Leipzig

„O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter“: In diesem Jahr stimmt wieder der Weihnachtsklassiker, weißverzierte Tannen wird es vielleicht auf den Berggipfeln nicht geben. “Das Thema weiße Weihnachten ist abgehakt. Die Chancen auf eine Schneedecke in Deutschland liegen bei null Prozent. Da wird nichts mehr vom Himmel kommen“, legt sich Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net fest.

In Süddeutschland wärmer als auf Mallorca

Schuld ist die stabile Westwindwetterlage, die uns in Leipzig am Donnerstag mit Werten um die 15 Grad schon fast wieder Frühlingswetter bescherte. In Süddeutschland gab es gestern sogar Spitzentemperaturen von über 20 Grad – wärmer als in Palma de Mallorca (18 Grad). Der Alpenföhn machte es möglich. „Das milde Wetterjahr 2019 endet auch mit milden Temperaturen zu Weihnachten. Nach über 42 Grad im Sommer, werden uns jetzt mitten im Dezember auch noch mal um die 20 Grad angeboten. Da ist der Winter in der Tat chancenlos“, so Jung.

Sturmböen im Raum Leipzig am Sonntag

Die verrückte Wetterlage beschert den Weihnachtsmarktbesuchern am vierten Advent auch noch eine steife Brise: Am Wochenende gibt es dann auch wieder Regen und Sturm. In der Leipziger Region sind am Sonntag Spitzenböen von bis zu 60 km/h drin.

Hoffnung auf Schnee zu Silvester?

Wer trotz dieser trüben Aussichten weiter auf Schnee und Frost wartet, kann mit etwas Glück auf das Jahresende hoffen. Zumindest der US-amerikanische Wetterdienst NOAA sieht in seinem Wettertrend die Chancen auf Winter steigen. „Die Hoffnung liegt nun tatsächlich beim Jahreswechsel. Die meisten Wettermodelle sehen zumindest für Ostdeutschland eine merkliche Abkühlung voraus“, so Jung.

Kommt der Neujahrswinter? Zumindest im Osten sehen die meisten Wettermodelle eine deutliche Abkühlung. Quelle: Screenshot Youtube/ Wetter.net

Hoffnungsschimmer für Winterfans

Zum Jahresstart 2020 könnte es danach im Osten Temperaturen um oder knapp unter dem Gefrierpunkt geben. Reicht das auch für Schnee bis ins Flachland? „Sicher ist das leider alles noch nicht. Aber zumindest mal ein Hoffnungsschimmer für Winterfans“, so Wettermann Jung.

Von Olaf Majer