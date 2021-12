Freiberg

In der Kirchgasse 11 in Freiberg sitzt seit 1679 das Sächsische Oberbergamt. Fast war die Behörde bei ihrer Neugründung 1991 ein wenig aus der Zeit gefallen, denn zu diesem Zeitpunkt schien das Ende des Erzbergbaus besiegelt. Letzte Bergwerke wurden heruntergefahren – in Ost und in West. Erzbergbau war einfach nicht mehr rentabel. 30 Jahre später weiß man, dass das ein schwerer Irrtum war.

„Wir alle tragen Verantwortung“

Oberberghauptmann Bernhard Cramer (56) sagt, mit dem neuen Jahrtausend erfolgten sowohl auf Bundesebene als auch auf europäischer Ebene Prüfungen, wie sicher die Versorgung mit Rohstoffen sei. Und mit Blick auf die Herkunftsländer und deren politische Stabilität, aber auch auf die Versorgungssicherheit und die Angebotssituation wurde schnell klar, dass die Verfügbarkeit auf dem Markt als sehr kritisch angesehen werden musste. So kam, was kommen musste: 2006 wurde wieder ein Antrag auf Recht der Erkundung einer Erzlagerstätte erteilt.

Gebraucht würden künftig jedoch andere Rohstoffe als bisher und in ganz anderen Mengen, sagt der Geologe Cramer. So werde das herkömmliche Telefon – ein schwarzer Plasteapparat mit etwas Kupfer – zunehmend durch das Smartphone mit 50 oder 60 verschiedenen chemischen Elementen ersetzt. „Jeder, der sich Sorgen um die Umwelt macht, sollte beim Blick aufs eigene Handy 40 oder 50 Bergwerke im Hinterkopf haben, in denen die Rohstoffe dafür gewonnen werden und die alle nicht nach unseren Umwelt- und Sozialstandards funktionieren“, erinnert der Professor. Ergo: „Wir alle tragen eine Verantwortung – nicht nur für den CO2-Eintrag, sondern auch für unsere Rohstoff-Ethik insgesamt.“

„Polymetallische Schatzkiste Erzgebirge“

So ist etwa die Gewinnung von Lithium aus den großen Salzsee-Solen in Chile, Argentinien und Bolivien mehr als umstritten, denn die Förderung dort verbraucht die knappen Wasser-Ressourcen. „Für E-Mobilität könnten wir deshalb mit der Lithiumlagerstätte in Zinnwald nach unseren Umwelt-, Sicherheits- und Rechtsstandards Rohstoffe abbauen, ohne davon abhängig zu sein, dass irgendwo in Südamerika Bergbau betrieben wird, der irreversible Schäden verursacht“, sagt Cramer. Im Ingenieurland Sachsen werde zwar immer gefordert, dass anderswo Standards eingehalten werden. „Wir können aber auch einfach zeigen, dass es funktioniert.“ Denn derzeit seien noch alle Bergbaukompetenzen aus 850 Jahren vorhanden. An die könne auch über die TU Freiberg angeknüpft werden.

„Vom Mond aus betrachtet ist das Erzgebirge eine polymetallische Schatzkiste“, konstatiert Cramer. Der Aufwand, sie zu erschließen, sei aber nicht zu unterschätzen. Deshalb werde nun auch nicht in jeder Stadt – wie zu DDR-Zeiten – ein neues Bergwerk entstehen. „Man muss so realistisch sein und sehen, dass es am Ende nur einige wenige geben kann.“ Wirtschaftlich betrieben könnten sie nur werden, wenn damit auch genug Geld zu verdienen sei. Investoren, die bereit sind, das notwendige Risiko-Kapital in hoher zweistelliger oder niedriger dreistelliger Millionenhöhe aufzubringen, sähen Sachsen zumindest als eine seriöse Adresse. Ob es am Ende auch funktioniere, könne keiner sagen. „Vor der Hacke ist es duster“, lautet ein alter Bergmannsspruch.

In drei Schritten zum Bergwerk

Laut Bundesberggesetz ist die Bergbauberechtigung die erste von drei Stufen auf dem Weg hin zu einem neuen Bergwerk. Kommt ein Unternehmen nach solch einem ersten Schritt zu dem Schluss, dass es realistisch ist, weiterzumachen, muss das Vorhaben insgesamt mit einem Rahmenbetriebsplan in der Regel mit Umweltverträglichkeitsprüfung zugelassen werden. Erst wenn im dritten Schritt die konkrete Bergbautätigkeit im Betrieb zugelassen ist, kann die Arbeit losgehen. Bis dahin ist es im wahrsten Sinne des Wortes ein steiniger Weg.

Oberberghauptmann Bernhard Cramer im Hof des Oberbergamtes in Freiberg. Quelle: Jan Woitas/dpa

Auch für jene, die in ihrem Wohnumfeld unmittelbar vom Bergbau betroffen sind. Denn Bergbau und Nachhaltigkeit vertrügen sich nicht unbedingt. Deshalb gelte es, den Einfluss auf alle Sphären möglichst gering zu halten und mit Blick auf kommende Generationen so verantwortungsvoll wie möglich zu handeln. Nachhaltiger Bergbau müsse Wege finden, wie die Ansprüche des Naturschutzes berücksichtigt werden können. Soweit die Theorie.

Anwohner zwischen Pest und Cholera

Die Praxis erleben Siedlungen wie der Schwarzenberger Ortsteil Pöhla. Dort soll eine einst mit hohem finanziellen Aufwand renaturierte Halde wieder zu dem werden, was sie einst war, falls die Freiberger Saxony Minerals Exploration AG (SME) die Genehmigung erhält, Zinn und Wolfram abzubauen. Wo bleibt da die Nachhaltigkeit? „Es wäre auch nicht nachhaltig, wenn man wegen einer renaturierten Halde den gesamten Prozess unterbricht“, hält Cramer mit Blick auf die Proteste von Einwohnern und Umweltschützern dagegen.

Mit Sorge beobachtet Veronika Porkert von der Bürgerinitiative, dass in Pöhla mittlerweile auch noch eine andere Bergbaugesellschaft, die Saxore Bergbau GmbH Freiberg, einsteigen will, weil die Lagerstätten im Prinzip unter Rittersgrüner Flur lägen, wo die Saxore bereits eine Bewilligung erstritten hat. „Für Pöhla ist es eine Wahl zwischen Pest und Cholera“, sagt Porkert. Käme die Saxore zum Zug, liefe es wohl auf den Verlust des Besucherbergwerks, der Zinnkammern, zu. Bliebe es bei der SME, drohe dauerhafter Schwerlastverkehr durch den kleinen Ort.

Hoffnung auf junge Leute und Steuern

Genehmigungsverfahren seien so etwas wie Konfliktlösungsverfahren, sagt Oberberghauptmann Cramer. „Das bedeutet nicht, dass alle hinterher sagten: Das ist ja ein gutes Projekt.“ Den Behörden gehe es weniger um die Befindlichkeit von Personen, sondern um die Rechtmäßigkeit der Vorhaben. Dass man einer Bürgerinitiative, die offenkundig von den Bergbaufolgen betroffen ist, nicht deren Forderungen erfüllen könne, sei manchmal schwer zu vermitteln und letztendlich ein Spagat zwischen Befindlichkeiten und dem gesetzlichen Rahmen.

Einige Regionen im Erzgebirge sehen im neuen Bergbau eine Chance, junge Leute hierher zu locken. Dazu komme auch noch die Aussicht auf Steuern. Das Bundesberggesetz sieht außerdem vor, dass zehn Prozent Förderabgaben an den Freistaat zu zahlen sind. Per Landesverordnung kann allerdings davon abgewichen werden, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Bei Flussspat beispielsweise würden bestimmte Schwellenwerte für Marktpreise zugrunde gelegt. Je höher der Preis und damit der Verdienst des Unternehmens, desto höher die Förderabgabe. Unter einem Schwellenwert hingegen entfällt sie ganz, um Unternehmer vor Ausfällen zu schützen.

Umfangreiche Datenbank

Wer in Sachsen schürfen will, kann sich zuvor umfangreich informieren. Der Freistaat finanziert seit geraumer Zeit ein großes millionenschweres Projekt „Rohsa 3“, in dem alle bergbaurelevanten Informationen der vergangenen Jahrhunderte digitalisiert Interessenten zur Verfügung gestellt werden. Unternehmer können sich auch an die Experten vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) verwiesen, das eine Außenstelle in Freiberg hat.

Für Uwe Lehmann, Referatsleiter Rohstoffgeologie, war die DDR aus bekannten Gründen „das am besten erkundete Land der Welt“. Die Vorräte, die damals ermittelt wurden, müssten aber präzisiert werden. Das sei eine der ersten Aufgaben von Bergbauunternehmen, die sich dafür interessierten. Und nur solche Zahlen seien dann auch aussagekräftig. Rechne man nun die ermittelten Bodenschätze und ihren aktuellen Marktwert zusammen, komme man schnell auf Milliarden-Beträge.

„Bergbau ist nichts für Ungeduldige“

Lehmann gibt zu, dass er und seine Kollegen zunächst genauso gerechnet hätten. Heute spricht er von einer „Milchmädchenrechnung“. Schließlich sei der Abbau mit ungeheuren Aufwand verbunden, der gegengerechnet werden müsse. Planung, Aufbau, Rohstoffaufbereitung, Sanierung – all das müsse addiert und dem Erlös gegenübergestellt werden. „Und dann kommt leider in vielen Fällen derzeit heraus, dass es sich nicht lohnt, eine Lagerstätte abzubauen, weil die Aufwendungen größer sind als der Erlös.“

Oberberghauptmann Cramer hat jetzt ungefähr die Hälfte seiner Dienstzeit in Freiberg hinter sich. Zu Beginn, 2011, habe er sich gesagt: „Wenn bis zum Ende meines Dienstes bei einem sächsischen Bergbau der neuen Generation – umweltfreundlich, akzeptiert und wirtschaftlich erfolgreich – zwei bis drei saubere und sichere Erzbergwerke auf dem neusten technischen Stand entstehen, dann ist das ein Erfolg.“

Bisher gibt es eins in Niederschlag. Die Bergbauberechtigung zur Errichtung eines Bergwerks haben die Vorhaben in Zinnwald, Pöhla, Rittersgrün, Bergsegen und Schleife. Ob diese Projekte schließlich erfolgreich sind und wann es dort soweit sein wird, darüber will Cramer nicht spekulieren. Ein so umfangreiches Genehmigungsverfahren für ein Bergwerk dauere in Deutschland eben auch mal drei bis fünf Jahre. In den USA dagegen seien zehn bis 15 Jahre keine Seltenheit. „Bergbau ist nichts für Ungeduldige“, sagt er.

Von Roland Herold