Wegen Corona: Leipziger Hostels in Not

Armin Hasert lächelt drei Frauen an, als sie in sein Hostel einchecken. Es sind drei der wenigen WGTler, die ihr Zimmer im Homeplanet nicht storniert haben und über Pfingsten bleiben. Freundlich werden sie von Buchhalterin Stefanie Koch begrüßt, die hinter der Theke steht, um die Gäste zu empfangen. Hinter dem Lächeln von Hasert und Koch verstecken sich allerdings viele Sorgen. Anderen Hostels in Leipzig ergeht es in diesen Zeiten ähnlich: Wo vor einem Jahr noch volle Zimmer waren, stehen die Betten nun leer. Zwei Hostels haben bereits geschlossen.

Das Homeplanet in Connewitz scheint zur Seele in der Bornaischen Straße beizutragen, obwohl es nicht mehr so viele Seelen beherbergt wie vor der Corona-Krise. Freunde, alte Mitarbeiter und Bekannte gehen dort ein und aus, sehen nach Armin Hasert und dem Laden. „Ich weiß nicht, ob ich das hier weiter machen soll“, sagt der 53-Jährige. Seit zehn Jahren darf er das Homeplanet nun schon sein Eigen nennen. Das Hostel ist seine Herzensangelegenheit, doch nun stehen alle Zeichen auf Ruin.

Drei Mitarbeiter musste er entlassen, für zwei weitere hat er Kurzarbeitergeld beantragt. Er beanspruchte ein zinsloses Darlehen, um die laufenden Kosten decken zu können. Bei seinem Vermieter beantragte er Stundung – die Antwort darauf war erschütternd: Auf die aufgeschobene Miete kommen noch neun Prozent Zinsen. Das gilt für die Nummer 56. Ein paar Häuser weiter befinden sich die Zimmer für die Gäste. Für das Gebäude ist ein anderer Vermieter zuständig, mit dem Armin Hasert keine Probleme hat.

Gewerbemiete größtes Problem

„Ich werde die Schulden nie wieder abzahlen können. Ich sehe mich schon mit einem Bein im Gefängnis“, sagt der Besitzer. „Wirtschaftlich gesehen ist es völliger Käse, das Hostel geöffnet zu lassen“, erklärt auch Stefanie Koch. Die Gewerbemiete ist dabei das größte Problem.

Hostels in Leipzig sind derzeit in Not. Die Inhaber fühlen sich von Bund und Land allein gelassen. Die Ost-Apotheke sowie das Hostel Central Globetrotter haben bereits geschlossen. „Liebe Gäste, leider muss das Central Globetrotter Hostel nach 18 Jahren seine Türen schließen – Die Umstände durch Corona waren für uns einfach nicht mehr aufzufangen. Wir schließen wirklich schweren Herzens!“, steht auf der Webseite von letzterem mit dem Zusatz, dass sie die Gäste aus aller Welt im Herzen tragen werden.

Dehoga fordert Rettungsfonds

„Deswegen reden wir immer von Rettungsfonds. Wenn es – so Gott will – im Herbst weitergeht, stehen die meisten Unternehmer auf einem Berg von Schulden“, sagt der Präsident der Dehoga, Axel Hüpkes. Hostels durften während des Lockdowns geöffnet bleiben, allerdings nicht aus touristischen Zwecken, sondern, um Geschäftsreisende zu beherbergen. Im Schnitt waren das vier oder fünf Menschen. Auch jetzt fehlt es an Gästen, denn die meisten Menschen sind noch verunsichert, um zu reisen, und Schulklassen bleiben aus. Zudem erschweren die Situation Mehrbettzimmer, die den Charme der Hostels ausmachen, aber wegen der Abstandsregeln nicht voll belegt werden dürfen. Viele Hostels bieten allerdings auch einzelne Zimmer an. Wie im A&O Hostel am Hauptbahnhof, 5Elements in der Innenstadt oder das Hostel & Garten Eden in Lindenau.

Gabriela Jonas und ihre Partnerin spielen mit dem Gedanken, einen Biergarten auf dem Gelände des Hostel & Garten Eden zu eröffnen. Quelle: André Kempner

Alle berichten von dem ersten Gedanken nach der Absage der Buchmesse: „Schlimmer kann es nicht werden.“ Danach hagelte es weitere Absagen, wie das Wave-Gotik-Treffen, das in den vergangenen Jahren ein Garant dafür war, dass alle Betten im Mai gefüllt sind. Auch, dass Touristen fehlen wird deutlich spürbar: Von den erwarteten Einnahmen, hat das Hostel & Garten Eden nur fünf Prozent eingenommen. Für den Mai war über die Hälfte des Hostels bereits im März ausgebucht, was durch Stornierungen komplett weggebrochen ist.

„Wir leben in einem sozialen Staat, daher mache ich mir keine Sorgen um mich selbst. Allerdings wundert es mich, dass wir als Hostel nicht besser aufgefangen werden, gerade weil wir in einem sozialen Staat leben“, sagt Gabriela Jonas, Geschäftsführerin und Gesellschafterin des Hostel & Garten Eden. Die Hoffnung ist da, dass die Infektionen weiterhin zurückgehen und immer mehr Gäste kommen. Sie selbst würde derzeit geschlossene Räume meiden, daher kann sie die Verunsicherung unter den Gästen verstehen. „Ich bin pragmatisch. Wenn wir groß heulen, passiert auch nichts“, erzählt sie. Daher spielen sie und ihre Partnerin mit dem Gedanken, im Garten des Hostels einen Biergarten als weitere Einnahmequelle zu eröffnen.

Leila Yousefvand vermisst die Stimmung in ihrem Hostel. Quelle: Christian Modla

„Die Studenten, Backpacker, die Stimmung fehlt einfach“, sagt Geschäftsführerin des 5Elements, Leila Yousefvand. In den ersten zwei Wochen fiel zwar der Stress weg, allerdings wurden die Sorgen umso größer. Normalerweise werden gemeinsame Dinnerabende veranstaltet oder andere Aktionen. Alles in dem Hostel, so beschreibt sie es, ist liebevoll eingerichtet, die Betten selbst gebaut. Allerdings sind Rezeption und Bar in dieser Zeit zu gemütlich, also müssen diese geschlossen bleiben. „Egal woher unsere Gäste kommen, welche Hautfarbe sie haben oder ob sie sich ein einzelnes Zimmer buchen, das mehr kostet: Jeder wird hier gleich behandelt – und zwar herzlich“, so die 32-Jährige. Sie musste mit den Preisen runtergehen. Das Frühstück, das nicht mehr als Buffet angeboten werden kann, ist nun kostenlos. „Das ist ein Gimmick on top, was sich nicht rechnet, aber wir wollen glückliche Besucher“, sagt sie.

Matthias Przygodda und seine Mitarbeiter sind voller Tatendrang. Quelle: André Kempner

Hygieneplan für jedes Hostel

Generell herrscht in jedem Hostel ein strenger Hygieneplan, der von jedem selbst erarbeitet wurde. In den Küchen darf sich nur eine bestimmte Anzahl an Gästen aufhalten. Erst nach dem Auschecken der Besucher werden die Zimmer geputzt, danach auch desinfiziert. Damit ist auch Zeit verbunden. Zeit, die sich die Mitarbeiter des A&O Hostels gerne nehmen. „Die Motivation ist sehr hoch. Jeder freut sich, wieder arbeiten zu dürfen und gibt 150 Prozent“, erzählt Hausleiter Matthias Przygodda. Die Hostelkette, die mehrfach in ganz Europa existiert, wird auch durch diese Zeit durchkommen. „Ich will mich gar nicht in Hostels hineindenken, die kleiner sind und nur Mehrbettzimmer anbieten“, sagt er. Nicht nur unter den Gästen herrscht durch das Reisen eine Verbundenheit, sondern auch unter den Hostelbesitzern, die gemeinsam durch die Coronazeit müssen. „Jedes Haus teilt sich die gleichen Sorgen, geht aber individuell damit um“, erklärt Leila Yousefvand vom 5Elements. Sie alle waren bestürzt, als die beiden Leipziger Hostels geschlossen wurden.

Der Wunsch ist deutlich: Die Hostelindustrie soll nicht aussterben. Hier kommt das zustande, was im öffentlichen Raum oft fehlt – der kulturelle Austausch und das Leben in einer Gemeinschaft mit einem Zweck, nämlich neue Städte kennenlernen.

Von Nicole Grziwa