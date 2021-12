Wegen Corona-Folgen: Drei Leipziger Messen abgesagt

Leipzig

Die Leipziger Messe muss im neuen Jahr erneut den Corona-Auflagen in Sachsen Tribut zollen. Nachdem noch im Oktober die Publikumsmesse Modell-Hobby-Spiel ein erfolgreiches Comeback hingelegt hatte, wurde die beliebte Messe Haus-Garten-Freizeit jetzt gestoppt. Das teilte die Messe am Donnerstag mit. Demnach sei die Veranstaltung, die im Verbund mit der mitteldeutschen Handwerksmesse vom 19. bis 27. Februar 2022 stattfinden sollte, aufgrund der pandemischen Lage abgesagt worden. Die Messe fällt damit zum zweiten Mal nach 2021 aus, im Februar 2020 war es die letzte gewesen, die vor der Corona-Pandemie in Sachsen noch zehntausende Besucher und Besucherinnen auf das Gelände im Leipziger Norden gezogen hatte.

Messe-Chef: „Keine verlässliche Planung möglich“

„Wir treffen diese Entscheidung mit großem Bedauern, da wir einen sehr guten Anmeldestand verzeichnen konnten. Bis zuletzt haben wir darauf gehofft, dass das Messe-Duo wie geplant stattfinden kann. Allerdings lässt die pandemische Situation aktuell keine verlässliche Planung im Februar zu“, sagte Geschäftsführer Martin Buhl-Wagner. Nach Auskunft von Messesprecher Andreas Knaut habe man vor allem vermeiden wollen, dass Vorkosten entstehen, auf denen Aussteller-Firmen dann sitzen bleiben, wenn die Messe erst im letzten Augenblick gestoppt werde. Die Gefahr, so Knaut, sei einfach zu groß gewesen. Neuer Termin ist nun vom 11. bis 19. Februar 2023. Abgesagt wurde zudem die Musikmesse „Musicpark“ , sie wird ebenfalls um ein Jahr verschoben und soll nun vom 10. bis 12. Juni 2023 stattfinden.

Laut Sprecher Knaut sind trotz der Absagen die Messen ab März 2022 weiter fest geplant. Dazu gehören die Schmuckmesse Cadeaux, die Buchmesse, für die sich zuletzt Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) stark gemacht hatte, die Partner Pferd und die Therapie Leipzig.

Von André Böhmer