftanlagen vor die Nase, oder sagt uns, wie wir mit dem Wolf umzugehen haben. Vielleicht sollte man mal eine Windkraftanlage in die Stadt bauen? Natürlich ist das ein Scherz.

Mir wurde auch berichtet, dass nach der Demo manchmal noch Sektbecher stehenbleiben. Oder dass jemand einen Rekorder mitbringt und Musik spielt. Die Proteste werden offenbar mehr und mehr zu einem geselligen Zusammenfinden. Das ist mir lieber, gerade wenn ich an unsere Gäste denke. Mittlerweile kommen 30 Prozent unserer Touristen aus Tschechien, zum Inlineskaten oder Radfahren. Da will ich nicht, dass beim Einfahren jemand eine blaue oder noch schlimmere Fahnen sehen muss.

Dietmar Koark ( CDU) amtiert seit bereits 30 Jahren als Bürgermeister der sorbischen Gemeinde Elsterheide.

Oben: Im Uhrzeigersinn von oben links: die Bürgermeister Frank Lehmann, Dietmar Koark, Markus Posch und Alexander Ahrens.

Wittichenau : Wir sollten froh sein

Wogegen die Leute an der B96 protestieren, ist mir nicht ganz klar. Wenn ich mir ansehe, was Corona in anderen Ländern anrichtet, sollte man froh und dankbar sein. Über die besonnenen Regeln der Regierung – und über die Vernunft von uns allen.

Markus Posch ( CDU) ist seit 2014 Bürgermeister von Wittichenau.

Bautzen : Würde mir mehr Einsehen wünschen

Es ist sicher ein spezifisch sächsisches Phänomen, dass man bei einer Unzufriedenheit schnell auf die Straße geht. Oder an die Straße, wie jetzt. Es ist aber auch typisch für den Rest des Landes, diese Leute dann schnell in die rechte Ecke zu schieben. Ich glaube, dass die Demonstranten, wenn man sie als Extremisten abtut, erst recht weitermachen. Man sollte sie ernst nehmen, sich mit ihnen auseinandersetzen.

Denn natürlich habe ich Verständnis, wenn Leute Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie haben. Man muss sich auch vor Augen führen, dass die Bürger in dieser Region fast niemanden kennen, der tatsächlich Corona hatte. Das Virus ist hier also noch unsichtbarer als anderswo. Dadurch fällt es auch schwerer, die Schutzmaßnahmen zu akzeptieren. Es ist allerdings ein Trugschluss zu glauben, der ländliche Raum sei auf irgendeine Weise sicherer als die Städte. Man sieht das am Beispiel der USA, wo die Pandemie durchaus die ländliche Bevölkerung hart getroffen hat.

Allgemein würde ich mir etwas mehr Einsehen wünschen, wenn Entscheidungsträger in einer Extremsituation eine Richtung vorgeben. Sicher wirkten einige Maßnahmen übervorsichtig oder vorschnell. Aber Fehler wurden ja auch wieder korrigiert, beispielsweise das Verbot der Wochenmärkte, das nach einer Woche wieder aufgehoben wurde. Nun erwägt Sachsen als eines der ersten Länder, die Maskenpflicht aufzuheben. Auch ich wünsche mir eine baldige Rückkehr zur Normalität.

Alexander Ahrens ( SPD) ist Oberbürgermeister in Bautzen.

Großpostwitz : Nur nicht stigmatisieren

Anfangs standen an der B96 noch Menschen wie du und ich. Da griffen die Schutzmaßnahmen ja auch noch sehr tief in die Freiheit der Menschen ein. Und die sagten: „Ihr müsst uns nicht alles befehlen, wir bekommen das auch ohne Verbote hin.“ Das galt es aus meiner Sicht zu akzeptieren, das Recht auf freie Meinungsäußerung steht allen zu.

In den Zeitungen war aber wieder nur von den Reichskriegsflaggen die Rede, die später auch geschwenkt wurden. Es hieß, das alles sei ein rechter Haufen. Man muss mit Stigmatisierungen aufpassen. Sonst sagen die Vernünftigen irgendwann: Na, dann bin ich eben rechts. Und so verliert man sie irgendwann ganz.

Markus Michauk (parteilos) ist seit einem Jahr Bürgermeister von Großpostwitz.

Oppach : Jeder Frust hat seinen Grund

An den B96-Protesten nehmen sehr viele Bürger meiner Gemeinde teil. Zusätzlich kommen Leute aus Bad Schandau, Pillnitz oder Pirna zu uns, das erkennt man an den Autokennzeichen. Der Grund ist, dass hier die B98 und die B96 zusammenlaufen, wir sind eine Art Drehkreuz. Normalerweise schätze ich das sehr. Aber derzeit haben wir, zusätzlich, eine Art Demo-Tourismus. Da ist der Straßenrand sonntags voll.

Nicht vieles von dem, was diese Demonstranten fordern, kann ich nachvollziehen. Ich glaube aber, dass jeder Frust seinen Grund hat. Einer ist sicher, dass sich die Landbevölkerung häufig in der landesweit geführten Debatte nicht wiederfindet. In Oppach lebt man nicht dicht gedrängt, man muss immer ein Stückchen fahren, um etwas zu erleben. Wenn man in die Disco will oder auf eine Veranstaltung.

Manchmal denke ich: Hätten wir auf dem Land daher nicht schon ein wenig eher zur Normalität zurückkehren können?

Sylvia Hölzel ist parteilose Bürgermeisterin von Oppach.

Oben: Im Uhrzeigersinn von oben links: die Bürgermeister Markus Michauk, Sylvia Hölzel, Rica Wittig und Thomas Zenker.

Ebersbach-Neugersdorf : Viele fühlten sich schon vor Corona eingeschränkt

Es heißt, dass die Proteste an der B96 den Corona-Maßnahmen gelten. Ich lese aber einen noch allgemeineren Frust heraus. Da sind Leute dabei, die seit 1990 von der einen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in die andere gerutscht sind. In den Neunziger Jahren haben hier viele Betriebe geschlossen, Webereien, Textilbetriebe, die Nutzfahrzeug-Produktion. Viele Menschen sind daraufhin in Richtung Westen ausgewandert, was die Lage der Region nicht besser gemacht hat.

Heute fühlen sich viele von denen, die damals geblieben sind, ohnehin eingeschränkt – auch ohne Schutzmaßnahmen. Anders gesagt: Der Mund-Nase-Schutz wäre für einige sicher leichter zu verkraften, müssten sie sich nicht sonst schon immer hinten anstellen. Deshalb verstehe ich es ein Stück weit, dass man dagegen protestieren will.

Rica Wittig (parteilos) ist stellvertretende Bürgermeisterin von Ebersbach-Neugersdorf.

Zittau : Eine ohnehin widerständige Stadt

In Zittau beginnt die B96 und wirkt durch ihre hohe symbolische Kraft auch anziehend für Proteste und Menschenketten. Die Analogie zu 1989 wird ja bewusst gesucht. Die Straße führt von Sachsen an die Ostsee. Zu DDR-Zeiten hatte das auch ein bisschen etwas von temporärer Freiheit.

Man kann aber nicht sagen, dass die Proteste die Bevölkerungsmasse von damals hinter sich haben. Es ist keine echte Menschenkette. Und es ist in meinen Augen sehr fragwürdig, gegen Schutzmaßnahmen zu demonstrieren, die uns allen helfen. Es fällt mir auch nicht besonders leicht, mit solchen Kritikern zu diskutieren. Da fehlt es einfach an einer gemeinsamen Faktenlage.

Allerdings überraschen mich die Proteste auch nicht. Zittau war schon immer eine widerständige Stadt. Und das auch manchmal ganz zurecht. Zu Zeiten der friedlichen Revolution konnte sich die Wirkung hier auf dem Land durchaus mit der aus großen Städten, aus Leipzig oder Chemnitz messen. Und als uns 2010 die Flut traf und für manche existenzbedrohend war, kam es zu Demonstrationen – weil der Freistaat die Folgen des Hochwassers nicht ernst genug nahm.

Dass es hier eine gewisse Lust am Widerstand und an der Wut gibt, spüre ich im politischen Tagesgeschäft. Manchmal schaukeln sich die kleinsten Dinge hoch. Es braucht keine Pandemie oder ein Hochwasser, es reicht schon ein Bürgertreffen zu einem Bauprojekt, damit manche Leute den großen Komplott wittern. An der B96 ist es ähnlich.

Thomas Zenker ( SPD) ist seit 2015 Oberbürgermeister von Zittau.

Von Josa Mania-Schlegel