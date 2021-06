Weichen in Oschatz für die U-18-Wahl gestellt

Region Oschatz

Neun Tage vor der Bundestagswahl ist es wieder soweit: Die Stimmen der noch nicht Volljährigen zählen in diesem Jahr am 17. September. Die Bundeszentrale für politische Bildung, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Jugend und Frauen und der Bundesjugendring mit seinen Landesvertretungen bitten Jugendliche an die Wahlurne – zur U-18-Wahl.

Zum fünften Mal ist das soziokulturelle Zentrum E-Werk in Oschatz Partner der Initiative. Fachkraft Anja Kohlbach legt – wie in den zurückliegenden Jahren – Wert darauf, dass Schulen und vor allem die Jugendlichen selbst die Wahlen vorbereiten, begleiten und auswerten. „Gelingen kann das im Rahmen des Geschichts- oder Gemeinschaftskundeunterrichts, mit der Gestaltung von eigenen Wahlurnen, Diskussionsforen oder aber ganz praktisch, mit dem Auszählen der Stimmen am Wahltag“, sagt sie.

Alternative zu Wahlforum

Pandemiebedingt gestaltet sich ein Forum mit den Kandidaten des Wahlkreises schwierig. „Wir wollen den Schülern aber dennoch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wir rufen über die Schulen dazu auf, Fragen per Video an uns zu senden. Diese spielen wir dann den Bewerbern vor, filmen die Antwort und schneiden alles so zusammen, dass ein Interview entsteht, das online mit vielen anderen geteilt werden kann“, beschreibt Kohlbach eine Alternative.

Ausgezählt wird am 17. September ab 18 Uhr im E-Werk, abstimmen können Schülerinnen und Schüler aber bereits in den Tagen zuvor. „Bisher war es möglich, das Wahlverhalten nach Schulen aufzuschlüsseln. Das wird künftig nicht mehr der Fall sein. Wir versuchen aber, das Wahlverhalten nach Geschlechtern aufzuschlüsseln“. Abgerundet wird das Angebot des E-Werks zu den U-18-Wahlen durch ein Quiz. Beteiligen werden sich an der Wahl voraussichtlich das Thomas-Mann-Gymnasium, die Oberschulen Oschatz, Naundorf und Wermsdorf sowie die Rosenthal-Lernförderschule Oschatz.

Von Christian Kunze