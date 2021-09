Leipzig

Es kann so schnell gehen. Vor einem Jahr hätte sich der 80-jährige H. das nicht vorstellen können, aber jetzt hat er auf einem Hocker in seiner Dusche Platz genommen. Seine Augen sind geschlossen, der Kopf liegt in den Handflächen des Pflegers Stefan. Mit kreisenden Bewegungen massiert der 31-Jährige Shampoo in die kurzen, grauen Haare des alten Mannes.

„Es fällt mir sehr, sehr schwer“, sagt H. hinterher. „Wenn plötzlich einer zu dir kommt und sagt ‚Na, mein Lieber?‘ und dich wäscht und dich einseift.“

Und der Pfleger Stefan sagt: „Für mich ist ganz klar, dass ich den Herrn H. sieze.“

Länger als eine Stunde ist der Pfleger Stefan bei keinem Patienten. Quelle: Pascal Giese

Im Juni stand H. noch mit einem Sektglas in der Hand im Kreis seiner Freunde. Es war der 80. Geburtstag eines langen, reichen Leben. Seit dem Mauerfall sind H. und seine Frau viel gereist, nach Kuba, Mexiko, in die USA. Sie bekamen Kinder, die alle Karrieren machten.

Dann kam der Blasenkrebs. H. ließ sich operieren und bestrahlen. Erfolgreich, aber er wurde schwächer. Als ihm eines Tages beim Verlassen der Apotheke schwarz vor Augen wurde, versuchte er sich an einem Zaun festzuhalten. Er griff in Stacheldraht, kam abermals ins Krankenhaus.

„Er war danach nicht mehr derselbe“, sagt seine Frau. „Wir wollten noch so viel reisen. Wir wollten uns in der neuen Wohnung ein neues Leben aufbauen.“

„Ich mag es, anderen zu helfen“

Ein moderner Neubau, irgendwo im Norden Leipzigs. Den ehemaligen Arzt H. kennt hier fast jeder, weil es hier kaum Ärzte gibt. Daher sollen sein Name und sein Wohnort unbekannt bleiben. Aber er hat sich bereit erklärt zu erzählen, wie es ist, wenn man plötzlich nicht mehr alleine kann.

In ganz Deutschland gibt es so viele Pflegebedürftige wie Menschen in Sachsen leben: 4,1 Millionen. 79,5 Prozent von ihnen werden zu Hause gepflegt. Vor einigen Jahren schätzten Experten, dass es allein in Sachsen im Jahr 2030 eine Viertelmillion Bedürftige geben sollte. Jeder 16. wäre damit betroffen gewesen. Bloß: Die Zahl wurde schon dieses Jahr erreicht. Neun Jahre zu früh.

Der Pflege gehen die Kräfte aus. Altenpfleger Stefan will bleiben. Quelle: Pascal Giese

Wie soll man bloß all diese Menschen versorgen? Während die Zahl der zu Pflegenden rasant ansteigt, sinkt die Zahl derer, die in der Pflege arbeiten wollen. Auch, weil die Belastungen immer größer werden. In einer Umfrage während der Corona-Pandemie gab ein Drittel aller Pflegekräfte an, einen Berufswechsel zu erwägen.

Der Pfleger Stefan will in seinem Job bleiben. „Ich mag es, anderen zu helfen“, sagt er. Manchmal gieße ich bei den Patienten auch Blumen. Und manchmal freundet man sich an.“ Aber auch er kennt die Personalprobleme seiner Branche. Wegen ihnen ist er erst zu seinem Job gekommen. Vor zehn Jahren fing er in der Hauswirtschaft eines Altenheims an, wusch Wäsche und putzte. Dann brauchte ihn sein Chef in der Pflege. Und Stefan sagte zu.

„Bei dem Gedanken kriege ich Panik“

Aber nicht immer ist Ersatz so schnell gefunden. Und fragt man bei Chefs und Vorständen aus der Pflegebranche nach, wie sie sich die Zukunft vorstellen, dann hört man Sätze wie:

„Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll.“

„Ich habe Bauchschmerzen vor der Zukunft.“

Oder: „Bei dem Gedanken kriege ich Panik.“

Den Pfleger Stefan hat das Ehepaar H. erst nach langem Suchen gefunden. Er arbeitet bei Vitalis, einem Leipziger Pflegedienst, der sich auf ein Konzept spezialisiert hat, das es eigentlich schon lange gibt, aber das jetzt einige zum rettenden Ausweg aus der Pflegekrise erklären: Ambulante Pflege, also die Pflege zu Hause.

Mehr als 100 Personen versorgt Vitalis in Leipzig und Umgebung. Quelle: Pascal Giese

Mehr als 100 Personen versorgt Vitalis in Leipzig und Leipziger Land zu Hause. Manche brauchen nur einen Verbandswechsel oder ihre Medikamente. Andere, wie der frühere Arzt H., müssen geduscht werden. Für ihn war die Pflege daheim die einzige Möglichkeit. Ins Pflegeheim wollte er nicht. „Wir haben fest daran geglaubt, dass er wieder wird“, sagt seine Frau.

Aber H. hätte auch gar nicht ins Heim gekonnt. In der nahegelegenen Seniorenresidenz Rackwitz, einem Außenposten des Pflegedienst Vitalis, ist kein Zimmer frei. „Mehr Plätze gibt es nicht, ich will ja auch mal Feierabend machen“, sagt Kathleen Erler. Die gelernte Krankenschwester hat Vitalis vor 13 Jahren gegründet. Seitdem ist sie ihre eigene Chefin.

Mindestens Tausend Euro Zuzahlung fürs Altenheim

Und seit 13 Jahren hat Erler ein Problem, das zunächst gar nicht wie eines klingt: Sie hat mehr Kundschaft, als sie gebrauchen kann. Mehr als 30 Personen stünden aktuell auf ihrer Warteliste. Alte Menschen, die ihren Alltag nicht mehr alleine bewältigen können. Aber für die Erler keinen Platz hat – und keine Kräfte.

Seit einigen Jahren hat Erler einen Weg gefunden, den Menschen trotzdem zu helfen: Sie bietet ihnen Alternativen zum Heimplatz an. Zum Beispiel die Tagespflege in ihrem Haus. „Das ist eine Art Kindergarten für alte Leute, die morgens kommen und abends gehen“, sagt Erler. Oder eben der ambulante Dienst: Eine ihrer Pflegerinnen – Peggy, Sandra, Jessy, Anja, Melanie oder Stefan – die ein, zwei Mal am Tag vorbeikommen.

„Die meisten Leute wissen gar nicht, was es alles für Möglichkeiten gibt“, sagt sie. Und finanziell mache es auch keinen großen Unterschied. Es gebe in Deutschland, auch im Osten, keinen Pflegeheimplatz mehr, der weniger als Tausend Euro Zuzahlung kostet, sagt Erler. Zum Vergleich: Für einen ambulanten Pflegedienst für eine Person mit Pflegestufe zwei zahlt die Pflegeversicherung 689 Euro, welche auch meist ausreichen.

„Der Mensch wird immer individueller“

Kathleen Erler glaubt, dass sie ein kleines Modellprojekt für die Pflege von morgen erfunden hat. Dass die Pflege daheim das Konzept Seniorenheim künftig in vielen Belangen ersetzen könnte. Man könne, sagt sie, mittlerweile ja so ziemlich alles zu Hause machen – Infusionen, kleinere Eingriffe, sogar künstliche Beatmung sei zu Hause möglich.

Das Personalproblem wäre so erstmal gelöst. Denn auf einer Tagestour könne ein Pfleger wie Stefan 15 Patienten versorgen. Im Heim rechnet man eher mit drei bis acht Pflegekräften pro Person.

Nur: Können Seniorenresidenzen oder Altenheime nicht auch schöne Orte sein, an denen alte Menschen zusammenkommen? Ist es nicht auch eine Last, allein in der Wohnung zu vereinsamen?

Ingeborg Bachmann bekommt ihre Augentropfen. Sie lebt in einer Seniorenresidenz in Rackwitz. Quelle: Pascal Giese

Nein, sagt Dietrich Bauer. Der Theologe ist Vorsitzender der sächsischen Diakonie Sachsen. Er setzt sich seit einigen Jahren dafür ein, dass Menschen vermehrt zu Hause gepflegt werden und nicht vorschnell ins Heim einziehen. Er habe beobachtet, dass alte Menschen sich das heute immer häufiger wünschen. „Der Mensch wird heute immer individueller, auch unsere Ältesten“, sagt er.

Die Familie soll mitpflegen

Und Bauer geht noch weiter: Es müssten, sagt er, gar nicht immer ausgebildete Pflegekräfte sein, die alte Menschen duschen, anziehen oder ihre Verbände wechseln. Auch die Verwandten könnten mehr in die Verantwortung gezogen werden. Der Sachse ist mit seiner Haltung ein Vorkämpfer. Denn die bundesweite Position seines Arbeitgebers, der Diakonie, lautet eigentlich: Wenn Pflege, dann professionell.

Wie stellt Bauer sich die pflegende Familie vor? Er sagt: „Viele Angehörige sind schnell ausgebrannt, wenn sie ihre Eltern pflegen.“ Aber das liege nicht daran, dass der Aufwand zu hoch sei. Sondern, dass sie nicht wüssten, was wirklich notwendig ist. Dass sie zu viel machen, sich verausgaben.

Daher hat Bauer zwei Vorschläge: Eine fachliche Begleitung der pflegenden Angehörigen durch ausgebildete Pflegekräfte. Und: Dass die Pflegeversicherung ihnen Geld dafür zahlt, ähnlich wie beim Elterngeld. „Wenn es keine Plätze und kein Personal gibt, ist das eine gute Möglichkeit, die Angehörigen zu schützen und trotzdem Pflege zu ermöglichen“, sagt Bauer.

„Es macht etwas mit der Seele“

Alte Menschen, glaubt Bauer, sollten so lange wie möglich zu Hause bleiben. Wenn es geht, bis zum Tod – mit ambulanten Hospizdiensten. Oder, um sich zu erholen. Die durchschnittliche Verweildauer im Altenheim beträgt nur acht Monate. Dann sterben die Menschen. Und manchmal, glaubt Bauer, lässt der Umzug den Tod noch schneller kommen.

„Einen alten Baum verpflanzt man nicht“, sagt er. „Es macht etwas mit der Seele, wenn man sein gewohntes Umfeld verlässt.“

Auch der H. erholte sich. So, wie es seine Frau vorausgesagt hat. Nach einigen Wochen häuslicher Pflege, begann er wieder mehr zu sprechen. Sein Körper und sein Geist schienen sich zu regenerieren. Und so kommt es, dass der Pfleger Stefan ihn heute zum letzten Mal duscht. Nächste Woche soll er es zum ersten Mal alleine probieren.

„Ich hatte ein gutes Leben“

Am Schluss seiner Tour parkt Pfleger Stefan sein Auto wieder vor der Seniorenresidenz in Rackwitz. Die letzte Patientin des Tages heißt Ingeborg Bachmann, 89. Sie lebt nicht mehr zu Hause, sie kann es nicht mehr. Nicht, weil sie dort nicht versorgt werden könnte. Sondern, weil sie zu einsam wäre. „Sie hat in den letzten Jahren ihren Mann und zwei Kinder verloren“, sagt Pfleger Stefan.

Ingeborg Bachmann und Pfleger Stefan: Manche Patienten freuen sich auf den mobilen Pfleger wie auf Besuch von ihren Enkeln, sagt die Krankenschwester Kathleen Erler. Quelle: Pascal Giese

Auch Frau Bachmann wird geduscht, sie wird sanft abgetrocknet, sie bekommt Augentropfen. Dann zieht sie sich selbstständig an und sitzt auf dem Sessel ihres kleinen Apartments. Sie wirkt glücklich. „Ich hatte ein gutes Leben“, sagt sie. „Und die letzten Jahre genieße ich, wie ich es nur kann.“

Von Josa Mania-Schlegel