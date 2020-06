Weitere Corona-Fälle unter Schülern in Mittelsachsen

Augustusburg

In Mittelsachsen steigen die Zahlen der positiv auf Covid-19 getesten Personen weiter an. Dabei breitet sich das Virus offenbar vor allem unter Schülern aus. „Insgesamt gibt es nun mehrere Gemeinschaftseinrichtungen, die betroffen sind“, so Landratsamtssprecher André Kaiser am Montag. 15 neue Fälle wurden zum Wochenstart an das Sozialministerium gemeldet, die Zahl der seit vergangenen Donnerstag neu registrierten Fälle im Landkreis stieg damit auf 37.

Bis auf drei stünden alle aktuell festgestellten Infektionen in einem direkten Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch am Augustusburger Regenbogen-Gymnasium, so Kaiser. Am Montag neu hinzugekommen waren dabei auch zwei Fälle an der Grundschule und Oberschule in Penig sowie ein Fall am Gymnasium in Flöha. An allen Orten seien nun Testreihen bei möglichen Kontaktpersonen und unter Angehörigen ausgeweitet worden. Aktuell befinden sich bereits 155 Personen in folge des Ausbruchs in Quarantäne.

Landrat: „Blicken genau auf die Zahlen“

Außer das am stärksten betroffene Regenbogen-Gymnasium in Augustusburg, das bereits seit vergangene Woche zu ist, sollen alle anderen Bildungseinrichtungen im Landkreis geöffnet bleiben, hieß es aus Freiberg. Von einer möglichen neuen Allgemeinverfügung ist ebenfalls nicht die Rede. „Wir blicken aber genau auf die Zahlen und den Index. Eine Grenze liegt bei 35 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen“, so Landrat Matthias Damm ( CDU). Am Montag lag diese sogenannte 7-Tage-Inzidenz für Mittelsachsen bei 12.

Nicht direkt etwas mit dem Ausbruch in Augustusburg zu tun, aber dennoch Einfluss auf die Statistik haben drei Fälle in einem Hort in Rosswein. Eine der dortigen Erzieherin war bereits vergangenen Wochen positiv auf Covid-19 getestet worden. In Folge dessen seien nun auch die Kinder in ihrer Gruppe untersucht worden. Am Montag wurde bekannt, dass bei zwei der Kinder Hinweise auf das Virus gefunden wurden. Beide Kinder zeigten dabei keine Krankheitssymptome. Das Gesundheitsamt ermittle nun auch hier Kontaktpersonen und leite weitere Testreihen ein.

Stadtverwaltung und Grundschulleitung in Rosswein haben sich inzwischen dazu entschlossen, den regulären Betrieb von Schule und Hort bis zum 30. Juni auszusetzen und lediglich eine Notbetreuung für die Kinder anzubieten.

