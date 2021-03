Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) rechnet nicht damit, dass die weiterführenden Schulen in Sachsen vor Mitte April wieder geöffnet werden können. Mit Blick auf die bevorstehende Ministerpräsidentenschalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte er am Montag: „Beim Thema Schulöffnung werden wir aus meiner Sicht keine großen Schritte erleben können.“

Im Vogtlandkreis hätte wegen der dortigen hohen Infektionen sogar die Öffnung der Grundschulen und Kitas wieder zurückgenommen werden müssen. Zu viel Mobilität erhöhe die Werte nur weiter. „Von daher sehe ich für die weiterführenden Schulen, um die es ja geht, derzeit jetzt keine Möglichkeit“, so Kretschmer.

Lückenlose Grenzkontrollen

In den sächsischen Hotspots brauche man vielmehr ein besonderes Impfregime, um die Kliniken dort nicht zu überlasten und ein Überschwappen auf die Nachbarkreise zu verhindern. „Mein Wunsch wäre, dass wir schnell in diesen besonders betroffenen Regionen des Vogtlandes dazu kommen, Angebote zu machen für alle Erwachsenen über 18 Jahre“, sagte der Ministerpräsident.

Sachsen und Bayern hatten sich zuvor auf einen Zehn-Punkte-Plan verständigt, um gemeinsam die Covid-19-Pandemie zu bekämpfen. Dazu gehören unter anderem lückenlose Grenzkontrollen, die Erstellung einheitlicher Lagebilder, das Abgleichen geplanter Impfungen, einheitliches Vorgehen in Betrieben, Austausch der Gesundheitsämter und Sequenzierungen.

Gemeinsame Hilfe für Tschechien

Die am Wochenende bekannt gewordene und mit Thüringen gemeinsam aufgebrachte Spende von 15.000 Dosen Impfstoff für Tschechien nannte der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine symbolische, aber auch hilfreiche Maßnahme. Der Impfstoff soll nach Absprache mit der Regierung in Prag vor allem an Pendler verimpft werden und damit auch den deutschen Grenzbundesländern nutzen.

Darüber hinaus würden Schnelltests ins Nachbarland geliefert und Patienten – wie im Frühjahr auch – in deutschen Kliniken versorgt. „Es ist immer leicht, wenn man etwas im Überfluss hat, abzugeben“, sagte Kretschmer. Das sei gegenwärtig in Deutschland aber nicht der Fall. Dennoch habe man sich mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zu dieser Geste entschlossen. „Es zeigt eine ganz besondere Haltung und auch den Wunsch, dass man sich nicht gegenseitig vergisst. Dass man füreinander da ist.“

„Es wird keinen Impfzwang geben“

Kretschmer ging ferner auf seine Äußerungen zu einer möglichen Impfpflicht ein. „Es wird keinen Impfzwang geben. Und jemand, der nicht geimpft ist, wird seine Grundrechte nicht verlieren.“ Eine Impfpflicht sei derzeit kein Thema, die Frage werde sich aber stellen, wenn aufgelistet sei, welche Kosten die Corona-Pandemie verursacht habe und das Risiko im Raum stünde, dass so etwas noch einmal passieren könnte. Im Übrigen empfehle er „eine gewisse Gelassenheit bei dem Thema“, sagte der sächsische Ministerpräsident.

Kretschmer und Söder wollen am Mittwoch bei der Schalte mit der Kanzlerin darauf dringen, dass Hausärzte, Betriebsärzte und Schulärzte impfen dürfen. „Im Grunde müssten wir Astrazeneca jetzt für alle zur Verfügung stellen und an die Hausärzte geben“, so Söder. In jedem Fall müsse das Impfkonzept dringend überarbeitet werden, um von einer Priorisierung zu einer Empfehlung zu kommen. Sonst bliebe es bei Mangelverwaltung und Überbürokratisierung. Kretschmer sagte, wichtig sei, dass neben den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission weitere Faktoren bei dem Beschluss von Lockerungsmaßnahmen einbezogen würden. Große Hoffnungen verbinden beide mit Schnelltests.

„Woche der Entscheidung“

Einig sind sich Kretschmer und Söder auch in der Frage, dass die aktuelle Woche entscheidend für die Bekämpfung der Pandemie sein wird. Söder sagte, er sehe langwierige Beratungen mit der Kanzlerin. Man brauche jetzt keinen „Öffnungsrausch“, sondern kluge, abgestimmte Öffnungen, sonst drohten in zwei, drei Wochen erneut Schließungen. Es werde ein langer Tag und ein langer Abend. „Wenn wir da jetzt am Mittwoch einen Fehler machen, dann wird Vertrauen grundlegend verspielt“, warnte Söder.

Zustimmung zu dem Abkommen zwischen Sachsen und Bayern kam vom Sächsischen Handwerkstags. Präsident Roland Ermer sagte: „Dass Bayern und Sachsen, die im Kampf gegen die Corona-Pandemie durch ihre Lage zu Hotspot-Grenzregionen in Tschechien besonders herausgefordert sind, fortan noch abgestimmter vorgehen wollen, ist aus Handwerkssicht nur zu begrüßen.“

Kritik von der Linken

Für vordringlich halte es der Handwerkstag, umgehend Instrumente wie Schnelltests und Selbsttests in erforderlichen Größenordnungen anzubieten. „Wir wehren uns allerdings entschieden dagegen, dass die damit verbundenen Auflagen sowohl bürokratisch als auch kostenseitig den einheimischen Kleinst- und Kleinunternehmen im Handwerk aufgebürdet werden“, so Ermer.

Dagegen übte die sächsische Linke Kritik. Fraktionschef Rico Gebhardt sagte, es werde viel Wirbel um sehr wenig Neues gemacht. „Zur wohl wichtigsten Frage, dem Impfen, gibt‘s im Papier nur Allgemeinplätze – Sachsen und Bayern wollen also ,Erfahrungen zur jeweiligen Impfstrategie austauschen‘. Aber Sachsen hat doch gar keine.“

Von Roland Herold