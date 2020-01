Haftstrafen für Freie Kameradschaft Dresden – Köditz: Treffen bei Pegida

Dresden

Sechs Mitglieder der rechtsextremen „Freien Kameradschaft Dresden“ (FKD) sind am Freitag zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Der Rädelsführer Benjamin Z. muss vier Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Vier weitere Männer und eine Frau erhielten Strafen von jeweils zwei Jahren und zehn Monaten. Die Staatsanwaltschaft hatte Haftstrafen von bis zu sieben Jahren für die 25- bis 31-Jährigen gefordert, für die 29 Jahre alte Frau eine Bewährungsstrafe. In einem vorangegangenen Prozess gegen die Gruppe waren im Sommer 2017 bereits zwei weitere Mitglieder verurteilt worden.

„Die Haftstrafen sind ein deutliches und wichtiges Zeichen. Nach 115 Verhandlungstagen und einer umfangreichen Beweisaufnahme mit mehr als 100 Zeuginnen und Zeugen steht fest, dass die Angeklagten einer kriminellen Vereinigung angehört und erhebliche Gewaltstraftaten begangen haben“, sagte die Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz (Linke). Auch am rassistischen Hintergrund der militanten Kameradschaft bestehe kein Zweifel. „Der Richter bestätigte das im Urteilsspruch“, so Köditz weiter.

Köditz : Ermittlungen mit angezogener Handbremse

Die sechs Angeklagten waren bereits im November 2016 bei einer Razzia gegen die rechtsradikale Szene im Raum Dresden festgenommen worden. Dass der Prozess gegen die Gruppe so lange dauerte, lag laut Köditz auch an der der Arbeit der Polizei: „Dass die Strafe nicht auf dem Fuß folgte, liegt nicht an dem langen Prozess – sondern daran, dass die Ermittlungen anfänglich nur mit angezogener Handbremse liefen. Die Täter fühlten sich so sicher, dass sie in sozialen Netzwerken offen für ihre Gruppe werben konnten“, sagte die Linken-Abgeordnete. Die Ermittlungen gegen die militante rechte Szene in der Landeshauptstadt seien erst intensiviert worden, nachdem der Generalbundesanwalt die „Gruppe Freital“ unter die Lupe genommen hatte. „

Köditz lobte am Freitag dagegen vor allem die Nebenklage, die im gesamten Verlauf des Prozesses eine wichtige Rolle gespielt habe. „Sie beleuchtete unter anderem auch die bedeutsame Funktion Pegidas: Bei den Versammlungen in Dresden fanden die späteren Gruppenmitglieder zueinander, gründeten die Kameradschaft nach einem der montäglichen Aufmärsche. Sie vernetzten sich dort auch mit der rechtsterroristischen ,Gruppe Freital‘, mit der die FKD dann teils gemeinsam zuschlug“, so Köditz.

Die Freie Kameradschaft Dresden wurden im Sommer 2015 als konspirative Vereinigung mit dem Ziel gegründet, Andersdenkende und Asylunterkünfte anzugreifen. So machten Mitglieder der Gruppierung 2016 am Rand des Dresdner Stadtfestes Jagd auf Migranten, waren an den Krawallen vor der Asylunterkunft in Heidenau im August 2015 sowie am Anschlag auf ein Wohnprojekt im Oktober 2015 in Dresden beteiligt.

Von Matthias Puppe