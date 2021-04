Wittenberg/Worms

Am 2. April 1521 begibt sich Martin Luther (1483–1546) von Wittenberg aus auf eine Reise nach Worms. Die Folgen verändern die Weltgeschichte. Weit mehr als 400 Kilometer sind es, die der Augustinermönch und seine Begleiter zurücklegen müssen, um die geschichtsträchtige Stadt am Rhein zu erreichen. Der Theologie-Professor an der Wittenberger Universität, dessen Namen seit seiner Kritik am römischen Klerus in fast aller Munde ist, folgt einer kaiserlichen Vorladung. Vor dem Reichstag soll Luther seine reformatorischen Ideen widerrufen. Es wird eine Reise ins Ungewisse. Der kritische „Bibelprofessor“, der seine 95 Thesen gegen den kirchlichen Ablasshandel in Wittenberg am 31. Oktober 1517 veröffentlicht hatte, ist in den Augen seiner Widersacher ein Ketzer. Nach dem Kirchenbann droht Luther auch die sogenannte Reichsacht und damit der Tod auf Scheiterhaufen.

Die Aufforderung vor Karl V., dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, in Worms zu erscheinen, kam für den Mönch aus Wittenberg gar nicht so überraschend, wie vielfach angenommen wird, betont der Leipziger Historiker Mirko Gutjahr. Georg Spalatin, Kanzler des in Wittenberg residierenden sächsischen Kurfürsten Friedrich III. (der Weise), hatte Luthers Auftritt in Worms gleichsam in die Wege geleitet. Auf dem Reichstag sollte der rebellische Theologe Gelegenheit erhalten, seine Auffassung zu verteidigen. Begleitet vom Reichsherold Kaspar Sturm nimmt die kleine Gruppe aus Wittenberg im schlichtem Rollwagen den wohl kürzesten Weg weitgehend über die Via Regia Richtung Süden. „Die Anreise über die viel befahrene Handelsstraße wird nicht zu dem von der römischen Kirche erhofften Bußgang. Die Fahrt nach Worms gleicht eher einer Triumphfahrt, aller Orten wird Luther mit Begeisterung empfangen“, sagt Gutjahr.

Ungebetener Besucher in Leipzig

In Leipzig, der ersten größeren Station seiner Reise, gab es jedoch noch keinen Jubel, denn im zweigeteilten Sachsen gehörte die Messestadt zum albertinischen Teil und dessen Herrscher Herzog Georg der Bärtige, zählte zu den erklärten Luther-Gegnern. Nach der „Leipziger Disputation“, einem viel beachteten theologischen Streitgespräch im Frühsommer 1519 mit seinem papsttreuen Widersacher Johann Eck auf der Pleißenburg hatte Luther die Stadt nicht mehr betreten. Dass der „störrische Mönch“ im Disput die angeblich auf göttlichen Ursprung beruhende Herkunft des Papsttums bestritt, brachte seine Gegner außer Fassung. „Immerhin aber ließ Herzog Georg all seine Untertanen anweisen, den vom Kaiser vorgeladenen Doktor Martin Luther ungehindert passieren zu lassen, zu unterstützen und zu schützen“, beschreibt Ulrike Dura, Stellvertretende Direktorin des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig, die Situation am 3. April. Und so bekamen der ungebetene Besuch und der ihn begleitete Reichsherold sogar einen Ehrentrunk kredenzt.

Acht Monate darauf war Luther noch einmal in Leipzig – heimlich und als Junker Jörg „verkleidet“. Am 3. Dezember speiste er in einer Wirtschaft, die später unter dem Namen „Zu den drei Schwänen“ bekannt wurde. Eine Magd erkannte den Verkleideten trotz seines Bartes und der Reitermontur. Der Aufenthalt sprach sich herum. Herzog Georg schrieb an seine Söhne, „es sei unglaublich …, dass doctor Martinus Luther in weltlichen Kleidern verborgen zu Lipczk gewest sein und allda Unterschlaif gefunden haben soll …“ Und die Ratsherren forderte der erzürnte Herzog auf, „das seye mit fleis nachforschen wollen, wo doctor Martinus zur Herberge gelegen“. Am 17. April 1539 starb Herzog Georg. Unter seinen Nachfolgern wurde auch im albertinischen Sachsen die Reformation eingeführt. Bereits am 24. Mai predigte Luther auf der Pleißenburg, tags darauf in der Thomaskirche.

Heimspiel in Erfurt

Doch zurück zu Reise nach Worms im April 1521: In Naumburg empfing Bürgermeisters Greßler den Gast am 4. April, und dieser übernachtete nach einem Festempfang im Haus am Markt 3. Die Ausgaben dafür sind überliefert: 23 Groschen für Wein und Bier ließ sich der Rat den Besuch kosten. Auch in Weimar, wo ihn die Menschen „wegen seines Mutes und seiner Standhaftigkeit“ bewunderten, wurde der Rebell aus Wittenberg mit „herzoglichem Trunk“ beköstigt.

Die Erfurter überboten alle bisherigen Ehrungen. Professoren und Studenten der Universität, an der Spitze Luthers Freund, Rektor Crotus Rubeanus, empfingen den Reisenden am Stadttor. Auf dem Weg zum Augustinerkloster umjubelten die Menschen den Besucher. Es wurde zu einer Art Heimspiel für den Reformator, die etwa 20 000 Einwohner zählende Stadt war zeitweise sein Heimat. 1501 hatte sich „Martin Ludher ex Mansfeldt“ in der angesehenen Erfurter Universität immatrikulieren lassen, 1505 seinen Magistergrad erworben und war 1506 auf Grund eines Gelübdes in das dortige Augustiner-Eremitenkloster eingetreten.

Ungeachtet des päpstlichen Verbots predigte Luther am 6. April 1521 in der Klosterkirche, in der er 1507 seine erste Messe gelesen hatte. Als die überfüllte Empore einzustürzen drohte, gerieten die Leute in Panik. „Fürchtet nichts. Das ist der Teufel, der mich abhalten will, das Evangelium zu predigen. Aber es soll ihm nicht gelingen“, beruhigte Luther die Gemeinde.

Widerruf verweigert

Zehn Tage darauf traf der Reformator in Worms ein, hier ebenfalls bejubelt von den Einwohnern, denn auch fern von Kursachsen hatten Luthers Schriften die Hoffnung vieler Menschen auf die Erlösung von der Vorherrschaft durch Papst und römische Kurie entfacht. Gegenüber dem streng katholischen Kaiser beharrte der „kleine Mönch“ auf dem Reichstag auf seinem Standpunkt und lehnte einen Widerruf seiner kirchenkritischen Thesen ab, „wenn ich nicht durch die Heilige Schrift und Vernunftgründe widerlegt werde“. Luthers berühmt gewordene Schlussworte vor den Großen des Reiches „Hier stehe ich und kann nicht anders“ sind jedoch nicht belegt, sondern eine schöne Legende, sagt Historiker Gutjahr. Als Ketzer geächtet und der Reichsacht gewiss, musste Luther seine Heimreise antreten. Zwar hatte ihm der Kaiser freies Geleit zugesichert, doch der unbeugsame Wittenberger – das Geschick des böhmischen Reformators Jan Hus vor Augen, der für seine Kritik an der Papstkirche entgegen kaiserlicher Schutzbeteuerungen im Jahr 1415 als Ketzer verbrannt worden war – zweifelte an der Zusage Karl V.

„Entführung“ auf die Wartburg

Auch Luthers Gönner, der sächsische Kurfürst, misstraute dem Kaiserwort. Bei einem fingierten Überfall ließ Friedrich der Weise seinen Schützling auf die in seinem Machtbereich liegende Wartburg entführen. Zuvor hatte der geächtete Mönch noch einmal öffentlich gepredigt, auf dem Dorfplatz im nahegelegen Möhra. In dem thüringischen Ort wohnten viele seiner Verwandten – im Gemeinschaftshaus ist eine Stammtafel der Luther-Familie zu sehen, die mit Wiegand von Luder (1396–1456) beginnt.

Stichwort: die sächsische Kanzlei-Sprache Rund zehn Monate lebte Luther inkognito als Junker Jörg auf der Wartburg. Fast niemand wusste, wo sich der Geächtete aufhielt, selbst Freunde und Vertraute des Reformators nicht. Nur einmal, im Dezember 1521 reiste er heimlich nach Wittenberg, da er Nachrichten über Unruhen in seiner Heimatstadt erhalten hatte. Zurückgekehrt auf die Wartburg, begann Luther mit der Übersetzung des Neuen Testaments ins Deutsche, die er nach nur elf Wochen beenden konnte. Nicht die Interpretationdurch den katholischen Klerus, sondern allein das Wort Gottes sollte für die Gläubigen die Basis sein, also musste Christen dieses Wort nicht nur hören, sondern auch selbst lesen können. „Der Reformator wollte keine unlesbare wörtliche Bibelübersetzung, sondern eine für alle Menschen verständliche Heilige Schrift“, betont Mirko Gutjahr, der als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt tätig ist. Für die Übersetzungschaute er dem Volk „aufs Maul“ und nutzte eine anschaulich-kraftvolle Sprechweise. „Luther, dessen Heimat Wittenberg ungefähr auf der Grenze vom niederdeutschen zum mitteldeutschen Sprachraum lag, verwendete die ihm vertraute sächsische Kanzlei-Sprache, die sowohl im Süden als auch im Norden von Deutschland verstanden wurde“, so Gutjahr. Viele vor 500 Jahrenentstandenen Sprachschöpfungen sind bis heute geläufig – beispielsweise „Nächstenliebe“, „ein Machtwort sprechen“, „Perlen vor die Säue werfen“, „mit Feuereifer dabei sein“ und „sein Licht nicht unter den Scheffel stellen“. Luthers Übersetzung des Neuen Testaments bildete den Ausgangspunkt für eine einheitliche deutsche Schriftsprache und wurde, 1522 erstmals gedruckt, ein Bestseller.

Von Bernd Lähne