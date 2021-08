Mügeln

10 Uhr morgens an der Tankstelle in Mügeln. Der Liter Diesel kostet 1,47 Euro, sieben Cent mehr als vor einer Stunde, und die Bockwurst mit Brötchen kostet 1,90 Euro, genauso viel wie gestern. Ob sie schon eine Wurst warm hat? „Schon?“, fragt Isolde Nestler zurück, eine kleine Frau mit roten Haaren und Glitzersteinchen am Halsausschnitt. Um halb fünf hat sie den Wurstwärmer eingeschaltet, um sechs macht ihre Tankstelle auf. Dann dauert es nie lange, bis jemand die erste Wurst des Tages bestellt.

Seit zehn Jahren Pächterin der Mügelner Tankstelle

Isolde Nestler, 61 Jahre alt, pachtet die BFT-Tankstelle in Mügeln seit zehn Jahren. Wie eine Burg liegt die Station auf einer Anhöhe neben der S 31. Sechs Zapfsäulen, eine Autowaschanlage, im Shop ist heute Waidbauer Export im Angebot, 6,99 Euro der Kasten, und im Geschenkeregal macht eine Motto-Tasse Mut: „Held des Tages“. Durch die Fenster ihres Verkaufsraumes sieht Isolde Nestler die überirdischen Benzin- und Dieseltanks, das Klo ist „raus, zweite Tür rechts“. Ob sie manchmal darüber nachdenkt, dass Tankstellen überflüssig werden könnten, sollten irgendwann keine Verbrenner mehr zugelassen werden? Sollten die Menschen auf dem Land ihre Stromautos zukünftig im eigenen Garten laden? Nee, sagt Nestler. Der einzige, der sowas mache, sei ihr Steuerberater.

Mit Klappstühlen: Waschanlage an der Tankstelle Mügeln Quelle: Christian Modla

65 Millionen Tonnen CO2 will Deutschland bis 2030 beim Verkehr einsparen. 96 Prozent der Emissionen in dem Sektor kommen bislang von Autos und Lastwagen. Weniger fahren sollen die Deutschen deshalb oder wenigstens elektrisch. In den Wahlprogrammen zur Bundestagswahl steht, wie die Parteien sich das vorstellen. Die Grünen wollen eine Prämie für alle, die ihr Auto abmelden. Die SPD garantiert jeder und jedem eine wohnortnahe Haltestelle für Busse, Bahnen und Züge. Und die CDU will mehr Ladesäulen an öffentlichen Neubauten und in Parkhäusern.

Dreieinhalb Stunden Bus für sechs Kilometer

Was halten die Menschen davon, hier an der Tankstelle in Mügeln, der Kleinstadt mit knapp 6000 Einwohnern zwischen Döbeln und Oschatz, wo es kein Parkhaus gibt, der Dieselzug eines privaten Anbieters vor allem Schüler transportiert und 3500 Autos zugelassen sind?

Ein orangefarbener SUV von BMW rollt den Berg zur Tankstelle hoch, am Steuer ein Mann, der eigentlich gar nicht mehr fahren will. Sagt jedenfalls seine Frau, die eigentlich auch nicht mehr fahren will und jetzt aussteigt, um Isolde Nestler eine „Bild“-Zeitung abzukaufen. Tanken muss das Ehepaar heute nicht, dafür waren sie gestern schon da, denn natürlich fahren sie doch noch. Zum Einkaufen, zum Arzt, zu den Enkeln, zur Tankstelle. Nur zum Urlaubsflieger nach Dresden nehmen sie den Zug, den gibt’s kostenlos zum Flugticket und der fährt von Oschatz aus. Der Bus würde 25 Minuten zum Bahnhof brauchen und fährt alle ein bis zwei Stunden. „Zum Bahnhof fahren uns dann die Kinder“, sagt die Frau.

Schon fatalistisch: Katrin Bork glaubt nicht, dass der Klimawandel noch aufzuhalten ist. Quelle: Christian Modla

Auch Katrin Bark ist nicht zum Tanken gekommen, das muss sie erst nächste Woche wieder. Aber sie hatte ein Paket abzugeben im Hermes-Shop von Isolde Nestler. Früher, sagt Katrin Bark, wäre es vielleicht gegangen ohne Auto, weil es da alles gegeben habe in Schrebitz, dem Dorf, in dem sie schon immer wohnt, seit 53 Jahren. Bark zählt auf: Drei Bäcker hatten sie, einen Fleischer, Kindergarten, Schule, sogar die Post für Pakete. Jetzt, sagt sie, müsse man für alles fahren. Wollte man die gut sechs Kilometer von Schrebitz nach Mügeln mit Bus und Bahn bewältigen, man wäre mehr als drei Stunden unterwegs.

Bark ist Krankenschwester, sie kann sich schon vorstellen, ein Elektroauto zu fahren, ein bisschen habe sie ja noch bis zur Rente. Aber damit den Klimawandel aufhalten? „Dafür ist es zu spät“, sagt sie und dieser Fatalismus haut natürlich alles um. Aber ja doch, sagt Bark, kürzlich habe ihr Mann sie gerufen, weil sich am Horizont ein kleiner Tornado gebildet hatte, der bald darauf wieder zusammengefallen sei. „Ich konnt’s selbst nicht glauben, aber es war so“, sagt sie und das damit die Sache für sie durch sei: ein Tornado in Schrebitz!

Volkmar Paasch will seinen BMW waschen. Er stammt aus Halle, hat aber den Großteil seines Lebens in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg verbracht. Jetzt zieht er nach Mügeln, der Liebe wegen. Er findet, hier müsse man ganz viel mit dem Auto erledigen. Eigentlich reiche es noch nicht einmal, wenn man bis nach Oschatz fahre, die nächstgelegene größere Stadt mit gut doppelt so vielen Einwohnerinnen und Einwohnern wie Mügeln. Paasch fehlt eine Auswahl an Supermärkten, wie er sie aus dem Süden der Republik kennt. Ein Einkaufszentrum, wo er auch seine Hosen kaufen kann. „In meinem Ort im Süden konnte ich alles zu Fuß erledigen“, sagt Paasch.

Findet, in Sachsen muss man besonders viel fahren: Volkmar Paasch, gebürtiger Hallenser, hat jahrelang auf dem Land in Baden-Württemberg gewohnt, zieht bald nach Mügeln. Quelle: Christian Modla

Tankstellen auf dem Land, das waren mal Orte, an denen man sich informierte, welches Auto die anderen fuhren. Achim Palm fährt einen schwarzen BMW, „ab Golf geht ein richtiges Auto für mich los“, sagt er. Er ist Niederlassungsleiter in Sachsen von Oel-Heimburger. Die Firma besitzt 25 Tankstellen in der Gegend, darunter die in Mügeln, die Isolde Nestler gepachtet hat. An einer anderen Tankstelle haben sie kürzlich einen Platz mit Ketten abgesperrt, damit die Jugendlichen sich abends dort nicht mehr mit ihren Mopeds treffen. Denn die, sagt Palm, bringen ihr eigenes Bier mit und machen sonst nur Dreck.

E-Ladesäulen? „Rechnen sich nicht“

Elektromobilität, schön und gut und wichtig, findet Achim Palm. Aber noch nicht zu Ende gedacht. Palm leitet die Niederlassung von Oel-Heimburger, die Firma besitzt die Mügelner Tankstelle. Quelle: Christian Modla

Drei der von Palm betreuten Tankstellen liegen an Autobahnen. „Wir haben mal durchrechnen lassen, ob Ladesäulen für E-Autos dort Sinn machen“, sagt Palm. Machten sie nicht, viel zu hoch sei die Investition, vielleicht ändere sich das auch noch mal, denn eigentlich ist Palm klar: „Wir machen schon die Welt kaputt.“ Er erzählt, wie super er es gefunden habe, als er einmal einen Tesla zur Probe fahren durfte und wie der abgezischt sei. Aber insgesamt ist ihm das Ganze noch zu wenig durchdacht: Wo soll denn der viele grüne Strom herkommen, wenn keine Windräder gebaut werden? Wie lange muss ich an der Tankstelle warten, bis eine besetzte Ladesäule vor mir frei ist? „Derzeit muss man das schon lieben“, sagt Palm.

Solange all das so ist, die Ladesäulen fehlen, die Busse, und weil Autofahren eh auch Spaß macht und das einfachste ist auf dem Land, arbeitet Isolde Nestler im Rhythmus des Spritpreises. Acht Mal ändert er sich an diesem Donnerstag allein bis zum Mittag. Sechs Cent rauf ging’s mit dem Preis für den Liter Diesel um 5.12 Uhr, sechs Minuten später waren’s noch mal drei Cent mehr. Um 11.12 Uhr fällt der Preis um vier Cent, Diesel kostet jetzt 1,42 Euro und Nestler sagt: „Warten wir mal zehn Minuten, dann ist es hier wie in einem Bienenschwarm.“ Die Menschen schauten im Internet nach den Preisen an den Tankstellen und setzten sich ins Auto, wenns günstiger werde.

Isolde Nestler räumt die Regale ihrer Tankstelle ein. Quelle: Christian Modla

Die meisten von Isolde Nestlers Kundinnen und Kunden kommen regelmäßig. Dienstags und donnerstags die Rentnerinnen und Rentner, denn dann ist Markttag in der Stadt. Und dann, sagt Nestler, wird auch getankt, „manchmal nur für 20 Euro“. Nestler braucht an diesen Tagen mehr Zeit für die Geschichten von Krankheiten, Enkelkindern und Corona. Bevor sie sich selbstständig gemacht hat, arbeitete Nestler in einem Getränkemarkt. An der Tankstelle sei es vielseitiger. „Hier habe ich mehr mit Menschen zu tun“, sagt sie. Die Standorte von Oel-Heimburger, an denen es nur noch einen Tankautomat gibt, kein Personal und keinen Shop, verlieren ein Drittel ihrer Kundschaft.

Von Isolde Nestlers Tankstelle aus wollen alle irgendwohin. Volkmar Paasch mit dem BMW will zu einer Hochzeit in den Spreewald, die Krankenpflegerin Katrin Bark will nach Hause für heute und Chris Marsden wollte eigentlich nach Prag. Aber er ist Brite, und gerade kann er wegen der Corona-Situation in seiner Heimat nicht so ohne Weiteres nach Tschechien einreisen. Jetzt stellt er sein Fahrrad vor dem Tankstellenshop ab. Damit ist er unterwegs, sein Startpunkt in Deutschland war Cuxhaven. Marsden braucht eine Radwanderkarte der Gegend um Mügeln.

Radfahrer und Tourist: Chris Marsden aus Großbritannien hat es zufällig an die Tankstelle nach Mügeln verschlagen. Quelle: Christian Modla

Normalerweise, meint er festgestellt zu haben, ist Deutschland das beste Land zum Radfahren. Nur diese Straße hier an der Tankstelle, die S 31, die sei eine Ausnahme. Grauenvoll eng. Marsden will auf einer Karte einen besseren Weg in den Südosten finden, an der Elbe sei es zum Beispiel so schön gewesen. Es ist kurz nach 12 Uhr am Mittag, der Dieselpreis ist gerade wieder um sechs Cent gestiegen. Eine Radwanderkarte, die hat Isolde Nestler nicht.

Von Denise Peikert (Text) und Christian Modla (Fotos)