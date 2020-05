Nach Dresdner Corona-Demo: Anzeige gegen Kretschmer

Leipzig/Dresden

Aufgebrachte Corona-Protestierer und ein stoisch zuhörender und auch gestikulierender Ministerpräsident: Die Bilder vom spontanen Auftritt Michael Kretschmers (45, CDU) mit Fahrrad und grüner Sachsen-Jacke bei der sogenannten Hygiene-Demonstration am Sonnabend im Dresdner Großen Garten gingen am Wochenende durch viele Medien und die sozialen Netzwerke. Für Kretschmer hat seine Gesprächsbereitschaft jetzt allerdings ein juristisches Nachspiel. Weil er ohne Atemschutzmaske aufgetreten war, hat ein Bürger Anzeige gegen den Regierungschef gestellt. Das bestätigten Polizeidirektion Dresden und die Staatskanzlei am Montag. Dabei geht es um einen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. „Wir müssen jetzt das Verfahren und die Entscheidung abwarten“, sagte Regierungssprecher Ralf Schreiber. Vom Vorgang selbst habe man erst aus den Medien erfahren.

Kein Bußgeld bei Verstoß in Sachsen fällig

Was eine eventuelle finanzielle Strafe angeht, kann Kretschmer allerdings gelassen bleiben. Der sächsische Bußgeldkatalog sieht momentan kein Bußgeld beim Verstoß gegen die Maskenpflicht vor, in Thüringen wären dagegen 50 Euro fällig. Der Ministerpräsident verteidigte seinen Auftritt bei den Corona-Protestieren ohne Schutzmaske. Er habe versucht, den Mindestabstand einzuhalten, und ganz bewusst mit Menschen sprechen wollen, „die explizit diesen Mundschutz ablehnen“, sagte er am Montag bei MDR Aktuell. Da müsse man sich am Ende entscheiden, ob man sprechen wolle oder nicht, erklärte Kretschmer und betonte: „Ich wollte das gern.“

Mit Blick auf eine mögliche Unterwanderung der Proteste durch Rechtsextremisten sagte der Regierungschef, wo viele Menschen zusammenkämen, sei dies auch Anziehungspunkt für Extremisten, „die versuchen, das Ganze auch zu dominieren“. Dem müsse man sich dann auch entgegenstellen, betonte er. Aber man dürfe „die Leute, die dort sind, nicht alle in diesen Topf werfen“. Er habe bei den Protesten eine bunte Mischung an Themen und Personen erlebt, bekräftigte Kretschmer und erklärte: „Wir als Politiker tun gut daran, mit den Menschen zu sprechen.“

Beschimpfungen beim 90-minütigen Auftritt

Kretschmer war am Sonnabend unangekündigt in Begleitung weniger Mitarbeiter mit dem Fahrrad in den Großen Garten in Dresden gefahren, um mit den Menschen zu sprechen. Bei seinem 90-minütigen Auftritt war er zum Teil dicht umlagert, wurde bedrängt und auch beschimpft. Von den Teilnehmern an der nicht angemeldeten Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen wurde wiederholt die sofortige Aufhebung aller Beschränkungen in der Krise gefordert. Einige Gesprächspartner leugneten die Existenz des Virus schlichtweg und warfen der Politik vor, mit einer „Corona-Lüge“ nur Angst machen zu wollen. Eine Frau sah im Gespräch mit Kretschmer „dunkle Mächte“ am Werk. Mehrere Menschen äußerten Sorge vor einer staatlich verordneten Impfpflicht.

Von André Böhmer