Rathen, Wehlen, Königstein – normalerweise herrscht an schönen Märzwochenenden Hochbetrieb in der Sächsischen Schweiz. Trotz strahlender Sonne aber ist kein Wanderer und Ausflügler zu sehen – eine surreale Situation.

Verwaiste Felsen – Gespenstische Leere in Sächsischer Schweiz

Corona-Ausgangssperre - Verwaiste Felsen – Gespenstische Leere in Sächsischer Schweiz