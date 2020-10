Leipzig/Saarbrücken

Wegen vergleichsweise niedriger Corona-Zahlen rückt Sachsen offenbar als alternativer Austragungsort für den CDU-Bundesparteitag im Dezember in den Fokus. Wie die „Saarbrücker Zeitung“ unter Berufung auf Parteikreise berichtet, plant die Union zwar weiterhin mit Stuttgart als Veranstaltungsort. Doch falls sich die Corona-Lage in der baden-württembergischen Landeshauptstadt weiter verschärfen und eine Durchführung unmöglich werden sollte, wird eine Verlegung nach Ostdeutschland erwogen.

Dresden und Leipzig im Rennen

Der Parteitag am 4. Dezember, bei dem der neue CDU-Vorsitzende gewählt werden soll, könnte laut dem Bericht in Dresden oder Leipzig stattfinden. Endgültig wolle die CDU bei ihrer Bundesvorstandssitzung am 26. Oktober darüber entscheiden, heißt es.

Stuttgart war am Wochenende wegen steigender Infektionszahlen zum Corona-Hotspot geworden. Die Stadt überschritt die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Andere Großstädte wie Berlin, Frankfurt und Bremen waren schon zuvor über diese Marke gestiegen.

Fünfmal so viele Corona-Fälle in Stuttgart wie in Leipzig

Am Montag lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 55,8, in Leipzig bei 11,5, in Dresden bei 26. Aus der Union hieß es, man sei mit den örtlichen Stuttgarter Behörden in ständigem Kontakt. Bisher lasse das umfassende Hygienekonzept eine Durchführung nach wie vor zu.

Zur Wahl bei dem Parteitag stehen bislang NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Fraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen. Die CDU hat ihr mehrtägiges Treffen wegen der Corona-Pandemie bereits auf einen Tag verkürzt.

Bereits vier CDU-Parteitage in Leipzig

Zuletzt fand der CDU-Bundesparteitag im November 2019 auf der Neuen Messe in Leipzig statt. Es war das vierte Mal seit 1990, dass sich die CDU in der Messestadt traf – nach 1997, 2003 und 2011.

