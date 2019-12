Was wurde aus den Leipziger Karstadt-Beschäftigten – das ist die Bilanz von Gewerkschaft und Arbeitsagentur

Leipzig

Durch Klagen konnte ein Teil der in Leipzig entlassenen Karstadt-Mitarbeiterinnen die Kündigungsfrist hinausschieben, erklärte jetzt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Eine Weiterbeschäftigung in der Leipziger Filiale von Galeria-Kaufhof konnte keine der Klägerinnen erreichen, sagt Verdi-Bereichsleiter Handel Jörg Lauenroth-Mago der LVZ. Gehofft hätten darauf einige, da Karstadt und Galeria-Kaufhof fusioniert haben.

Hingegen sei den Mitarbeitern eine Weiterbeschäftigung in anderen Karstadt-Filialen angeboten worden, allerdings „am anderen Ende der Republik“, so Lauenroth-Mago. Darunter Filialen in München, Duisburg und Berlin. Wer dorthin aus familiären oder anderen Gründen nicht wechseln konnte, dem sei eine Abfindung angeboten worden. Auch habe man eine Transfergesellschaft eingerichtet zur Qualifizierung der entlassenen Mitarbeiter.

Nach Angaben von Verdi ist ein geringer Teil der Warenhausmitarbeiter bei der Deutschen Bahn und den Leipziger Verkehrsbetrieben untergekommen, die Arbeitskräfte suchten. Er wisse von Mitarbeiterinnen, so Lauenroth-Mago, die beim neuen Arbeitgeber „eine große Wertschätzung erfahren haben“.

Die meisten Ex-Karstadt-Mitarbeiter arbeiten nun zu schlechteren Konditionen

Ein weiterer Teil von ehemaligen Karstadt-Beschäftigten arbeite wieder im Verkauf in Einrichtungen der Region – „allerdings zumeist zu schlechteren Bedingungen“. 70 Prozent aller Betriebe in der Region seien im Gegensatz zu Karstadt nicht tarifgebunden, so der Verdi-Vertreter. Das Gros der Beschäftigten suche aber noch nach einer neuen Arbeitsstelle. „Viele, vor allem die lange bei Karstadt waren, hadern noch immer mit ihrer Entlassung.“

Bei Leipzigs Arbeitsagentur heißt es hingegen, dass alle arbeitslos gemeldeten Karstadt-Mitarbeiterinnen wieder einen Job haben. Einfach sei das zumeist nicht gewesen, da das Lohnniveau von Verkäuferinnen in der Region generell unter dem von Karstadt liege. Die abgewickelten Beschäftigten, aber auch interessierte Arbeitgeber hätten sich aufeinander zubewegt, so ein Agentursprecher.

Der Mietvertrag für das Kaufhaus war zu Ende März 2019 gekündigt worden, nachdem Karstadt eine Mieterhöhung von rund 68 Prozent nicht zahlen wollte. Bereits Ende August 2018 hatte Karstadt allen 230 Beschäftigten in Leipzig gekündigt. Seit Oktober 2018 lief in dem Traditionshaus der Ausverkauf. Am 8. Februar 2019 wurde das Kaufhaus schließlich geschlossen.

Von Andreas Dunte