Wenn es im Tiergarten Delitzsch brennt: Wie kann die Feuerwehr Tiere retten?

Delitzsch

Feuerwehr im Tiergarten. Bis in den hintersten Winkel des vier Hektar großen Areals sind die Feuerwehrleute unterwegs. Wo kann es brandgefährlich werden? Was würde ein Brand im Tiergarten bedeuten? Wie liefe so ein Einsatz ab? Wer wird gerettet? Wer ist nicht zu retten?

Menschen- vor Tierleben

Natürlich. Sollte es zu einem Einsatz während der Öffnungszeiten kommen, gehen Menschenleben vor. Und – das muss klar sein – bei 400 Tieren in 100 Arten wird es nicht möglich sein, alle Tiere von Affe bis Zebra zu retten, sollte es zu einem ausgedehnten Feuer kommen. Ausgeschlossen werden kann sowas nicht: Jedermann hat wohl noch die Bilder vom verheerenden Brand des Affenhauses im Zoo Krefeld vor Augen. In der Silvesternacht 2020 brannte es wegen Himmelslaternen vollständig aus. Als die Feuerwehr kam, stand das Gebäude im Vollbrand und wegen der enormen Hitze konnte zunächst niemand hinein – nicht zum Löschen und auch nicht zum Retten. Mehr als 50 Lebewesen starben.

2010 in Karlsruhe: Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen das Elefantenhaus. Nach Polizeiangaben war das Feuer aus unbekannter Ursache im Streichelzoo ausgebrochen. Quelle: Uli Deck/dpa

2010 brannte es im Zoo Karlsruhe, fast 30 Tiere verschiedener Arten starben. Vier Elefanten und zwei Flusspferde konnten gerettet werden, noch monatelang hatten sie mit den Brandwunden zu kämpfen. Eine eindeutige Brandursache konnte auch Jahre später nicht benannt werden, alles – auch etwaige Spuren – lag in Schutt und Asche.

Die Feuerwehr kann dank Zugangsberechtigung die Tore des Tiergartens ohne Probleme öffnen. Quelle: Christine Jacob

Ein Dienst dem Zoo gewidmet

So weit soll es in Delitzsch nicht kommen. Daher der Besuch an diesem Abend. Zwei- bis dreimal monatlich führt die Feuerwehr Delitzsch Ausbildungsdienste durch, einen widmet sie nun dem Tiergarten. Am Abend, der letzte reguläre Besucher ist längst weg, rollen die Feuerwehrautos vor. Und schon geht der prüfende Blick los. Wo stellt man welches Fahrzeug am besten hin? Den Teufel an die Wand zu malen, gehört dabei zur Feuerwehr. Szenarien werden mindestens im Geiste durchgespielt, um im Ernstfall noch besser gewappnet zu sein. Krefeld wird sich hier wohl nicht wiederholen, aber: „Ein elektrischer Defekt kann nie ausgeschlossen werden“, sagt der Delitzscher Ortswehrleiter Andreas Pradel mit Blick auf Wärmelampen und anderes.

Auf Brandschutz wird grundsätzlich geachtet. Quelle: Christine Jacob

Die guten Nachrichten: Es gibt nicht besonders viel Brandlast im Tiergarten und das eigentliche Gelände kann die Feuerwehr über verschiedene Zuwegungen auch mit ihren großen Fahrzeugen erreichen, sie kann die Tore dafür mittels bestehender Zugangsberechtigung unkompliziert öffnen. Auf dem Gelände selbst gibt es allerdings keine Hydranten, sondern nur auf der Straße außerhalb. Es müssten sehr viele Schläuche verlegt werden. „Kein Problem, zwei Kilometer haben wir schnell zusammen“, so aber der Tenor.

Im Ernstfalle müssen die Kameraden den Tieren helfen, ihrem Fluchtinstinkt folgen zu können. Quelle: Christine Jacob

Und während bei einem Brand am Tage das Tiergartenteam bei der Evakuierung der Schützlinge eingreifen kann, stünde die Feuerwehr nachts allein da oder mindestens so lange, bis Tierpflegerinnen und Tierpfleger eventuell dazu alarmiert sind. Also vermittelt Tiergartenleiter Konstantin Ruske den Kameradinnen und Kameraden nun, worauf sie zu achten haben. Erstes Problem dabei: Nachts ist es im Tiergarten wirklich stockfinster, keine Lampe brennt, die Feuerwehrleute müssten selbst mit ihrer Technik für Beleuchtung sorgen.

Es läuft nicht wie im Film

Illusionen von Feuerwehrleuten, die wie im Hollywood-Film einzelne Tiere auf ihren Armen heraustragen oder am Halfter hinausführen, muss man sich nicht machen. Im schlimmsten Falle wäre dazu keine Zeit. Und es wäre auch nicht wirklich nötig, Kräfte und Mittel auf diese Art zu verschleißen. Die gute Nachricht: Die allermeisten Tiere können auch nachts allein raus aus ihren Stallungen. Ein paar allerdings sind auch nachts eingesperrt und müssen befreit werden, um dann ihrem eigenen Fluchtinstinkt folgen zu können. Feuerwehrleute wären vor allem „Freilassleute“.

Für Antilopen und Zebras müssen zunächst das Vorgehege und dann die Ställe geöffnet werden, erklärt Tiergartenleiter Konstantin Ruske. Quelle: Christine Jacob

Dabei – so hart es klingen mag – wird in der Prioritätenliste auch auf den Wert der Tiere geachtet. So wie es etwa auch für ein Museum eine Liste gibt, was an Kulturgütern bevorzugt sicherzustellen ist, greift ähnliches auch im Falle einer zoologischen Einrichtung. „Die Flamingos sind wertvolle Tiere und es ist auch nicht gefährlich, sie zu retten“, sagt der Tiergartenleiter und zeigt der Gruppe Feuerwehrleute die entscheidende Tür, die es zu öffnen gilt. 16 Flamingos mit jeweils einem Wert von 900 Euro sind zu befreien.

Tiergartenleiter Konstantin Ruske zeigt, was im Ernstfall zu tun ist. Quelle: Christine Jacob

Hier ein Hebel, dort ein Schloss, da ein Zug, da ein Schieber – jeder Stall, jedes Gehege hat ein eigenes System. So stellt es sich auch in den Ställen von Alpaka, Antilopen und Zebra dar, die leicht irritiert dreinschauen als ihre Feierabendroutine von Frauen und Männern in Uniformen unterbrochen wird. Und auch da muss bedacht werden, dass das einzelne Tier auch mal tausende Euro an Wert hat. „Erst das Vorgehege öffnen, dann den Stall bitte“, gibt Konstantin Ruske den Feuerwehrleuten mit auf den Weg. Sollte es zu einem größeren Feuer kommen, könnten die Tiere dann auf die ausgedehnte Afrika-Anlage und sich ihren Schutz suchen.

Es geht um Werte

Und während die Kameradinnen und Kameraden noch selbstbewusst nicken beim Anblick von Zebras, wird so mancher angesichts des fauchenden Tayo ganz still.

Der Gepard muss gerettet und frei gelassen werden. Auch in seinem Stall gibt es dafür Schieber, die Handhabung ist flugs erklärt. „Er ist unser mit Abstand wertvollstes Tier, und er ist nicht mal unserer“, sagt Konstantin Ruske. Der Gepard kam vor etwa einem Jahr als Leihgabe. 15 000 Euro ist er wert. Ja, nicht nur aus immateriellen Gründen sollte dieses Tier nicht zu Schaden kommen. Konstantin Ruske kann die Feuerwehrleute auch beruhigen. Zwar ist der Gepard eine Raubkatze, doch vergleichsweise zart gebaut und im Falle des angenommenen Ernstfalles würden die Retter nicht mit ihm in Kontakt kommen. Und Tayo ist am Ende doch nur eine Katze.

Einerseits ist die Brandlast nicht groß, andererseits mit Feuerlöschern gut vorgesorgt – geprüft werden sie regelmäßig von Kamerad Daniel Hiersemann. Quelle: Christine Jacob

Kritischer war es da schon Anfang der 1990er, erinnern sich die Kameraden Daniel Hiersemann und Heiko Friedrich. Bei einem Bärenausbrauch war der Grizzly auf dem Dach des Bärenhauses und wurde durch den Wasserdruck des Feuerwehrschlauches von dort wieder ins Gehege zurück getrieben – zum Glück, da er das Dach auch in die andere Richtung hätte verlassen können, und dann wäre er frei im Park der Stadt gewesen.

Von Christine Jacob