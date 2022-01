Leipzig

Im zweiten Jahr der Coronavirus-Pandemie sind in Sachsen etwas weniger Organe transplantiert worden als 2020. In Leipzig wurden im vergangenen Jahr 30 Lebern verpflanzt (Vorjahr: 36) sowie 28 Nieren (37), 35 Herzen (41) und keine Bauchspeicheldrüsen (2). In Dresden gibt es mit 61 Nieren einen leichten Aufwärtstrend (Vorjahr: 49).

Vielschichtige Gründe

„Die meisten Menschen haben sich nicht mit Organspende befasst, sondern mit Corona und Impfungen“: Professor Daniel Seehofer, Leiter des Transplantationszentrums an der Uniklinik Leipzig. Quelle: Stefan Sraube

Die Gründe für die sinkenden Zahlen sind vielschichtig, sagt Professor Daniel Seehofer. Der Leiter des Transplantationszentrums an der Uniklinik Leipzig (UKL) stellt aber fest: „Die meisten Menschen haben sich nicht mit Organspende befasst, sondern mit Corona und Impfungen.“ Das Thema sei durch die Pandemie etwas unterbelichtet gewesen. Während Nierenspenden über die Dialyse etwas besser hinausgezögert werden können, ist das bei Lebertransplantationen komplizierter, weil es kein richtiges Organersatzverfahren gibt. Immer wieder kommt es deshalb vor, dass manche die Wartezeit nicht überleben. „Wir haben letztes Jahr 13 Menschen von unserer Leber-Warteliste verloren, 70 Menschen stehen dort zurzeit drauf“, erklärt Seehofer.

„Stabile Entwicklung am Herzzentrum“

Trotz des leichten Rückgangs bei den Herztransplantationen am Helios-Herzzentrum Leipzig spricht Professor Diyar Saeed vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie von einer stabilen Entwicklung. Der Standort sei nach wie vor das zweitgrößte Transplantationszentrum Europas, so der Geschäftsführende Oberarzt der Universitätsklinik für Herzchirurgie und Bereichsleiter des Herztransplantations- und Kunstherzprogramms am Herzzentrum.

UKL-Transplantationschef sieht noch Potenzial

Grundsätzlich gebe es beim Thema Organspende noch Potenzial, sagt Daniel Seehofer. „Wenn man in andere Länder blickt, ist es sicher so, dass man in Deutschland noch mehr Spender gewinnen könnte.“ Nach wie vor problematisch sei, dass kaum Willensbekundungen vorliegen, erklärt Seehofer. Das heißt: Diejenigen, die potenziell als Spender in Frage kommen, haben in vielen Fällen keinen Organspendeausweis oder keine Patientenverfügung. Der mutmaßliche Wille ist oft nicht feststellbar, im Jahr 2020 hätten in zwei Drittel aller Fälle die Angehörigen über eine Organentnahme entscheiden müssen, erklärt Seehofer.

Transplantation von Schweineherzen: „Sehr komplex“ In den USA wurde vor Kurzem erstmals ein genetisch verändertes Schweineherz in einen menschlichen Organismus verpflanzt. Professor Diyar Saeed sieht die Entwicklung zwar grundsätzlich sehr positiv. Der Geschäftsführende Oberarzt der Universitätsklinik für Herzchirurgie und Bereichsleiter Herztransplantations- und Kunstherzprogramm am Helios-Herzzentrum Leipzig warnt aber vor zu viel Euphorie – gerade in Deutschland, wo die Bereitschaft zur Organspende ohnehin sehr gering ist. Es sei noch nicht absehbar, ob aus dem Eingriff eine größere Erfolgsgeschichte werden könne, so Saeed. „Eine Transplantation dieser Art ist sehr komplex.“ Damit ein Schweineherz für den Menschen verwendet werden kann, muss das Erbgut des Spendertieres verändert werden – sonst wird es abgestoßen. Allein dieser Prozess verursacht zurzeit Kosten von über eine Million Euro.

Bringt neues Gesetz Verbesserungen?

Dieser Situation soll das neue Organspendegesetz entgegenwirken, das am 1. März 2022 in Kraft tritt – zwei Jahre nach seiner Verkündung. Durch die Gesetzesänderung soll die Bereitschaft, Organe nach dem eigenen Tod zu spenden, in Zukunft regelmäßiger erfragt werden. Zur so genannten Widerspruchslösung hatte sich der Bundestag im Frühjahr 2020 nicht durchringen können. Mit ihr hätten nach dem Tod grundsätzlich Organe entnommen werden können – es sei denn, der potenzielle Spender hätte dem zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen. Verbessert habe sich die Lage an den Kliniken, an denen Organe entnommen werden, durch die Finanzierung eines Organspendebeauftragten, sagt Seehofer. Vielleicht, hofft der Chef des UKL-Transplantationszentrums, hat es auch einen positiven Effekt, dass Organempfänger über die DSO nun wieder Dankesbriefe an die Angehörigen von Spendern schreiben können – zumindest anonym. Das sei bislang aus Datenschutzgründen nicht möglich gewesen. Für Verwandte sei es oft eine wichtige Rückmeldung, wenn sie erfahren, wie ein Organ einem anderen Menschen Lebenszeit schenkt.

Neuauflage des Lungentransplant-Programms geplant

„Das Team und das Know-How sind da“: Professor Diyar Saeed vom Herzklinikum Leipzig über die Vorbereitung zum Neustart des Lungentransplantationsprogramms. Quelle: Christian Hüller

Herzzentrum und Uniklinik bereiten derweil eine Neuauflage ihres Lungentransplantationsprogramms vor, das seit 2017 ruht. Von 2003 bis 2016 waren am Herzzentrum Lungen verpflanzt worden; inzwischen ist in der weiteren Umgebung Jena das einzige Zentrum, das noch entsprechende Operationen durchführt. Von dort wechselte bereits am 1. April vergangenen Jahres Matthias Steinert auf eine entsprechende Professur an der Universität Leipzig – explizit für den Bereich „Thoraxchirurgie/Lungentransplantation“. Zusammen mit Experten des Herzzentrums soll das Programm nun Fahrt aufnehmen. „Ich gehe davon aus, dass das stattfindet“, sagt Diyar Saeed. „Das Team und das Know-How sind da.“ Ein genauer Zeitpunkt für den Start stehe noch nicht fest und hänge auch vom weiteren Verlauf der Pandemie ab, sagt Daniel Seehofer. Vorgesehen sei, dass die Vor- und Nachbereitung der Eingriffe am UKL stattfindet, die eigentliche Operation am Herzzentrum.

Von Björn Meine