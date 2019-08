Rötha/Borna

Der Countdown für die Eröffnung eines weiteren Abschnittes der Autobahn 72 hat am Freitagvormittag begonnen. An der neu errichteten Anschlussstelle bei Rötha können Autofahrer am Nachmittag nun auf die Autobahn Richtung Borna auffahren.

Zahlreiche Vertreter aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft sowie viele Bürger haben sich an der neuen Auffahrt eingefunden. Doris Drescher, der Präsidentin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, eröffnete das neue Teilstück „Mit dem neuen Abschnitt verbessere sich die Anbindung von Chemnitz und Leipzig weiter“, so der parlamentarische Staatssekretär Marco Wanderwitz ( CDU).

Wirtschaftsminister Martin Dulig eröffnet neuen Abschnitt der A72

Auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) ist vor Ort und weiht den neuen Abschnitt persönlich ein.

Kinder der Kita Regenbogenland Rötha begrüßen die Autobahn mit Liedern und Tänzen. „Hurra, hurra, die Autobahn ist da“, singen die Jüngsten.

Skater dürfen ab 12 Uhr über die Autobahn rollen

Ab 12 Uhr können zuerst Inline-Skater den neuen Abschnitt befahren. Unter den Testern ist auch LVZ-Redakteur André Böhmer. Er berichtet, wie es sich auf dem Asphalt der knapp zehn Kilometer langen Strecke rollt.

LVZ-Redakteur André Böhmer testet auf Inline-Skates den neuen Abschnitt der A72.

Der vorletzte Bauabschnitt der A 72 hat rund 144 Millionen Euro gekostet. An dem A-72-Abschnitt zwischen Borna und Rötha wird seit 2013 gebaut.

Rochlitz

Borna-Süd

Rötha

Damals war am 9. August der vorläufig letzte Abschnitt zwischenundfreigegeben worden. Für die nächsten 9,5 Kilometer biswurden unterdessen im selben Jahr die ersten Bäume gerodet.

