Leipzig

Auch am Dienstag sorgte der Wintereinbruch im Nah- und Fernverkehr auf der Schiene noch vielfach für erheblich Probleme und zahlreiche Zugausfälle. Vor allem in Sachsen, aber auch im Norden und Westen der Republik mussten sich Reisende auf lange Wartezeiten und Umwege einstellen.

Grund für die Behinderungen sind laut Deutscher Bahn weiterhin die überfrierenden Weichen und Schneeverwehungen auf den Gleisen. „Heute Nacht haben wieder zahlreiche Erkundungs- und Räumfahrten stattgefunden. Die Einsatzkräfte der DB arbeiten unablässig mit Hochdruck daran, insbesondere die Hauptstrecken von Schneemengen und Eis zu befreien und frei zu halten“, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Anzeige

Weiterhin Ausfälle rings um Leipzig und Halle

Rings um Leipzig hat das zum Teil noch erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr der S- und Regionalbahnen. Wie Sprecher Jörg Bönisch gegenüber der LVZ erklärte, fallen im Bereich Leipzig die S1 (Stötteritz – HBF – Miltitzer Allee) und die Regionalzüge 113 zwischen Leipzig und Geithain bis auf weiteres noch komplett aus. Die S3 fährt zwar, aber nicht zwischen Halle Hauptbahnhof und Halle-Trotha. Auf dem restlichen Weg nach Leipzig gibt es keine Stopps am Halleschen Messegelände, in Dieskau und Gröbers. Weiter in Richtung Wurzen sei der Verkehr der S3 über den Leipziger Hauptbahnhof inzwischen aber gesichert.

Die S4 von Leipzig in Richtung Hoyerswerda verkehrt aktuell zwischen Markkleeberg-Gaschwitz und Hoyerswerda ohne weitere Zwischenhalte. Die S5/S5X zwischen Zwickau und Halle fährt aktuell zwar wieder den Leipziger Hauptbahnhof an, die Haltepunkte an der Leipziger Messe und am Flughafen entfallen aber. Dafür nehmen die Züge einen Umweg über Schkeuditz.

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Wie Bönisch weiter erklärte, fahren die S6 (Leipzig-Messe bis Geithain) sowie die Regionalexpress-Züge 13 und 50 von Leipzig nach Magdeburg und nach Dresden inzwischen wieder weitgehend planmäßig.

Bundesweiter Fernverkehr mit Verspätungen und Ausfällen

Im Fernverkehr sind neben den Knotenpunkten am Leipziger und Halleschen Hauptbahnhof auch die Zentren Dortmund, Hannover, Kassel und Erfurt noch von erheblichen Ausfällen betroffen. Fernzüge aus Berlin über Halle/Leipzig nach Erfurt, Frankfurt und München verkehren aktuell nur sehr eingeschränkt. Der eigentlich in Leipzig haltende ICE 11 aus Hamburg nach Weimar fährt derzeit nur über Halle und nicht in die Messestadt. „Von Leipzig aus verkehren bis auf weiteres keine Fernverkehrszüge in Richtung Dresden, Frankfurt, Hannover, Norddeich und Köln“, so Bahnsprecher Bönisch.

Von Dresden geht es auch nicht nach Frankfurt, Hannover und Köln. Wer es immerhin bis nach Berlin schafft, kommt von dort nur sehr eingeschränkt nach Hamburg oder Frankfurt weiter. Und von Hamburg aus geht aktuell in Richtung München, Dortmund und Köln überhaupt nichts.

Aktuelle Informationen beachten – Kulanzregel verlängert

Die Deutsche Bahn rät allen Reisenden und Pendlern, die ihre Fahrt nicht verschieben können, ihre Verbindung rechtzeitig vor dem geplanten Fahrtantritt auf bahn.de/aktuell oder auf der Smartphoneapp DB Navigator zu überprüfen. Reisende erhalten zudem Auskunft über die kostenlose Sonderhotline unter 08000 996633.

Wer von Zugausfällen betroffene ist, kann zudem auf die Kulanzregeln hoffen: Nach Angaben der Deutschen Bahn können all Fahrgäste, die im Zeitraum vom 6. bis 9. Februar ihre Reise aufgrund des Wintereinbruchs verschieben möchten, bereits gebuchtes Tickets für den Fernverkehr „bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende entweder flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren“. Auch Sitzplatzreservierungen sollen kostenlos umgetauscht werden.

Von Matthias Puppe