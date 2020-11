Leipzig

Der Direktor der Leipziger Uni-Kinderklinik, Prof. Wieland Kiess, hält nichts von vorgezogenen Weihnachtsferien. „So zu tun, als ob wir durch eine Verlängerung von Ferien für die Gruppe, die am wenigsten mit dem Sars-Cov2-Virus belastet ist, unbeschwerte Weihnachts- und Neujahrsfeste ermöglichen könnten, ist das falsche Signal“, sagte er der LVZ. In seiner eigenen Familie versuche er, das Weihnachtsfest zu verschieben.

„Um uns herum sterben Leute“

Das sei auch seine dringende Empfehlung an alle, die privaten Kontakte derzeit so weit wie möglich einzuschränken. Deshalb sei er noch immer empört über die Querdenken-Demonstranten. „Um uns herum sterben Leute, und wir können es verhindern, indem wir Abstand halten.“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hatte zuvor vorgezogene Weihnachtsferien für den Freistaat angekündigt. „ Sachsen zieht die Weihnachtsferien vor, letzter Schultag ist 18. Dezember“, teilte er am Dienstagabend per Twitter mit.

Zahl der infizierten Schüler in der sachsenweiten Schulstudie steigt

In der ersten sachsenweiten Corona-Schulstudie, die Kiess mit seinem Team von der Life-Child-Ambulanz durchführte, gab es kein einziges infiziertes Schulkind. Das war im Mai und Juni. Im September, während der zweiten Untersuchungsrunde, war ein 14-Jähiger Corona-positiv getestet worden.

In der derzeit laufenden dritten Welle der Studie an 18 Schulen in Sachsen steigen allerdings die Infektionszahlen, wie Kiess der LVZ vorab sagte. „In der dritten Runde sind wir Stand jetzt schon bei über 20 infizierten Schülern, die meisten davon sind Jugendliche aus den siebten und neunten Klassen“, berichtet er über den aktuellsten Stand.

Dennoch bleibe seine Grundaussage. „Es werden viel mehr Erwachsene positiv getestet als Kinder. Erwachsene sind vier Mal mehr von Infektionen betroffen als Kinder. Und je jünger die Kinder sind, desto weniger sind sie infiziert“, erläutert der Mediziner. Er halte es daher für viel wichtiger, die Maskenpflicht ab der sechsten Klasse einzuführen. Das tue niemandem weh. Die Ferien zu verlängern, sei dagegen problematisch. „Viele Eltern müssen mehr Urlaub nehmen oder wissen gar nicht, wie sie es mit der Betreuung hinbekommen sollen.“ Auch die Kinder sollten nicht noch mehr an Bildung verlieren, warnt er.

Ärztekammerpräsident befürchtet Personalprobleme

Ähnlich sieht das der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendieck. Das Weihnachtsfest sei wichtig für die Menschen. Er könne nachfühlen, was die Ministerpräsidenten umtreibe und sieht die Idee, die Schulferien früher zu beginnen, als Versuch, eine Art Quarantäne vor den Feiertagen einzuschieben, so dass niemand infektiös zu Familienfeiern gehe, sagte Bodendieck auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. „Ich halte die Entscheidung, die Ferien vorzuziehen, für schwierig“, unterstrich er. Dadurch werde sich die personelle Situation in den Pflegeheimen, Hospizen und in anderen Bereichen weiter verschärfen. Dort arbeiten sehr viele junge Leute als Pflegekräfte, die dann ihre Kinder betreuen müssten.

Infektionsanstieg durch Weihnachtsfeiern

Bodendieck rechnet damit, dass durch die Weihnachtsfeiern mit bis zu zehn Personen die Infektionszahlen ansteigen und hofft, dass es nur ein geringer Zuwachs sein wird. Er appelliere daher an die Menschen, auch zu Weihnachten Abstand zu halten und genau zu überlegen, wer sich mit wem treffe.

