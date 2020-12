Berlin/Dresden

In Berlin hat es am Abend offenbar eine weitere Festnahme im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe im November 2019 gegeben haben. Wie Bild.de berichtet, sei einer der beiden flüchtigen Zwillinge aus dem sogenannten Remmo-Clan festgenommen worden. Dem Bericht zufolge war Mohamed Remmo im Berliner Stadtteil Neukölln ins Visier von Zivilfahndern geraten. Am Abend hätten Spezialeinsatzkräfte den 21-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus festgenommen. Von dessen Zwillingsbruder fehle aber noch jede Spur.

Die Zwillinge stehen im Verdacht, Mitte November 2019 gemeinsam mit drei inzwischen festgenommenen Komplizen in das Grüne Gewölbe in Dresden eingebrochen zu sein und Juwelen von unschätzbarem Wert gestohlen zu haben. Am 17. November hatte es in Berlin eine großangelegte Razzia mit rund 1600 Einsatzkräften gegeben. Dabei waren drei 23 und 26 Jahre alte Clan-Mitglieder festgenommen worden. Die beiden Zwillingsbrüder waren entkommen. Seitdem läuft eine internationale Fahndung nach den Verdächtigen.

Von RND/güm