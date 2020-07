Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer heiratete am vergangenen Freitag Annett Hofmann und brachte so neuen Schwung in das Thema Eheschließungen. Doch im März und April herrschte auf Sachsens Standesämtern erst einmal Flaute. Dafür erwarten Experten steigende Scheidungszahlen.