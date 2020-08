Weg frei für neuen Rundweg um Oschatz

Oschatz

Oberbürgermeister Andreas Kretschmar, Freizeitstätten-Geschäftsführerin Uta Moritz und Bauhofleiter Rolf Prochazka (r.) stellten am Donnerstag in der Nähe des Wüsten Schlosses den neuen Rundweg um Oschatz vor. Sie halten hier die Wegmarken mit gelber Markierung in den Händen, die Fußgänger und Radfahrer entlang der 19 Kilometer langen Strecke von Oschatz über Collm und zurück führen.

Neue Schilder angebracht

Die Kosten für Planung und neue Schilder werden mit 1350 Euro angegeben. Die Mitarbeiter des Bauhofes haben nicht nur neue Schilder angebracht und alte repariert, sondern auch Bänke in Ordnung gebracht. Laut Freizeitstätten-Geschäftsführerin Moritz soll der neu ausgeschilderte Rundweg mit einer Veröffentlichung in der Wanderbroschüre „Gut zu Fuß“ der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH publik gemacht werden. Bauhofleiter Prochazka versicherte, dass der Einstieg zum Wanderabschnitt am Stranggraben deutlicher gekennzeichnet werden soll.

Von Frank Hörügel