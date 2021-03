Die Studierenden in Sachsen müssen das kommende Sommersemester voraussichtlich nicht auf die Regelstudienzeit anrechnen lassen. Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) plant ein weiteres Freisemester, das zum dritten Mal in Folge die Auswirkungen der Corona-Krise abfedern soll, und äußert sich auch zu Selbsttests an Hochschulen.