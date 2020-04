Welches Geheimnis verbirgt sich im Heiligen Grab? Bestattungsritual in Gernrode verschoben

Gernrode

Erstmals seit 30 Jahren kann das Osterspiel in der Stiftskirche St. Cyriakus in Gernrode ( Landkreis Harz) nicht aufgeführt werden. „Darin dass die liturgische Handlung im 11. Jahrhundert eigens für die älteste in Deutschland erhalten gebliebene Nachbildung des Grabes Christi geschrieben in unserer Kirche, genau an jener dafür bestimmten Stelle aufgeführt wird, besteht ihre Einmaligkeit, deshalb sind wir über diese Zwangspause ganz besonders traurig“, macht Pfarrer Andreas Müller deutlich.

Es fehlt das Ergebnis der DNA-Untersuchung

Pfarrer Müller ist allerdings auch aus einem anderen Grund enttäuscht: Denn auch die für Ostern geplante Wiederbestattung jener rund 900 Jahre alten Gebeine, die Archäologen bei Sanierungsarbeiten im „Heiligen Grab“ in St. Cyriakus gefunden hatten, muss verschoben werden. Das Geheimnis um den sensationellen Fund ist noch immer nicht gelüftet, bestätigt Volker Seifert. Im Mittelalter war die Kirche Zentrum eines bedeutsamen Damenstifts. Dort lebten Frauen nach Ordensregeln, blieben aber weltlich. Die geschichtlichen Quellen seien allerdings dürftig und es fehle noch das Ergebnis einer DNA-Untersuchung.

„Eine Bestattung in diesem Grab, das noch vor dem ersten Kreuzzug 1096 nach Jerusalem entstand, war ein ganz besonderes Privileg. Bei der aufgefundene Person könnte es sich um eine Äbtissin handeln, die Anfang des 12. Jahrhunderts lebte“, vermutet der Kunsthistoriker. Ein winziges Bernsteinkreuz in der Grabkammer, das die Frau möglicherweise an einer Kette um den Hals getragen hatte, spricht dafür. Für die Aufbewahrung der sterblichen Überreste hat Thomas Leu in seiner Werkstatt bereits ein würdevolles Behältnis gefertigt. Der namhafte Metallbildhauer aus Halle verzierte den Kasten aus Edelstahl, der die Gebeine bewahren soll, mit einer kunstvollen Nachbildung dieses Bernsteinkreuzes.

Metallbildhauer Thomas Leu fertigt in seiner Werkstatt in Halle diese Edelstahlbehälter, in dem die Gebeine aufbewahrt werden sollen. Quelle: Bernd Mandel

Kantor: „ Ostern 2021 wir dann alles wie immer sein“

„Jedes Jahr kamen sehr viele Menschen zu uns, um das Osterspiel zu sehen. Diesmal verhindert leider Corona die Aufführung“, ergänzt Kantor Eckhart Rittweger. Bis zur Reformation und regelmäßig wieder seit 1989 wurde die Grabkammer für den Beginn des liturgischen Osterspiels genutzt. Der Ablauf war stets der Gleiche: Am Sonntag um 6 Uhr begannt der Gottesdienst. In der Grabkammer wurde das Licht der Osterkerze entzündet, das anschließend auf Kerzen übertragen, von einer Gruppe von zehn Frauen und zehn Männern aus der Kirche in den beginnenden Morgen gebracht wurde. Anstelle der Prozession will diesmal der Posaunenchor von Gernrode am Ostersonntag ab 8 Uhr durch das Harz-Städtchen ziehen und die Auferstehung Christi verkünden. „ Ostern 2021 wird dann alles wieder so sein, wie immer“, hofft Rittweger.

Die dreischiffige Stiftskirche gilt als eines der bedeutendsten Zeugnisse ottonischer Architektur und ist auch beliebtes Touristen-Ziel auf der „Straße der Romanik“. in Sachsen-Anhalt. Erbaut wurde das Gotteshaus 959 auf Weisung vom Markgraf Gero (900 bis 965), der in der Kirche auch seine Grablege erhielt.

