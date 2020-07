Wegen Corona: Wermsdorfer Horstseefischen fällt aus

Wermsdorf

Es ist ein schwerer Schlag für die Region und Fischliebhaber im ganzen Freistaat: Das Wermsdorfer Horstseefischen fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Ein Volksfest, das in Spitzenzeiten von bis zu 100 000 Menschen besucht wird, könne nicht mit den aufwendigen Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden, so die Begründung.

Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag

Georg Stähler, Geschäftsführer der Teichwirtschaft Wermsdorf, erklärte, man müsse von einem Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag ausgehen. Ursprünglich sollte die Veranstaltung vom 9. bis 11. Oktober im Süden des Landkreises Nordsachsen stattfinden. Die Teichwirtschaft hat vor Ort eine lange Tradition, denn schon vor mehr als 500 Jahren wurden hier Gewässer zur Fischzucht angelegt.

Zu große Unsicherheit

Nun bleibt die Abfischstelle am Horstseedamm erstmals im Herbst verwaist – nachdem hier 2019 das 50-jährige Jubiläum des Festes gefeiert wurde. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, heißt es aus dem Unternehmen. „Fischerfeste sind für Teichwirte eine erhebliche Quelle, um Ausfälle zu kompensieren“, sagte Stähler.

Das Horstseefischen ist gleichzeitig Volksfest, dass drei Tage lang Besucher aus ganz Deutschland anzieht. In diesem Jahr fällt es erstmals aus. Quelle: Axel Kaminski

Doch jetzt sei die Unsicherheit zu groß gewesen, um die Planungen mit allen Partnern, Händlern und Gastronomen weiter voranzutreiben. Letztlich könne man auch nicht abschätzen, ob tatsächlich wieder so viele Besucher wie in den vergangenen Jahren nach Wermsdorf kommen würden oder Gäste aus Sorge um ihre Gesundheit lieber fernbleiben.

Finanzielles Risiko

„Wir wissen einfach nicht, was auf uns zukommt“, machte Angela Stähler-Neumeister von der Teichwirtschaft Wermsdorf deutlich. Der ganze Mehraufwand zum Schutz vor Ansteckung müsse vom Unternehmen vorfinanziert werden – mit dem Risiko, dass kurz zuvor weitere Auflagen hinzukommen oder das Fest ganz abgesagt wird. Und ein schlüssiges Sicherheitskonzept mit vielen tausend Gästen auf dem Freigelände verlange einen Wahnsinnsaufwand. „Allein schon die Frage, wie der Zugang reguliert werden soll, ist nur schwer zu klären“, nannte sie einen Punkt.

Keine Alternative zu Absage

Zu den Partnern des Volksfestes gehört die Gemeinde Wermsdorf. Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) bedauert, dass eine über 50 Jahre währende Tradition jetzt unterbrochen wird, sieht aber auch keine Alternative dazu. „Wir halten das mit den bisher bekannten Auflagen schlichtweg für nicht durchführbar. Dazu kommt, dass keiner weiß, was im Herbst gilt und dann umgesetzt werden muss“, sagte er. Und die Besucherzahl der beliebten Veranstaltung zu begrenzen, sei für ihn befremdlich. „Die Vorstellung, dass wir Gäste, die zum Teil weite Wege auf sich nehmen, um nach Wermsdorf zu kommen, abweisen müssen, schmerzt mich“, so Müller.

Stattdessen Hoffest in Göttwitz

Ganz sang- und klanglos soll die Saison 2020 bei der Teichwirtschaft trotz Corona nicht vorübergehen. Man plane, ebenfalls am Wochenende vom 9. bis 11. Oktober, ein Hoffest für treue Kunden und interessierte Besucher an der Hälteranlage im nahegelegenen Göttwitz bei Mutzschen, kündigte Angela Stähler-Neumeister an. Dort könnten sich Interessenten darüber hinaus ab Herbst wieder ständig mit frischem Fisch aus den Wermsdorfer Teichen, Räucherware und weiteren Delikatessen versorgen. Anschließend werde man im Unternehmen den Fokus auf das Jahr 2021 richten: „Dann wollen wir natürlich wieder ein großes Fest zum Horstseefischen veranstalten“, wünscht sie sich.

Von Jana Brechlin