„Steht Ihre Bereitschaft noch, Stammzellen zu spenden? Es könnte sein, dass Sie als Spender in Frage kommen.“ Als Ralph Krenz im Sommer 2016 den Brief der DKMS in den Händen hält, kann er es kaum glauben. Nach fast 20 Jahren, die er schon registriert ist, kommt er nun tatsächlich als Spender in Frage. „Natürlich war ich immer noch bereit, deshalb hatte ich mich ja damals registrieren lassen“, erzählt er, während wir im Regen Schutz unter Kastanienbäumen oberhalb der Waldschlösschenbrücke suchen. Krenz ist seit 27 Jahren im Außendienst für eine Elektrofirma im Einsatz und nimmt sich an dem regnerischen Nachmittag Zeit, um von seinem Abenteuer Stammzellenspende zu berichten.

1999 ließ er sich in einer Halle in Bannewitz Blut abnehmen, um sich in der Knochenmarkspenderdatei registrieren zu können. „Das war damals eine Aktion für ein erkranktes Kleinkind. Das war an dem Tag sogar anwesend und lag in einem Bettchen in dem Raum. Das hat die ganze Sache nochmal emotionaler gemacht“, erinnert sich Ralph Krenz. Dann vergingen die Jahre und alles, was er von der DKMS mitbekam, waren immer mal Infoflyer im Briefkasten. Doch im Sommer 2016 steckte in dem Brief nicht nur ein Infozettel, sondern eine wichtige Frage. „Sind Sie noch bereit?“

Ralph Krenz Quelle: DKMS

Nachdem sich Ralph Krenz bei den DKMS zurückmeldete, bekam er im Oktober 2016 den nächsten Brief, dass er einer von mehreren potenziellen Spendern ist. Für ihn folgten mehrere Untersuchungen im Dresdner Uniklinikum, um die Spendertauglichkeit zu prüfen.

Ärzte raten zu einer Stammzelltransplantation

Ortswechsel: Berlin, Sommer 2016. Karl Kapahnke weiß seit April, dass er an Leukämie erkrankt ist. Schon wieder. Bereits mit sechs Jahren kämpfte er erfolgreich gegen den Blutkrebs, galt zehn Jahre lang als gesund. Nun geht alles wieder von vorne los. Er weiß inzwischen auch, dass die Chemotherapie nicht mehr so gut hilft, wie damals. „Meine Organe sind durch die damalige Behandlung vorbelastet und ich habe die Therapie nicht gut vertragen“, erinnert sich der heute 21-Jährige.

Seine Ärzte raten ihm zu einer Stammzelltransplantation. Für Karl und seine Familie erstmal ein Anlass zu großer Sorge: „Wir wussten, dass es sich dabei um die maximale Therapiemöglichkeit handelt. Mehr geht nicht“, sagt Karl. Sein sehnlichster Wunsch: Sein normales Leben zurückbekommen. „Während ich im Krankenhaus lag, haben meine Freunde all die Dinge erlebt, die man eigentlich als 16-Jähriger erleben sollte“, erinnert er sich. Nachdem er und seine Familie mehr Infos über die Transplantation gesammelt hatten, stellten sie sich der Herausforderung. Karl sah es als seine „ganz große Möglichkeit“ an, wieder gesund zu werden.

Dresden. Nach einigen Untersuchungen stand fest: Ralph Krenz wird der Stammzellspender für Karl sein. Das wussten die Ärzte und die DKMS, nicht aber die beiden. Zwei Jahre lang werden Informationen zu Spender und Patient anonym gehalten. Erst danach haben beide die Möglichkeit, sich kennen zu lernen. Für Ralph Krenz spielte es keine Rolle, wer der Patient ist. Er wusste, dass er helfen kann und das wollte er auch. Eine Hürde gab es jedoch noch zu überwinden: Wie soll gespendet werden? „Bei einem Arztgespräch erfuhr ich, dass es in Vollnarkose über eine Entnahme direkt am Knochen möglich sei oder über eine Blutwäsche“, berichtet er. Plötzlich machte sich Unsicherheit breit. Vollnarkose? Muss das wirklich sein? Will ich mich dem Risiko aussetzen? Doch der Arzt konnte ihn beruhigen: Aufgrund eines Bandscheibenvorfalls würde man bei ihm eh nicht das Risiko eingehen, in dieser Gegend die Stammzellen zu entnehmen. Man könne es problemlos auch über das Blut machen.

„Klar war es ein bisschen unbequem“

Berlin. Es dauerte ungefähr vier Wochen, bis Karl erfuhr, dass es einen Spender gibt. Nun konnte es also losgehen. Vor Karl lagen schwere Wochen: Um seinen Körper auf die Transplantation vorzubereiten, wurde ihm eine stark dosierte Chemotherapie verabreicht, die seine Stammzellen zerstören und sein Immunsystem komplett runterfahren sollte. „Das konnte ich nur mit der Unterstützung meiner Familie und meiner Freunde durchstehen“, erinnert er sich. Und die konnten ihm zwar beistehen, doch nur in voller Schutzausrüstung inklusive Mundschutz. Karl lag in einem Isolationszimmer, um seinen geschwächten Körper vor sämtlichen Keimen zu schützen. „Wir haben damals runtergezählt, angefangen bei Tag -7. Das große Ziel war Tag Null“, erzählt er. Und Tag Null kam, acht Monate nach seiner zweiten Leukämiediagnose.

Dresden. Es ist der 16. Dezember 2016, als Ralph Krenz sich am Morgen ins Dresdner Uniklinikum fahren lässt. Fünf Tage zuvor hat er Spritzen bekommen, um die Produktion seiner Stammzellen anzuregen. Die nächsten fünf Stunden wird er an Schläuchen hängen, die die Stammzellen aus seinem Blut filtern werden. „Klar war es ein bisschen unbequem, wenn man da liegt und sich nicht bewegen kann, aber nichts, was man nicht aushalten kann“, sagt Ralph Krenz. Am Nachmittag lässt er sich wieder abholen, fühlt sich prima und die Sache ist für ihn erledigt. Während er zurück nach Wallroda fährt, werden seine Stammzellen in Windeseile nach Berlin transportiert.

Emotional ein „riesengroßer Tag“

Berlin. „Eigentlich war das gar keine große Sache. Die Transplantation kann man sich vorstellen, wie eine Bluttransfusion“, berichtet Karl. Doch emotional sei es ein „riesengroßer Tag“ gewesen – nicht nur für ihn, auch für seine Familie, Freunde, Ärzte, Pfleger, eben alle Beteiligten. „Heute bekomme ich mein neues Leben“, dachte sich Karl, als er die Stammzellen in sich reinfließen sieht. Nur noch ein bisschen durchhalten, dann ist es geschafft. Die nächsten Wochen sind entscheidend. Wird Karls Körper die Stammzellen annehmen? Die Zeichen standen von Beginn an gut: „Fast täglich hat sich die Anzahl meiner gesunden Blutzellen erhöht, das war so motivierend“, erinnert er sich. Nach vier Wochen im Isolationszimmer dürfen ihn seine Liebsten das erste Mal ohne Mundschutz besuchen, ein paar Tage später darf Karl auf dem Krankenhausflur spazieren, später sogar frische Luft im Park schnappen.

30 Jahre DKMS Der heutige Tag steht jedes Jahr weltweit im Zeichen der Blutkrebserkrankung. Für die DKMS, die deutsche Knochenmarkspenderdatei, ist der diesjährige Weltblutkrebstag ein ganz besonderer: Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 30. Jubiläum. Angefangen hat alles mit einem Familienschicksal, wie die DKMS rückblickend mitteilt: Mechthild Harf erkrankt 1990 an Leukämie. Ihre einzige Chance ist eine Knochenmarktransplantation. Doch damals gab es in Deutschland gerade mal 3000 registrierte Spenderinnen und Spender. Ehemann Peter wollte die Chancen, einen passenden Spender zu finden, unbedingt erhöhen und wurde selbst aktiv. Er musste die Zahl der möglichen Stammzellenspender erhöhen. Dafür gründete er am 28. Mai 1991 gemeinsam mit dem behandelnden Arzt seiner Frau, Gerhard Ehninger, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Schon im ersten Jahr erhöhte sich die Zahl der Registrierten auf 68000. Für Mechthild Harf kam jedoch jede Hilfe zu spät und sie erlag der Leukämie. Doch Peter Harf und Tochter Katharina gaben nicht auf und bauten die DKMS bis 1995 zur weltweit größten Stammzellspenderdatei aus. Inzwischen hat die DKMS Partnerorganisationen in Polen, den USA, Großbritannien, Chile, Indien und Südafrika. Allein in Deutschland sind knapp sieben Millionen Menschen registriert. Doch die DKMS gibt zu denken: Die Zahl klinge zwar viel. Doch angesichts dessen, dass nur rund ein Prozent davon wirklich als Spender infrage kommen und noch mal jährlich rund 70000 Menschen aus Krankheits- oder Altersgründen ausscheiden, sind sieben Millionen immer noch zu wenig. Laut dem Zentralen Knochenmarkspenderregister (ZKRD) suchen jährlich allein in Deutschland 3000 Menschen nach einem nicht verwandten, passenden Spender. Weltweit sind es über 70000. Jeden Tag vermittelt die DKMS 21 Spenden auf der ganzen Welt, davon 15 aus Deutschland. Um auch helfen zu können, registrieren sich täglich etwa 1400 Deutsche, weltweit sind es 1000 mehr. 2020 konnte die DKMS trotz Corona 7500 Spenden weltweit vermitteln, 5600 davon kamen aus Deutschland und wurden in die ganze Welt verteilt. In diesem Jahr konnten schon 2000 Spenden vermittelt werden, darunter 1500 aus Deutschland.

Dresden. Ralph Krenz weiß nicht viel über den Menschen, dem er seine Stammzellen gespendet hat. Nur so viel: Es hat funktioniert. Die beiden dürfen sich anonym Briefe schreiben, müssen doch sämtliche Infos über sich verschweigen. „Jeder Brief musste über Tübingen geschickt und von der DKMS geprüft werden“, erinnert er sich. Damit die Anonymität gewahrt bleibt. Dann, zwei Jahre später, bekam Ralph Krenz die Info, dass er den Patienten nun kennenlernen könnte. „Ich sagte, nur, wenn er das auch möchte. Ich wollte mich auf keinen Fall als Lebensretter darstellen. Für mich war das doch keine große Sache“, sagt er. Doch Karl konnte es kaum erwarten.

„Das war eine lebensbedeutende Erfahrung, die wir gemacht haben“

Berlin. Am Karfreitag 2019 – 20 Jahre nach seiner Registrierung bei den DKMS – machte sich Ralph Krenz auf den Weg nach Berlin, um Karl und seine Familie kennenzulernen. „Ich habe so sehr darauf hingefiebert“, erzählt Karl rückblickend. Die beiden verstehen sich auf Anhieb. „Wir haben die ganze Zeit geredet und schnell festgestellt, wie sehr wir auf einer Wellenlänge sind“, sagen beide über ihr erstes Treffen. Ist es nun die Erfahrung der Stammzellenspende, die beide verbindet oder gar die Stammzellen selbst, die nun in beiden Adern fließen? Eine Frage, die sich natürlich nicht beantworten lässt. Für Ralph Krenz ist es schon etwas Besonderes, dass da plötzlich ein bis dato fremder Mensch vor ihm stand, der nun seine Blutgruppe und seine Stammzellen hat, sagt er. Und auch Karl hat eine klare Meinung dazu: „Das war eine lebensbedeutende Erfahrung, die wir beide gemacht haben, das schweißt ganz doll zusammen. Aber es ist sicher auch ein bisschen Glück, dass wir uns so gut verstehen.“

Karl studiert inzwischen im vierten Semester Humanmedizin in Greifswald. Sein Wunsch, Mediziner zu werden, hat sich in den vielen Jahren Krankheit verfestigt. „Ich habe den Ärzten immer Löcher in den Bauch gefragt und während meiner ersten Erkrankung schon immer Arzt gespielt. Ich will Menschen unbedingt helfen“, sagt er. Im gehe es heute prächtig, er sei gesund und könne endlich wieder seinen Hobbies nachgehen. Eines davon ist das Segeln. Und Ralph Krenz? Er würde immer wieder Stammzellen spenden, sagt er: „Es gehört nicht viel dazu, man bringt kein großes Opfer.“ Er könne jeden nur ermutigen, sich bei den DKMS zu registrieren. Und am Ende gibt man nicht nur Stammzellen ab, man kann auch einen Freund fürs Leben gewinnen.

Von Lisa-Marie Leuteritz