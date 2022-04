Weniger Geflüchtete aus der Ukraine: Sachsen baut Aufnahmekapazitäten ab

Dresden

Angesichts zurückgegangener Flüchtlingszahlen aus der Ukraine fährt Sachsen seine Kapazitäten in den Erstaufnahmeeinrichtungen deutlich runter. Das kündigten das Innenministerium und die Landesdirektion Sachsen, die die Unterbringung der Geflüchteten koordiniert, am Dienstag an. Ein entsprechendes Konzept hatte die Landesregierung zuvor beschlossen.

Kraushaar: „Müssen ein atmendes System haben“

Anstelle von mehr als 10.000 Plätzen in den Erstaufnahmen sollen dort nur noch 1000 bis 3000 vorgehalten werden. 2500 Plätze werden als Stand-by-Optionen zur Verfügung stehen, sie können kurzfristig abgerufen werden. „Wir müssen ein atmendes System haben“, sagte die Präsidentin der Landesdirektion, Regina Kraushaar. Die Stand-by-Einrichtungen sollten gestaffelt binnen zwei und vier Wochen betriebsbereit sein, heißt es in einer Kabinettsvorlage des Innen- und Finanzministeriums.

Das Regierung plant, dass die ukrainischen Geflüchteten künftig zehn Tage in den Erstaufnahmen verbringen. In dieser Zeit sollen die Registrierung, ein Corona-Test und Gesundheitsuntersuchungen durchgeführt werden. Weitere fünf Tage werden für die Verteilung auf die Landkreise und kreisfreien Städte benötigt. Die Kommunen selbst sollen zwei Wochen im Vorfeld benachrichtigt werden, damit sie sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen vorbereiten können.

Regierung rechnet mit 100 bis 200 Geflüchteten täglich

Die Lage bleibe zwar wegen der Gesamtumstände in der Ukraine „volatil“, sagte Thomas Rechentin, Amtschef im Innenministerium. Allerdings geht das Ministerium davon aus, dass die Flüchtlingszahlen nicht mehr dieselben Dimensionen wie noch vor Wochen erreichen. Zeitweilig waren deutlich mehr als 500 Flüchtlinge pro Tag in den sächsischen Erstaufnahmen aufgenommen worden, mitunter fast 700. Eine nicht näher bezifferbare Anzahl von Vertriebenen kam zudem privat oder direkt bei kommunalen Stellen unter. Künftig würden Zugänge zwischen 100 und 200 Personen täglich erwartet, schreiben Innen- und Finanzministerium in der Kabinettsvorlage. „Hinzu kommen circa weitere 50 bis 100 Personen, die die Weiterreise binnen sechs Tagen antreten oder Aufnahme in anderen Bundesländern finden.“

Schon rund 30.000 Ukrainer in Sachsen

Zuletzt hatte es Diskussionen darüber gegeben, dass vor allem Leipzig und Dresden einen Großteil der Ukrainerinnen und Ukrainer versorgt haben. Das Innenministerium zeigte sich am Dienstag aber überzeugt, dass Geflüchtete künftig in allen sächsischen Regionen eine Bleibe finden würden. Kein Landkreis habe sich bislang der Aufnahme verweigert, sagte Rechentin. 1810 Geflüchtete (Stand 8. April) wurden bereits verteilt. Insgesamt leben rund 30.000 ukrainische Geflüchtete in Sachsen.

Verteilung richtet sich nach festem Schlüssel

Welche Region wie viele Geflüchtete aufnehmen muss, richtet sich nach einem festen Schlüssel, der sich nach der Bevölkerungsanteil der sächsischen Landkreise und der drei kreisfreien Städte bemisst. Die Stadt Leipzig muss demnach 14,59 Prozent der Vertriebenen unterbringen, die Stadt Dresden 13,67 Prozent. Die Quote der Kreise Görlitz (6,21 Prozent), Leipzig (6,36) und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (6,04) liegt deutlich darunter. Zudem wird bei dem System laut Landesdirektion berücksichtigt, falls sich Geflüchtete direkt bei den Kommunen registriert haben.

Leipzig zieht schon Konsequenzen

Die Stadt Leipzig hat bereits erste Konsequenzen aus den gesunkenen Flüchtlingszahlen gezogen. Wie die Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag mitteilte, sollen die Agra-Hallen im Stadtteil Dölitz später als bislang geplant für die Unterbringung genutzt werden. Damit kann das Wave-Gotik-Treffen zu Pfingsten am gewohnten Standort stattfinden.

Von Von Kai Kollenberg