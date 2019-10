Leipziger Urteil zur Kinderpornografie: Lehrer werden aus Staatsdienst entlassen

Leipzig

Zwei Berliner Pädagogen, die bereits wegen des Besitzes von Kinderpornografie verurteilt wurden, werden nach Jahren der Suspendierung nun auch komplett aus dem Staatsdienst entlassen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Donnerstag entschieden. Geklagt hatte das Land Berlin, das in den juristischen Vorinstanzen vergeblich auf Entfernung der Lehrer aus dem Staatsdienst gedrängt hatte. Der nun gefällte Richterspruch am Revisionsgericht hat grundsätzlichen Charakter auch für künftige Fälle.

Der Senat um den vorsitzenden Richter Ulf Domgörgen legte fest, dass „selbst bei geringen Mengen der Fund von Kinderpornografie bei Pädagogen in aller Regel zur Entlassung der Lehrer aus dem Staatsdienst führen wird“. Bei ihrem Urteil berücksichtigten die Richter in besonderem Maße die allgemeine Schutzpflicht von Pädagogen gegenüber Kindern. Aufgrund des verursachten Vertrauensverlustes gegenüber Dienstherrn und Allgemeinheit, könnten die überführten Lehrer nicht im Dienst verbleiben.

Lehrer bleiben Verhandlung fern

Zur mündlichen Verhandlung am Dienstag waren die beiden Pädagogen Bertram B. und Dietmar K. persönlich gar nicht erschienen – und entgingen damit dem Blitzlichtgewitter der Fotografen und auch den Augen der vielen Jura-Studenten im Saal. Für den Geschichtslehrer Bertram B., der vor seiner Überführung auch Vertrauensperson an einem Gymnasium war, nahm nicht einmal ein Rechtsbeistand teil. Dafür hatte die Berliner Bildungssenatorin Sandra Scheeres ( SPD) gleich drei Vertreterinnen auf die Klagebank entsandt – allesamt ebenfalls Pädagoginnen. Richter Domgörgen versuchte sowohl Anklage als Verteidigung bei der Suche nach rationalen Maßstäben für das Urteil einzubinden – auch weil der Fall gleich mehrere Problemfelder aufwies.

So müssen juristische Strafe und die folgenden behördlichen Disziplinarmaßnahmen gegen die Verurteilten getrennt voneinerander betrachtet werden – obgleich „das Strafmaß auch einen Hinweis darauf gibt, wie die Straftat disziplinarisch bewertet werden muss“, so Domgörgen weiter. Das grenzt den Spielraum eigentlich ein. Beide Pädagogen wurden nach Auffliegen zur Zahlung von 4000 und 4500 Euro verurteilt – kamen somit im Vergleich zur damals möglichen Höchststrafe von zwei Jahren Gefängnis eher milde davon. Angesichts dessen ist laut Beamtenrecht eine Entlassung als höchste Disziplinarmaßnahme eigentlich gar nicht möglich.

Klägerin: Lehrer sollen Kinder schützen

Allerdings, so Richter Domgörgen, seien Lehrer in Fällen, in den Kinder missbraucht werden, eben auch nicht einfach wie andere Beamte einzustufen. Das sah auch Marina Hennersdorf, Referatsleiterin im Berliner Bildungssenat so: „Die Aufgabe einer Lehrkraft ist, Kinder zu schützen. Wir haben eine Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder.“ Für jedes der Fotos und Videos werde ein Kind missbraucht. Wer so etwas benutzt, könne keine Verantwortung mehr tragen.

Verteidiger Henry Schaaf, der den Physiklehrer Dietmar K. vertritt, warnte dagegen vor einer „Automatisierung“, bei der jeglicher Verstoß zwangsläufig zur Entlassung führe. Er forderte, die Fälle immer einzeln zu betrachten. Sein Mandat habe sich lediglich ein Video heruntergeladen, in dem zu großen Teilen keine sexuellen Handlungen zu sehen seien. Allerdings, so gestand Schaaf auch ein, habe Dietmar K. allein aus diesem Video auch mehr als 500 Szenenbilder gemacht und abgespeichert.

Inwieweit das Herunterladen von nur einem Video als weniger schlimm einzustufen ist, als beispielsweise die aktive Teilnahme in einem Internetring für Kinderpornografie – das stand bei der Urteilsfindung zur Debatte. Die Richter um den Vorsitzenden Ulf Domgörge ließen eine solche Abstufung letztlich nicht zu, entschieden am Donnerstag, dass egal in welchem Umfang kinderpornografische Inhalte benutzt werden, eine Entlassung aus dem Staatsdienst in der Regel auf den Fuß folgen muss.

Beweismittel nach Hausdurchsuchung

Beide Pädagogen waren schon seit ihrer Verhaftung suspendiert – bezogen seit Jahren aber weiterhin einen Teil ihres Beamtengehaltes. Bertram B. war die Polizei im Dezember 2012 auf die Spur gekommen, weil er auf ausländischen Webseiten mit verbotenen Inhalten gesurft war. Bei einer Hausdurchsuchung im Februar 2013 stellten die Beamten insgesamt 27 Bilder mit Kinder- und Jugendpornografie fest. Der Mann akzeptierte einen Strafbefehl in Höhe von 80 Tagessätzen je 50 Euro und entging so einer öffentlichen Verhandlung.

Bei Dietmar K. war bereits 2009 ein Video in Spielfilmlänge auf dem Computer gefunden worden, in dem Minderjährige auf verschiedenen Arten posieren. Er hatte dieses Video zusammen mit zwei weiteren im Internet bestellt und bezahlt. Der Pädagoge erhielt in erster Instanz einen Strafbefehl in Höhe von 12.500 Euro, klagte dagegen und bekam letztlich Recht. Die Strafe wurde auf 90 Tagessätze je 50 Euro herabgesetzt und akzeptiert.

Das Land Berlin hatte in der Folge auf Entlassung der beiden Männer geklagt – erst am Verwaltungsgericht der Bundeshauptstadt, dann am Oberverwaltungsgericht. In beiden Fällen blieben die Bemühungen erfolglos. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hob die früheren Urteile nun auf und gab der Berliner Bildungssenatorin Recht.

Von Matthias Puppe