Dresden/Leipzig

„Man kann sich doch nicht vorstellen, dass man auf dem Weihnachtsmarkt steht, Glühwein trinkt und in den Krankenhäusern ist alles am Ende und man kämpft um die letzten Ressourcen“: Mit diesen Worten riet Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Donnerstag Städten und Gemeinden angesichts der drastischen Zunahme von Corona-Neuinfektionen zu einem Verzicht auf Weihnachtsmärkte in diesem Jahr.

Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung sind Weihnachtsmärkte auch bei Erreichen der Vorwarn- und Überlastungsstufe mit Auflagen möglich. In Leipzig und Dresden laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, der Aufbau der Stände hat längst begonnen. Was halten Sie von dem Vorschlag die Märkte abzusagen? Wäre es richtig, angesichts der hohen Infektionszahlen auch 2021 auf den Budenzauber zu verzichten? Oder ist Kretschmers Appell übertrieben und für die Weihnachtsmarkt-Organisatoren so kurzfristig ohnehin kaum umzusetzen?

Stimmen Sie ab: Sind Sie für eine Absage der Weihnachtsmärkte in Sachsen?

In Sachsen habe man eine Vereinbarung, dass die Kommunen über die Weihnachtsmärkte entscheiden, sagte Kretschmer am Nachmittag. „Ich glaube, es ist richtig, denjenigen den Rücken zu stärken, die nicht erst aus der Erfahrung schlau werden wollen, wenn es nicht mehr geht, sondern aus der Erkenntnis heraus.“ Mit dem Aufbau eines Weihnachtsmarktes seien Kosten verbunden. „Je eher wir Klarheit schaffen, desto besser. Das ist meine Meinung.“

Kann der Leipziger Weihnachtsmarkt 2021 stattfinden?

Die beiden größten Märkte in Sachsen, der Dresdner Striezelmarkt und der Leipziger Weihnachtsmarkt, bereiten ihre Eröffnung für den 22. beziehungsweise 23. November vor und halten bislang auch daran fest. Mit der aktuellen Corona-Schutzverordnung, die am Montag in Kraft trat, hatte Sachsen den Weg dafür frei gemacht, die Durchführung aber an die Einrichtung von Flanier- und Verweilzonen geknüpft. So kann teilweise auch auf die 2G-Regel verzichtet werden.

Von LVZ