Nobitz

Schon beim Aufbau im März sorgte das große Zelt des Volkswagen-Konzerns am Flugplatz Nobitz für Aufsehen. Jetzt bietet es erneut Diskussionsstoff. VW hat mittels einer Sicherheitsfirma das Gelände abriegeln lassen. Es besteht ein Zutrittsverbot, das mittels Personal streng durchgesetzt wird. Das Befahren ist ohnehin nicht möglich, da beide Zufahrten mit Ketten abgesperrt sind. Das betrifft mittlerweile auch den Weg zur Abfertigungshalle, die VW ebenso angemietet hat. Zusätzlich besteht ein Fotografierverbot, das auch außerhalb des abgesperrten Bereichs durchgesetzt wird. OVZ-Mitarbeitern, die sich auf einer öffentlichen Straße aufhielten und von dort Fotos machten, wurden vom aggressiv auftretenden Sicherheitspersonal deshalb bedroht.

Grund der Vorkehrungen ist ganz offensichtlich, dass seit einiger Zeit das Zelt genutzt wird, um dem Elektro-Mobil VW ID.3 den letzten Schliff zu verpassen. Der elektrische Hoffnungsträger des Weltkonzerns kam Mitte September auf den Markt, auch von Nobitz aus.

Anzeige

Fotografieren und Betreten verboten. Sicherheitspersonal setzt dies auch durch. Im Hintergrund steht der Grund: Der neue VW ID.3. Quelle: OVZ

„In Nobitz stehen ausschließlich ID.3, aktuell sind es 150 Fahrzeuge“, sagte VW-Pressesprecher Carsten Krebs der OVZ auf Anfrage. Es sei ein Teil des Südosteuropa-Volumens dieser Klasse. „Die Fahrzeuge erhalten in Altenburg noch den letzten Feinschliff, so dass sie anschließend in die Märkte versendet werden können.“ Der Versand der Fahrzeuge erfolge seit vorletzter Woche, um die Markteinführung-Termine je Land mit den geforderten Volumen abzusichern. „Wir gehen davon aus, dass wir den Flugplatz in Altenburg als Parkfläche noch bis Ende des Jahres nutzen werden“, sagte Krebs. Eine von der OVZ erwünschte Besichtigung des Zeltes lehnte er ab. Aus Sicherheitsgründen sei dies nicht möglich, weil es dort um interne Abläufe gehe.

Etwa 150 neue VW ID.3 stehen auf dem Flugplatz-Gelände in Nobitz, einige davon auf dem Vorfeld. Quelle: OVZ

Wie streng es VW mit der Sicherheit nimmt, musste vor einigen Tagen auch ein Familienvater aus Niederleupten erfahren, der mit seiner kleinen Tochter einen Radausflug zum Flugplatz und weiter zum Leinawald unternehmen wollte. Laut einer Schilderung des Mannes zur Gemeinderatssitzung in Nobitz sei er vom Wachpersonal zurückgepfiffen worden, als er den Fußweg befahren wollte. Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD) hatte angeboten, hier zu vermitteln. Bisher habe er vom Gemeindeoberhaupt diesbezüglich aber noch nichts wieder gehört, sagte der Radfahrer der OVZ.

Auch das Terminal wird von VW genutzt. Quelle: OVZ

Der Bau des Riesenzeltes hatte im Frühjahr für Spekulationen und für wilde Gerüchte gesorgt (OVZ berichtete). So wurde über soziale Medien verbreitet, dass es als Auffanglager für Flüchtlinge dient, die nachts heimlich in Nobitz landen und dann mit Bussen in der Region verteilt werden. Auch von einer großen Quarantäne-Station für Corona-Infizierte war die Rede. All dies erwies sich als völliger Nonsens.

Von OVZ