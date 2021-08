Dresden/Wiesbaden

Leere Straßen, weniger Unfälle: Die Zahl der Verunglückten im Verkehr ist in Sachsen im ersten Halbjahr 2021 gesunken. 5918 Menschen wurden von Januar bis Juni bei Verkehrsunfällen verletzt, wie das Statistische Bundesamt am Freitag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Das sind 10,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. 66 Menschen starben zwischen Januar und Juni in Sachsen - drei weniger als im Vorjahr.

Als möglichen Grund nannte das Bundesamt auch die Corona-Pandemie – und damit verbunden ein geringeres Verkehrsaufkommen. In Sachsen hatte es zeitweise unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre gegeben. Allerdings hatte auch im Vergleichszeitraum des Vorjahres zeitweise der Lockdown gegolten, weswegen weniger Menschen unterwegs waren. Im ersten Halbjahr 2020 war die Zahl der Verletzten und Getöteten in Sachsen bereits um knapp 20 Prozent gesunken.

Das größte Risiko, tödlich zu verunglücken, bestand in Sachsen-Anhalt mit 27 Verkehrstoten je eine Million Einwohnerinnen und Einwohner, gefolgt von Brandenburg mit 22 und Niedersachsen mit 19 Verkehrstoten je eine Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.

Deutschlandweit Tiefstände durch Corona

Deutschlandweit sorgte die Corona-Pandemie für historische Tiefstände bei der Zahl der Verkehrsunfälle mit Toten und Verletzten in Deutschland. 1128 Menschen kamen in der ersten Jahreshälfte ums Leben, so das Statistische Bundesamt. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - der nur teilweise von der Pandemie geprägt war - beträgt demnach 12,6 Prozent.

Die Zahl der Verletzten sank um 10,0 Prozent auf knapp 134.800. Noch nie seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 seien von Januar bis Juni weniger Menschen bei Verkehrsunfällen getötet oder verletzt worden, erklärte das Bundesamt.

Von jhz/dpa