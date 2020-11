„Querdenken“ auf dem Augustusplatz - Wer hat Schuld am Demo-Desaster von Leipzig? – Was wir wissen und was nicht

Diese Frage hat die politische Woche in Sachsen nach der „Querdenken“-Kundgebung in Leipzig bestimmt: Wer war schuld am Desaster rund um den Augustusplatz? In einer Dreieckskonstellation aus Verwaltung, Justiz und Polizei zeigen die Beteiligten abwechselnd mit dem Finger auf den anderen.