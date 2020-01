Wegen Munitionsfunden: Vollsperrung der A9 bei Leipzig geplant

Leipzig/Schkeuditz

Knapp 80.000 Pkw und Lastwagen rollen täglich über die Brücke an der Autobahn 9, die nordwestlich von Leipzig über die Wilde Luppe verläuft. Damit ist es der am stärksten befahrene A9-Abschnitt in den neuen Bundesländern. Dass in dem Fluss unter der Fahrbahn vermutlich Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg liegen, dürfte kaum ein Autofahrer wissen. Um das explosive Material zu bergen, wird eine Vollsperrung vorbereitet – und die könnte für ein tagelanges Verkehrschaos sorgen.

„Einen konkreten Termin gibt es noch nicht“, erklärte Jürgen Scherf vom sächsischen Polizeiverwaltungsamt, am Montag auf LVZ-Anfrage. „Beräumen müssen wir das Gebiet aber auf jeden Fall. Es ist als kampfmittelbelastet bekannt“, so der Sprecher der Behörde in Dresden, zu deren Aufgaben auch die Kampfmittelbeseitigung zählt.

Entscheidung bis März

In dem Fluss nördlich des Kiestagebaus Kleinliebenau an der Landesgrenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt waren bereits im Spätsommer 2019 durch Niedrigwasser verdächtige Gegenstände zum Vorschein gekommen. Seitdem sind dort Teilbereiche abgesperrt. Um das Flussbett absuchen zu können, muss wahrscheinlich die Wilde Luppe angestaut werden.

„Wir gehen nicht davon aus, dass Fliegerbomben gefunden werden“, betont Scherf. Vermutlich würden sich in dem Gewässer alte Granaten und andere kleinere Munition befinden. Das Gebiet sei zu Kriegszeiten vermutlich als Verklappungsstelle genutzt worden. „Bis März erwarten wir den Bericht des für die Räumstelle beauftragten Planungsbüros“, kündigt der Behördensprecher an. Erst dann werde der Einsatz einer Spezialfirma vorbereitet, die die Suche nach Sprengkörpern übernimmt.

Räumung „nicht an einem Tag zu machen“

Kommt es tatsächlich zu Funden, rückt der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Dresden an. Die Experten entschärften zuletzt im Dezember auch die beiden 250-Kilo-Fliegerbomben auf einer Baustelle für das neue Polizeirevier an der Essener Straße in Leipzig-Eutritzsch. Die Gefahr an der A9 bei Schkeuditz sei aber nicht so akut, dass sofort eingegriffen werden müsse.

Wie lange die Sperrung der Autobahn dauern wird, ist noch offen. Sicher ist laut Scherf aber: „Das ist nicht an einem Tag zu machen.“ Aufgrund der Splitterwirkung im Falle einer Sprengung soll der Verkehr weiträumig umgeleitet werden. Das könnte auch schon früher eintreten, als den Entschärfern lieb ist. „Wenn akut etwas zu sehen ist, zum Beispiel bei Niedrigwasser, müssen wir natürlich eingreifen“, so Scherf. „Dann sind wir sofort da.“

Von Robert Nößler