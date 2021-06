Leipzig

Wird die Magdeborner Halbinsel am Störmthaler See zum Epizentrum der Klimaforschung in Deutschland? Oder soll vielleicht in Delitzsch die Entwicklung neuer Impfstoffe und personalisierter Medikamente die Menschheit besser auf die nächste Pandemie vorbereiten? Wird beispielsweise in Espenhain das Energie-Problem der Zukunft gelöst? Bekommt Künstliche Intelligenz bald womöglich aus Borna entscheidende Impulse? Oder wird es um etwas ganz Anderes gehen, das bislang niemand auf dem Zettel hat? Und wo passiert das dann? In Schkeuditz? In Zwenkau? In Regis-Breitingen?

Bislang steht nur fest, dass Sachsen ab 2023 zwei Großforschungszentren erhält und eines davon im mitteldeutschen Revier rund um Leipzig angesiedelt wird, das andere in der Lausitz. Ein Teil der 40 Milliarden Euro aus dem „Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ ist dafür vorgesehen: Geld, das neue Wirtschaftskraft in Gegenden wecken soll, denen der geplante Kohle-Ausstieg spätestens 2038 das bisherige Geschäftsmodell nimmt.

Astronaut und Nobelpreisträger helfen bei der Entscheidung

Deutschlandweit verfolgt jede Kohle-Region ihre eigene Strategie, den vielbeschworenen Strukturwandel hinzukriegen. Die sächsische Staatsregierung hat sich mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), wie berichtet, auf eine ungewöhnlich offene Ausschreibung verständigt: „Im Grunde auf ein weißes Blatt“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vor einigen Monaten bei der Vorstellung. Nicht zu verwechseln mit Beliebigkeit: Exzellente Forschung mit internationaler Strahlkraft sei gefragt, die „neue Wertschöpfungsketten und neue innovative Arbeitsplätze“ schaffe, fügte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) damals hinzu – und zwar über die jeweils 1500 Stellen hinaus, die in jedem der zwei Großforschungszentren direkt eingeplant sind. Das BMBF wird jeweils 150 Millionen Euro investieren – pro Jahr. Weitere rund 20 Millionen Euro soll Sachsen pro Einrichtung jährlich zuschießen.

Die Bewerbungsfrist ist jetzt um – und die Resonanz war gewaltig: Rund 200 Institutionen und Einzelwissenschaftler, davon etwa ein Fünftel aus dem Ausland, haben laut BMBF 91 Vorschläge für beide Regionen eingereicht. „Über die Zahlen sind alle überrascht“, sagt Eric Weber. Der 33-jährige Chef des „SpinLab“, eines Start-up-Förderprogramms in Kooperation mit der Leipziger Handelshochschule, gehört zu den 16 Mitgliedern der sogenannten Perspektivkommission, die das BMBF bei der Auswahl berät. Eine illustre Runde teilt sich die Aufgabe: Astronaut Alexander Gerst zählt ebenso dazu wie Chemie-Nobelpreisträger Stefan Hell, die Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft Katja Becker, Sachsens früherer Ministerpräsident Georg Milbradt und Kanzlerin-Gatte Joachim Sauer.

„Da bin ich Lokalpatriot. Das finde ich gut“: Eric Weber ist Geschäftsführer des SpinLab und gehört der Perspektivkommission an, die für das Bundesforschungsministerium die Bewerbungen für die sächsischen Großforschungszentren unter die Lupe nimmt. Quelle: Nora Börding

„Es ist eine große Ehre, dass ich gefragt wurde“, findet Weber. Aber die Ehre ist nicht seine Hauptmotivation: „Es geht hier wirklich darum, etwas für die beiden Regionen voranzubringen“, sagt der gebürtige Riesaer. „Da bin ich Lokalpatriot. Das finde ich gut.“ Seine Rolle sehe er darin, die Strahlwirkung der vorgeschlagenen Projekte auf die Umgebung in den Blick zu nehmen. Wie wahrscheinlich sind Ausgründungen? Werden die Forschungsergebnisse voraussichtlich auch Projekte im Umfeld befeuern? „Es muss gelingen, Leuchttürme zu setzen und nicht nur das nächste Forschungsinstitut hinzustellen, das ausschließlich Publikationen hervorbringt oder Patente, die keiner verwertet.“

Leipziger Gesundheitsforschung bringt sich in Stellung

Das BMBF hält die Bewerbungen zwar unter Verschluss. Doch einige Kandidaten haben ihre Ideen selbst veröffentlicht. „Ich bin in Leipzig aufgewachsen, hab’ hier in der Kindheit noch den Smog erlebt von den Braunkohle-Öfen“, erzählt etwa Jens Meiler in einem Image-Film, der für ein „Center for Medicine Innovation“ wirbt. Der 46-jährige ist Spezialist in computergesteuerter Wirkstoff-Entwicklung und als Humboldt-Professor einer der renommiertesten Biochemiker weltweit. „Ich bin begeistert, jetzt als Wissenschaftler hier diesen Strukturwandel miterleben und vielleicht auch mitgestalten zu können.“ Das angedachte Zentrum soll personalisierte Medizin voranbringen und digitale Wertschöpfungsketten dafür etablieren. Expertinnen und Experten für Zell- und Gentherapie, große Datenmengen, Künstliche Intelligenz gehören zum Team, hinter dem die Universität Leipzig, das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie, das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) und weitere Institutionen stehen.

Die Konkurrenz wartet jedoch gleich um die Ecke. Auch die Initiatoren des Projekts „S4L“ gehören unter anderem zur Medizinischen Uni-Fakultät, darüber hinaus zum Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften und zum Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme. „S4L“ steht für „Spin for Life“: Ziel ist, den Eigendrehimpuls (Spin) der kleinsten Teilchen in den Atomen nutzbar zu machen. Diese quantenmechanische Eigenschaft ermöglicht bereits die Magnetresonanztomographie (MRT), doch den Wissenschaftlern schwebt darüber hinaus eine individualisierte Medizin-Vorsorge vor. Drei große Hersteller medizinischer Produkte wollen sich beteiligen, um die Forschung ins Smartphone-Format umzumünzen.

Zwei Projekte für mehr Klimaschutz

Neben der Gesundheit ist der Klimawandel offenbar das zweite große Thema, dass die Forscherinnen und Forscher bewegt. Das UFZ ist federführend beim Projekt „CLAIRE“ und verhandelt bereits mit der Gemeinde Großpösna, das vorgeschlagene Zentrum auf der Magdeborner Halbinsel zu errichten, obwohl das BMBF selbst über den Standort entscheiden will. 14 wissenschaftliche Institutionen zählen zu dem Konsortium, davon elf aus der Region. Die Gruppe um UFZ-Chef Georg Teutsch stellt ihr Konzept auf drei Säulen: Erstens soll eine digitale Plattform immense Datenmengen verwalten, um Projektionen und Prognosen zur globalen, aber auch lokalen Klima-Entwicklung zu ermöglichen. Zweitens möchte man Klimaschutz-Strategien in Laboren erproben und drittens in einer „School for Climate Innovation Leipzig“ den Nachwuchs ausbilden.

Möglicher Standort für „CLAIRE“: UFZ-Chef Georg Teutsch möchte mit dem angedachten „Center for Climate Action and Innovation – Research and Engineering“ (Zentrum für Klimamaßnahmen und Innovationen – Forschung und Technologien) auf die Halbinsel Magdeborn am Störmthaler See. Allerdings behält sich das Bundesforschungsministerium das letzte Wort über den Standort vor – egal, wer gewinnt. Quelle: dpa

Ziel ist nicht allein, den Klimawandel zu verstehen und Gegenkonzepte zu entwerfen, sondern Strategien zu finden, sie politisch durchzusetzen. „Wenn wir es als Gesellschaft nicht hinkriegen, die Klima-Frage zu lösen, dann nicht, weil wir nicht können, sondern, weil wir nicht wollen“, sagt der Ingenieur Markus Krabbes, Professor an der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK). Mit Kolleginnen und Kollegen der Uni Leipzig und der Hochschule Anhalt bringt er das Vorhaben „EARTH“ ins Spiel. Das englische Wort für „Erde“ steht hier für „Education, Application, Research und Transfer in einem Hub“: Bildung, Anwendung, Forschung und Vermittlung sollen zusammenkommen. Krabbes erhofft sich von der energie- und umwelttechnischen Forschung einen „jahrzehntelangen Wachstumsmotor“.

Zu Gesundheit und Klima existiert in und um Leipzig bereits viel Wissenschaft. Darauf aufzubauen, sei möglicherweise ein Ansatzpunkt, bestätigt Kommissionsmitglied Weber. „Aber etwas ganz Neues zu verankern, wäre auch reizvoll.“ Unterschiedliche Kandidaten könnten möglicherweise auch die Empfehlung erhalten, gemeinsam weiterzumachen. „Ein internationaler Akteur, der frischen Wind in ein regionales Konsortium bläst – auch das könnte ein interessantes Modell sein“, findet er. Im September will das BMBF eine Vorentscheidung treffen: Pro Region gelangen drei Ideen in die zweite Runde. Innerhalb von sechs Monaten sollen sie ihre Projekte dann „begutachtungsfähig“ ausarbeiten, wie es heißt. Dafür erhält jedes Team 500.000 Euro. Am Geld soll der Strukturwandel jedenfalls nicht scheitern.

Von Mathias Wöbking