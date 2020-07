Leipzig

Die Bundeskanzlerin tut es, und jeder zweite ihrer Landsleute macht mit – Ferien in der Heimat. Mit dem heutigen Ferienbeginn hat die Hälfte der Deutschen ihre Reisepläne geändert, verbringt den Sommer wegen der unübersichtlichen Corona-Regeln lieber in einheimischen Urlaubsgebieten oder bleiben zu Hause. Das ergab eine repräsentative YouGov-Umfrage. In Sachsen und Thüringen sorgt der Ansturm für volle Hotels und Pensionen. Doch selbst Kurzentschlossene, die hier Urlaub machen wollen, haben vielerorts noch Chancen auf Ferien in der Nähe.

Die meisten Gäste zieht es aufs Land

„Nach der langen Zwangspause kehrt wieder Leben ein“, sagt Antje Mikoleit vom sächsischen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Mit 250 000 Übernachtungen im April war die Zahl der Gäste in Sachsen auf unter 15 Prozent des gleichen Vorjahresmonats geschrumpft. Während die meisten Hotels in den Großstädten Leipzig, Dresden und Chemnitz wegen der abgesagten Konzerte und Großveranstaltungen im Schnitt nur zu einem Drittel ausgelastet sind und viele Mitarbeiter in Kurzarbeit verharren, hätten Einrichtungen auf dem Lande bei den Gästezahlen binnen kürzester Zeit ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. „Vor allem Landgasthöfe, Hotels und Pensionen in den Bergen und am Wasser sind gefragt“, so Mikoleit.

Kaum noch freie Betten in der Sächsischen Schweiz

Das bestätigt Sebastian Thiel vom Tourismusverband Sächsische Schweiz: „Für die Sommermonate sind unsere Unterkünfte tatsächlich weitgehend ausgebucht.“ Allerdings sollte man die Hoffnung nicht gleich fahren lassen: „Möglicherweise sind noch einzelne Übernachtungen bei den Gastgebern direkt verfügbar“, rät der Touristiker. „Oder die Touristinformationen der Gemeinden helfen, noch etwas zu finden.“ Im Osterzgebirge sehe es für Kurzurlauber ohnehin deutlich entspannter aus als im Elbtal.

Differenziertes Bild auf dem Dach Sachsens

Von Unterschieden vor Ort berichtet auch Jens Weisflog, Betreiber des gleichnamigen Apartmenthotels in Oberwiesenthal: „Wir sind bis auf ganz wenige Nächte in der Sommerferien ausgebucht“, freut sich der Geschäftsmann – und mit mehreren Olympiasiegen erfolgreichster deutsche Skispringer: „Die Resonanz zeigt, dass die Fichtelbergregion auch in der schneefreien Zeit zunehmend Leute anlockt.“ Die meisten kommen aus Sachsen, Thüringen und Böhmen in den Luftkurort, „in diesem Jahr buchen aber auch deutlich mehr Bayern als in den Vorjahren“, ist dem Hotelier aufgefallen. Andere Herbergen und Hotels vor Ort hätten dagegen noch viele Zimmer frei, so der Geheimtipp des Ehrenbürgers der höchstgelegenen deutschen Stadt. „Fragen schadet nie“, so Weisflog.

Das kann Andrea Kis vom Landestourismusverband nur unterstreichen: „ Sachsen ist noch längst nicht ausgebucht“, sagt sie. In manchen Regionen werde es zwar schon eng, „die meisten Gastgeber aber warten noch auf spontane Ferienreisende.“ Beispielsweise im Vogtland oder in der Oberlausitz gebe es neben Entspannung im Grünen noch genügend Übernachtungsplätze.

Das Lausitzer Seenland besteht aus 26 Seen in Brandenburg und Sachsen, die aus renaturierten Braunkohle-Tagebauen entstanden. Quelle: Winfried Mahr

Thüringer werben auch um Sachsen

Den Thüringer Gastgebern spielt der geschärfte Blick für die Heimat in die Hände. „Da zwischen Kyffhäuser und Thüringer Wald seit jeher Kurzreisen inländischer Gäste dominieren, reagieren unsere Anbieter bei Buchungsanfragen sehr flexibel“, versichert Theresa Wolff von der Thüringer Tourismusgesellschaft. An einigen Orten im Wald und am Wasser seien Übernachtungsplätze schon knapp, „aber wir haben ja besonders viel Wald.“ In Städten wie Erfurt, Eisenach und Weimar sei dagegen noch die Hälfte der Hotelbetten frei.

„Anrufen lohnt sich in den meisten Fällen“, verspricht Bettina Aschenbrenner vom Tourismusverband Thüringer Wald. Wandern mit der Familie oder Freunden, ob zu Fuß oder im Sattel, sei bei den Gästen sehr beliebt. Es gebe auch Offerten für Rennsteigwandern, die Gepäcktransfers übernehmen die Anbieter. Außerdem buhlen die Thüringer seit Freitag mit einer neuen Kampagne „Nebenan.Thueringen-entdecken.de“ offensiv um Gäste aus Sachsen und anderen angrenzenden Bundesländern. An den Vorjahresrekord von mehr als zehn Millionen Übernachtungen werde man wegen der langen Zwangspause im Jahr Frühjahr wohl trotzdem nicht herankommen, fürchtet Touristikerin Wolff.

Naturschützer atmen auf

Das es in diesem Jahr weniger Urlauber in die Ferne zieht, finden Umweltschützer klasse. Flugverkehr sei „ein besonderer Klimakiller“, sagt der BUND-Landesvorsitzende Felix Ekardt. Nicht nur durch die verheerende Klimawirkung des Kohlendioxidausstoßes werde die Umwelt geschädigt, sondern auch durch den verstärkten Wasserverbrauch in Regionen, in denen Wasser ohnehin schon knapp ist. Hierzu zähle Spanien, Italien oder Griechenland. Oder durch die Erzeugung von mehr Müll in den Zielregionen, wodurch beispielsweise auf Inseln die Müllentsorgung enorm unter Druck steht. „Hier mit seinen Kindern eine heimische Zauneidechse zu beobachten ist genauso aufregend wie einen Leguan auf den Galapagos“, so der Professor, „vielleicht sogar aufregender, denn das ist echte Wildnis direkt vor der Haustür, die durch unseren Lebenswandel genauso bedroht ist.“

