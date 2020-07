Sigmund Jähn war ein Held für Generationen. Der erste Deutsche im All hatte viel Wissen über Astronomie und gute Kontakte in die Raumfahrt. Sein vogtländischer Heimatort Morgenröthe-Rautenkran will nach Jähns Tod als Raumfahrerdorf wachsen und mehr Touristen anlocken – auch mit einem Weltraumbahnhof.