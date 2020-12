Dresden/Berlin

Singen, sagt Stimmprofessor Dirk Mürbe gleich vorweg, Singen ist eine aerosolhaltige Angelegenheit. Damit könnte das Gespräch schon vorbei sein, denn wir wollen wissen, ob inmitten der Coronapandemie das traditionelle Familiensingen unterm Weihnachtsbaum irgendwie zu retten ist.

Prof. Dr. med. Dirk Mürbe, Leiter der Klinik für Audiologie und Phoniatrie an der Berliner Charité, ist für diese Frage die richtige Adresse, denn er hat im Sommer gemeinsam mit Fachleuten des Hermann-Rietschel-Instituts der TU Berlin erforscht, wie viele Aerosolpartikel beim Atmen, Sprechen und Singen freigesetzt werden und wie sie sich im Raum verteilen.

Prof. Dr. med. Dirk Mürbe, Leiter der Klinik für Audiologie und Phoniatrie an der Berliner Charité Quelle: Anna S.

Singen produziert mehr Aerosole als Sprechen

Das Ergebnis überrascht kaum: Beim normalen Atmen produzieren wir vergleichsweise wenig Aerosole, beim Sprechen mehr, beim Singen aber um das 30fache im Vergleich zum Sprechen. „Und es gab auch Messungen, bei denen das 100fache dessen freigesetzt wurde, was beim Sprechen produziert wird“, sagt der Mediziner.

Womit schon mal klar ist: So individuell, wie jeder einzelne von uns ist, so verschieden ist auch sein potenzieller Beitrag zur Verbreitung der Infektion. Wenn er denn Träger der Coronaviren ist. Was leider zu oft erst ein Test belegen kann. Viele positiv Getestete wussten vorher gar nichts von ihrer Spreaderfunktion, weil das Virus bei ihnen keinerlei Symptome ausgelöst hat.

Wirklich ungefährlich: Allein singen. Im Freien.

Zurück zum Fest, zum Baum, zur Familie und zum – im besten Fall – beflügelnden Weihnachtsliedersingen. Nein, eine Empfehlung kann der bundesweit geschätzte Experte – übrigens ein ausgebildeter Sänger – nicht geben, obwohl ihm dabei das Herz blutet. Allein im Freien singen, das sei wohl in Anbetracht der Lage das einzige, was ungefährlich bleibe.

Doch wir führen ins Feld, dass bestimmt trotzdem einige nicht auf die Tradition des gemeinsamen Singens verzichten wollen. Was können die dann tun, um das Risiko wenigstens etwas kleiner zu halten? „Das Risiko muss mit Blick auf die explodierenden Infektionszahlen minimiert werden. Nicht umsonst findet ja auch das Konzept, das wir für Chöre im Sommer erarbeitet haben, unter den jetzigen Bedingungen keine Anwendung“, sagt Professor Mürbe.

Vier Stellschrauben, um Aerosole in Räumen klein zu halten

Neben den Abstandsregeln enthält das Konzept vier Stellschrauben, um die Konzentration der Aerosole beim Singen in geschlossenen Räumen zu verringern:

1. Die Zeit der Aktivität reduzieren – also Beschränkung auf ein, zwei Lieder.

2. Die Anzahl der Menschen reduzieren.

3. Der Raum sollte so groß wie möglich sein, damit ein möglichst großer Abstand gewährleistet ist. (An Berliner Schulen fand die wöchentliche Musikstunde einige Wochen lang in der Aula statt)

4. So oft wie möglich, aber besonders beim Singen: lüften.

Dazu komme: Leises Singen sei aerosolärmer als lautes. Das gelte ebenso für leises und lautes Sprechen.

Gemeinsam essen und reden bei Tisch auch nicht ohne...

Wahrscheinlich – das lässt sich für Laien aus Professor Mürbes Erkenntnissen aus dem Sommer auch herauslesen – sind sechs Leute, die zu Weihnachten an einem Tisch miteinander essen und laut reden, mehr gefährdet als Leute, die mit Abstand in der Nähe eines offenen Fensters leise gemeinsam ein, zwei Lieder singen.

Doch lieber zur Konserve greifen

Sein Fazit für all jene, für die Singen als identitätsstiftendes und unverzichtbares Kernelement zum Fest gehört: „Die Summe der Kompromisse muss sehr, sehr klein sein“. Folge man als vernünftiger Mensch der Notwendigkeit des Lockdowns, sollte der Kompromiss anders aussehen. „Besser wäre es“, meint Professor Mürbe, „den Empfehlungen der Leopoldina für den harten Lockdown zu folgen. Also vielleicht in diesem Jahr ausnahmsweise doch mal zur Konserve greifen und hinter der Maske höchstens leise mitsummen“.

Von Barbara Stock