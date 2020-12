Leipzig/Dresden

Weil Dresdens Krematorien ihre Kapazitätsgrenze erreicht haben, sollen in der kommenden Woche mehrere Dutzend Verstorbene in andere Bundesländer überführt werden. Das erfuhr die Leipziger Volkszeitung am Samstag aus Branchenkreisen*. Die Verstorbenen würden demnach von Dresden nach Thüringen und Sachsen-Anhalt gebracht. In diesen Bundesländern hätten die Krematorien noch Kapazitäten frei.

Die Überführungen sollen in der kommenden Woche beginnen, heißt es aus der Branche. Dabei werde Tag und Nacht gefahren. Eine Bestätigung durch die zuständigen Behörden stand am Samstag noch aus.

Krematorien auch in anderen Städten am Limit

Auch in anderen Regionen Sachsens sind die Krematorien in Folge der Corona-Krise am Limit. Die Einrichtung in Zittau ist überlastet. Auch hier werden Verstorbene zur Feuerbestattung an andere Orte überführt.

Sachsen verzeichnet seit Wochen eine Übersterblichkeit – es sterben mehr Menschen als im Vergleichszeitraum der Vorjahre. Laut Statistischem Bundesamt lag die Übersterblichkeit im Freistaat der 46. Kalenderwoche Mitte November 27 Prozent über dem Vergleichswert. Mit dem Anstieg der Zahl an Corona-Infizierten in Sachsen stieg auch die Zahl der Todesfälle an.

(* Name der Redaktion bekannt)

Von joka