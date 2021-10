Welche Corona-Regeln gelten an den Leipziger Hochschulen? 

Leipzig

Nach drei weitgehend virtuellen Semestern legen die Leipziger Hochschulen jetzt wieder mit Präsenzlehre los. Die Corona-Regeln unterscheiden sich teilweise von Einrichtung zu Einrichtung – ein Überblick.

Universität Leipzig

Nach drei Online-Semestern erwartet die Uni Leipzig ihre rund 30.000 Studierenden wieder in den Vorlesungssälen. Für sie gilt dabei die 3G-Regel: Sie müssen geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sein. Wer das Uni-Areal betritt, erklärt damit, dass sie oder er zur 3G-Gruppe gehört. Die Lehrenden entscheiden selbst, ob sie den 3G-Status bei allen Teilnehmenden ihrer Lehrveranstaltung überprüfen, in Stichproben oder gar nicht. „Wir wollen keine Verdachtskultur an der Uni“, sagte Prorektor Thomas Hofsäss in einem LVZ-Interview. Seminarräume mit einer Kapazität bis 50 Personen werden voll ausgelastet, ebenso Vorlesungssäle mit bis zu 200 Plätzen. Bei noch größeren Räumen wird die Kapazität halbiert. Als Ersatz werden die entsprechenden Lehrangebote zusätzlich online übertragen. An der Uni gilt an allen Zugängen Maskenpflicht, ebenso überall dort, wo kein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann. Die Kontakterfassung erfolgt mit der Corona-Warn-App oder durch Eintragung in ein Formular.

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur

Die HTWK bietet ihre Vorlesungen und Seminare wieder ohne Kapazitätsbeschränkungen vor Ort an. Die 6450 Studierenden müssen allerdings nachweisen können, dass sie geimpft, genesen oder in den letzten 24 Stunden negativ auf das Coronavirus getestet worden sind, bevor sie eine Lehrveranstaltung besuchen oder eine Prüfung ablegen können. Wer einen der Räume oder eine der Flächen der Hochschule betritt, bestätigt damit automatisch, dass er oder sie zur 3G-Gruppe gehört. Die Lehrenden überprüfen den Status bei Gruppen bis 20 Studierenden flächendeckend und darüber hinaus in Stichproben. Zusätzlich gilt generell die Pflicht, Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die eigene Anwesenheit in einer hochschuleigenen Datenbank zur Kontaktnachverfolgung zu erfassen. Für nicht geimpfte oder genesene Studierende stehen vor Ort „eingeschränkte“ Testmöglichkeiten bereit. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz sollen Impftermine an der HTWK angeboten werden.

Hochschule für Musik und Theater

Vorlesungen und Seminare bietet die HMT ihren 1100 Studierenden im Wintersemester wieder vor Ort an. Allerdings dürfen jeweils nur so viele Menschen in einen Raum, dass sie einen Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten können. In der Hochschule herrscht Maskenpflicht. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz in Leipzig von 35 erhalten nur noch geimpfte, genesene und negativ auf Corona getestete Studierende Zugang zur Hochschule. Der Nachweis wird am Einlass kontrolliert. Dort werden auch die Kontaktdaten erfasst. An der HMT spielen Musikunterricht und Ensemble-Proben eine besondere Rolle im Studium. Bei Bläsern und Sängern beträgt der Mindestabstand drei Meter. Blasinstrumente dürfen nicht vor Ort gereinigt werden, für das Kondenswasser müssen die Studierende eigene frische Handtücher mitbringen. Feste Gruppen dürfen beim Üben bei zweifacher wöchentlicher Testung auf Mindestabstand verzichten und die Masken ablegen. Der Hochschulchor tritt noch nicht zusammen. Bei kleineren Chören wird der CO2-Gehalt der Raumluft gemessen, um spätestens ab einem bestimmtem Wert ausgiebig zu lüften. Für öffentliche Konzerte gelten je nach Raumgröße Besucher-Obergrenzen.

Hochschule für Grafik und Buchkunst

An der HGB können die 500 Studierenden wieder Lehrveranstaltungen vor Ort besuchen, auch Ausstellungen werden für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Dabei gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern, Maskenpflicht und die 3G-Regel. Auch tagesaktuelle Selbsttests werden akzeptiert, die HGB stellt jedem Studierenden zwei Test-Kits pro Woche kostenlos zur Verfügung. Zur Kontaktnachverfolgung kommt am Eingang die Corona-Warn-App zum Einsatz, alternativ liegt ein Formular zum Eintragen aus.

Handelshochschule

Für die 780 Studierenden der HHL haben die Kurse auf dem Campus bereits im September wieder begonnen. Da an der HHL ein Drittel der Immatrikulierten internationale Studierende sind, von denen einige wegen der Pandemie noch nicht ohne Weiteres einreisen dürfen, bietet die Hochschule generell hybride Optionen an, so dass alle an den Lehrveranstaltungen teilnehmen können – entweder vor Ort oder virtuell.

Berufsakademie Leipzig

So lange die Sieben-Tage-Inzidenz in Leipzig unter 100 bleibt, treffen sich die rund 600 Studierenden der Leipziger Berufsakademie für den theoretischen Teil ihrer Ausbildung wieder vor Ort in Grünau. Dabei gelten die üblichen Hygieneregeln wie das Abstandsgebot und die Maskenpflicht. Bei 1,5 Meter Abstand darf der Mund-Nasen-Schutz am Platz abgelegt werden. Übersteigt die Inzidenz die Schwelle von 100 kehrt die BA in den hybriden Lehrbetrieb zurück und teilt in der Regel die Kurse. Generell gilt die 3G-Regel. Selbsttests sind möglich, wenn die Studierenden die Probe in der BA unter Aufsicht entnehmen.

Studentenwerk

Seit dem 4. Oktober sind alle zehn Mensen und Cafeterien des Leipziger Studentenwerks geöffnet, allerdings zum Teil noch nicht so lange wie vor Corona. So schließt die Mensa am Park um 14 Uhr statt erst am Abend. Die Kapazität von Sitzplätzen erhöht sich von 20 Prozent auf durchschnittlich 60 Prozent. Die Steigerung wird möglich, weil nur noch einander Unbekannte einen Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten müssen. Dagegen dürfen Freundeskreise, Seminarkollegen und dergleichen zum Essen enger beieinander sitzen. Das Mensa-Personal gibt die Speisen aus, eine Selbstbedienung ist noch nicht wieder möglich. Es besteht Maskenpflicht – allerdings nicht am Platz beim Essen. Die BAföG-Stelle ist nach wie vor nur telefonisch oder per Mail zu erreichen. Psychosoziale Beratungen können nach Absprache auch vor Ort erfolgen, dann gilt die 3G-Regel.

Von Mathias Wöbking