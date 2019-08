Noch mal an die Ostsee, dazu Fußballgucken beim FCM – und am liebsten Andreas Gabalier treffen: Seine Familie will dem zehnjährigen Lukas, der an Leukämie leidet, die letzten Wünsche erfüllen. Ihm ist nicht mehr zu helfen, wie ihm die Ärzte in diesem Sommer sagen mussten. Lukas’ Familie bitte um Hilfe, um ihm die erträumten Erlebnisse zu ermöglichen.