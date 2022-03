Leipzig

Freedom Day – das klingt toll. Endlich wieder Freiheit, endlich den ganzen Corona-Mist vergessen. Leider ist es nicht so einfach. Abgesehen davon, dass der Begriff „Freiheit“ hier mindestens deplatziert ist und jenen irrtümlich recht gibt, die sich in einer unfreien Corona-Diktatur wähnen, setzt die damit gemeinte Streichung der meisten noch verbliebenen Gesundheitsmaßnahmen ein zu frühes Signal. Denn mitnichten lässt sich die Pandemie mit dem 4. April schon zu den Akten legen.

Omikron ist in voller Fahrt. Allein in Sachsen haben sich in den vergangenen beiden Wochen Hunderttausende mit dem Virus infiziert. Ein einfacher Schnupfen ist Covid-19 meist auch immer noch nicht. Wer nach Tagen mit schweren grippeähnlichen Symptomen aus dem Bett steigt, fragt sich zu recht: Wie wäre das ohne Impfung abgelaufen? Schlimmer, dafür gibt es auch im Frühjahr 2022 ausreichend Belege und gerade in Sachsen noch viele potenziell sehr Gefährdete. Zudem mögen die Kliniken per aktueller Definition der Landesregierung zwar nicht mehr überlastet sein – für das selbst arg dezimierte Personal sind die vielen Infizierten aber weiter enormer Kraftakt und psychische Belastung zugleich.

Erhoffte Absinken der Welle wird sich hinziehen

Politik muss eigenes Handel immer prüfen und an Entwicklungen anpassen. Es war richtig, die restriktivsten Beschränkungen aufzuheben, auch weil alle inzwischen eine Chance auf Impfung hatten. Das öffentliche Leben ist nun bereits zurück. Geblieben sind nur ein paar vorgeschriebene Momente der Achtsamkeit. Fallen davon noch mehr weg, wird sich das erhoffte Absinken der Welle länger hinziehen, mahnen Forschende. Das bedeutet auch mehr Betroffene und Opfer. Die sind angesichts des geringen Aufwandes, beim Einkaufen eine Maske zu tragen, absolut unnötig.

Von Matthias Puppe