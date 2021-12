Leipzig

Selten waren sich Deutschlands Meteorologen so einig in ihrer Unsicherheit: Auch knapp eine Woche vor den Weihnachtsfeiertagen ist die Wetterlage völlig offen. „Es ist verrückt: Die Wettermodelle hüpfen alle sechs Stunden wild hin und her“, stöhnt Dominik Jung vom Portal wetter.net. Dabei tauchen immer wieder auch mal extreme Wetterberechnungen auf. „In der Verlosung sind Tageswerte um minus 10 Grad, Nachtwerte unter minus 20 Grad, viel Neuschnee, Schneesturm oder Blitzeis. Aber daneben gibt es auch das genaue Gegenteil: milde Temperaturen, windig, nass und schmuddelig“, so beschreibt Jung die vagen Prognosen.

Dauerregen oder anhaltender Schneefall – beides möglich

Schuld daran ist eine Grenzwetterlage: Extrem kalte und sehr milde Luftmassen treffen sich nächste Woche wohl genau über Deutschland. Wer diesen Kampf der Luftmassen gewinnt und wo sich eine mögliche Luftmassengrenze genau aufbaut, ist noch unsicher. „Das kann bedeuten, dass die einen auf der milden Wetterseite Dauerregen abbekommen, die anderen auf der kalten Seite Dauerschneefall. Beides ist möglich“, so Jung. Beim Portal Kachelmann-Wetter heißt es allerdings: Die Chancen, dass sich die kalte Luft behauptet, sind im Norden weitaus größer als im Süden.

Die Wetteraussichten bis Heiligabend Montag: 2 bis 6 Grad, meist trocken und etwas kälter, hier und da Sonnenschein Dienstag: -1 bis +3 Grad, durchwachsen, Regen- und Schneeschauer Mittwoch: 0 bis 5 Grad, nasskalt, mal Sonne, mal Wolken und Regen- oder Schneeregenschauer Donnerstag: 1 bis 9 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, dazwischen Regen nach Südwesten und Schneeregen oder Schnee nach Nordosten Heiligabend: -1 bis 5 Grad, in der Mitte Regen, Schnee, Glatteis, alles möglich, sonst viele Wolken und etwas Sonne

Eisige Polarluft aus Sibirien liegt vor unserer Haustür

Wetterexperte Jung will sich selbst da noch nicht festlegen. „Die Luftmassengrenze verschiebt sich dauernd in den Modellen. Man kann jetzt noch gar nicht abschätzen wer auf welcher Seite liegen wird.“ Die milden Atlantikluftmassen stemmen sich gegen die eisigen Luftmassen aus dem Osten. Sollte aber die milde Wetterströmung schwächeln, wäre laut Jung der Weg für „The Beast from the East“ frei. Gemeint sind damit eisige Polarluftmassen aus Sibirien und Russland. „Und die liegen quasi vor unserer Haustür und kommen uns genau zu den Festtagen sehr nah. Erreichen sie Deutschland, dann wird’s in diesen Regionen richtig kalt.“

Für den Raum Leipzig könnte das Szenario – Stand jetzt – laut der derzeitigen Modellberechnungen so aussehen: Heiligabend eher trocken, 1. Weihnachtsfeiertag Schnee möglich, am 2. Feiertag geht der Trend eher zum Schneeregen. „Aber, das ist alles mit ganz viel Vorsicht zu genießen. Alles hängt von dem Grenzverlauf der Wetterlage ab. Und die können wir jetzt eben noch nicht genau vorher sagen“, betont Meteorologe Jung.

Die Schnee-Prognose zu Heiligabend: In Sachsen bleibt es weitgehend trocken. An den roten Punkten gibt es Eisregen, die grünen Punkte zeigen den Dauerregen. Die blauen Symbole zeigen, wo mit Schneefällen gerechnet wird. Die Luftmassengrenze kann sich aber noch verschieben. Quelle: wetter.net

DWD-Sprecher: „Alles ist möglich“ – auch Schnee

Kühler wird es in jedem Fall mit Beginn der nächsten Woche, die Tagestemperaturen liegen dann nur noch wenig über der Null-Grad-Marke. Danach beginnt die Hängepartie: „Das ist ein echter Wetterkrimi zu Weihnachten“, heißt es bei wetter.net und Kachelmannwetter. Mehr Spannung in den Festtags-Voraussagen war selten. „Es ist alles möglich“, sagt vielsagend ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Ob und wie viel Schnee an den Weihnachtsfeiertagen fällt, hänge laut DWD davon ab, wo genau die Grenze zwischen den Strömungen verlaufen wird.

Zuletzt Weihnachten 2010 Schneedecke in Leipzig

Insgesamt stehen die Chancen aber besser als in den Vorjahren. Zuletzt war es 2010 in Leipzig und der Region richtig weiß zur Weihnacht. Heiligabend lag in Leipzig eine zehn Zentimeter hohe Schneedecke, der Dauerschneefall an den Feiertagen ließ diese sogar auf etwa 27 Zentimeter ansteigen. Da „grüne Weihnachten“ alle acht bis zehn Jahre von einer weißen Bescherung unterbrochen werden, wäre der Raum Leipzig rein statistisch gesehen mal wieder mit Schneefall zum Fest dran. Meteorologe Jung lässt sich immerhin zu der Prognose hinreißen. „Petrus wird für einige noch eine weiße Überraschung mitbringen.“

Update: Leichter Dauerfrost bis Anfang Januar im Osten

Zudem zeigt die aktuelle Ensemble-Vorhersage vom Sonntag für Ostdeutschland einen kalten Wettertrend. Danach würde sich nach Weihnachten bis zum 2. Januar verbreitet leichter Dauerfrost einstellen. Allerdings ohne große Schneefälle: Die Niederschlagssignale sind in den Berechnungen laut wetter.net eher gering.

Von Olaf Majer