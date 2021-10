Dresden

Für Weihnachtsmärkte und Bergparaden mit mehr als 1000 Besuchern sollen die Landkreise und kreisfreien Städte künftig Ausnahmen bei der 3G-Regel, der Höchstkapazität an Gästen und der Kontaktnachverfolgung erlassen können. Darauf hat sich die sächsische Landesregierung bei der Beratung über die Eckpunkte der neuen Corona-Verordnung am Dienstag verständigt. Die Erleichterungen können allerdings nur erlassen werden, falls die Vorwarnstufe nicht erreicht ist: also wenn weniger als 650 Betten auf den Normalstationen oder weniger 180 Betten auf den Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt sind. Die Hospitalisierunginzidenz darf zudem auch nicht den Grenzwert von sieben überschreiten.

Ausnahmen für andere Großveranstaltungen wie Fußballspiele sind damit vom Tisch. Die Vereine sollen künftig aber die Stadien komplett auslasten können, wenn sie sich für das 2G-Optionsmodell entscheiden – also nur Genesene und Geimpfte ins Stadion lassen.

Verweil- und Flanierbereiche bei Weihnachtsmärkten

Die Gesundheitsämter vor Ort müssten über die konkreten Erleichterungen für Bergparaden und Weihnachtsmärke entscheiden, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Die Kreise und kreisfreien Städten sollten dabei „genau abwägen“, welche Regeln man angesichts der lokalen Inzidenz und Bettenbelegung in den Krankenhäusern verantworten könne: „Es ist wichtig, dass diese Regeln auch kontrolliert werden. Das sind wichtige Voraussetzung, dass wir Weihnachtsmärkte trotz der angespannten Situation durchführen können.“

Wenn die Vorwarnstufe gerissen wird, sollen die Weihnachtsmärkte und Bergparaden nach den Vorstellungen der Landesregierung in sogenannte Verweil- und Flanierbereiche eingeteilt werden. Wenn sich in den Verweilbereichen – also Bereiche mit Bühnen oder Essensständen – maximal 1000 Besucher gleichzeitig aufhalten, kann demnach dort auf eine Maskenpflicht, eine Kontaktnachverfolgung und eine 3G-Regel verzichtet werden. Als Flanierbereiche gelten Bereiche mit Verkaufsständen. Die Landesregierung empfiehlt aber „dringlich“, eine Maske auf den Weihnachtsmärkten zu tragen.

Künftig mehr als 5000 Besucher beim 2G-Optionsmodell

Veranstaltungen unter 1000 Besuchern – also unter anderem kleinere Weihnachtsmärkte – sollen künftig sowohl im Innen- und Außenbereich komplett ausgelastet werden, wenn Besucher bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 35 einen Impf- oder Genesenen-Nachweis beziehungsweise einen negativen PCR-Test vorlegen.

Auch beim 2G-Optionsmodell wird die Kapazitätsgrenze aufgehoben. Bisher durften diese Veranstaltungen nur mit maximal 5000 Zuschauern stattfinden. Durch die Änderung könnten Stadien komplett ausgelastet werden. Der Erstligist RB Leipzig hatte vergangene Woche in einem Brief an die Landesregierung darauf gedrängt. RB befürchtete ansonsten eine Ungleichbehandlung zu anderen Bundesliga-Vereinen in finanzieller und sportlicher Hinsicht.

Neue Verordnung gilt ab 21. Oktober

Die neue Coronaverordnung soll am 21. Oktober in Kraft treten. Die Landesregierung wird kommenden Dienstag die Verordnung beschließen. Änderungen an den Eckpunkten können sich in den nächsten Tagen noch ergeben, da nun auch der Landtag in die Beratungen einbezogen wird.

Von Kai Kollenberg