Wegen Werksschließung in Sachsen: Gottschalk ist auf Haribo sauer

Es war so etwas wie eine große Liebe. „Die Goldbären werden immer einen festen Platz in meinem Herzen haben“, sagte Showmaster Thomas Gottschalk, als das Ende seines von 1991 bis 2015 laufenden Werbevertrags mit dem Fruchtgummihersteller Haribo verkündet wurde. Doch jetzt ist diese Liebe der 70-jährigen Fernseh-Ikone erkaltet, er ist extrem sauer auf den Süßwarenhersteller, genauer, auf das verkündete Aus des Werks in Wilkau-Haßlau.

Gottschalk : „Leider sind wir nicht mehr im Amt“

„Wen man sich auf die Fahnen geschrieben hat: Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso, muss man das auch als Arbeitgeber ernst nehmen“, schimpfte der gebürtige Bamberger gegenüber der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten ( NGG). „Ich bin davon überzeugt: Mein alter Partner Hans Riegel, der dem Produkt sein Namen gegeben hat, würde das genauso sehen“, sagte Gottschalk. „Leider sind wir beide nicht mehr im Amt.“ Hans Riegel, der maßgeblich mit Gottschalk-Werbespots den Absatz seiner Goldbären in die Höhe trieb, starb 2013 im Alter von 90 Jahren in Bonn.

Neue Hoffnung in Wilkau-Haßlau

Bei den 150 Beschäftigten der Fabrik kam die prominente Unterstützung gut an. „Wir sind begeistert“, sagte Betriebsratsvorsitzender Maik Pörschmann der LVZ. „Ich finde das bemerkenswert, damit habe ich nicht gerechnet.“, Und da die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, meinte der Arbeitnehmervertreter: „Es könnte schon sein, dass Gottschalks Kommentar etwas bewegt.“

Schon in der DDR für Haribo produziert

Also dass die Firmenleitung doch noch zum Umdenken veranlasst wird und den sächsischen Standort, der schon zu DDR-Zeiten für Haribo produzierte, erhält. „Bis jetzt sind die Fronten verhärtet“, berichte Pörschmann. Er verwies darauf, dass bei einem Aus nur vereinzelt Mitarbeiter in der Lage seien, das von Haribo unterbreitete Jobangebot im Westen anzunehmen,. Die meisten Beschäftigten hätten Häuser, Partner, Kinder. Da könne man nicht so einfach umziehen.

Gewerkschaft fordert Signale

Die NGG forderte vom Unternehmen jedenfalls klare Signale zur Zukunft des Werks. „Das Unternehmen muss endlich einsehen, dass es den Standort nicht einfach schließen kann“, so Thomas Lißner von der NGG Dresden. Die Fabrik und die Beschäftigten benötigten eine Perspektive. „Soziale Verantwortung sieht anders aus.“

Haribo hatte das Aus damit begründet, dass die Fabrik veraltet sei, Investitionen sich nicht mehr lohnen würden.

