Wer wird’s? Dreikampf in Berlin, Spannung in Sachsen

Leipzig

Deutschland steht am Sonntag vor einer politischen Zäsur. Nach 16 Jahren im Amt kandidiert Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht mehr und macht damit bei der Bundestagswahl den Weg frei für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Bündnis 90/Grüne) stellen sich als Spitzenkandidaten zur Wahl. Aufgerufen zur Wahl sind rund 60,4 Millionen Bürger. Etwa 2,8 Millionen von ihnen können zum ersten Mal an einer Bundestagswahl teilnehmen. Es wird damit gerechnet, dass diesmal so viele Menschen wie nie zuvor ihre Stimme per Briefwahl abgeben werden. Erste Schätzungen liegen bei 40 Prozent. 2017 machten 28,6 Prozent der Wahlberechtigten davon Gebrauch. Die Wahlbeteiligung lag vor vier Jahren bei 76,2 Prozent.

Enger Wahlausgang erwartet

Trotz eines leichten Umfragevorsprungs der SPD wird ein enger Wahlausgang erwartet. Vor allem auch deshalb, weil ein guter Teil der Wählerinnen und Wähler noch unentschlossen ist. Laut Forschungsgruppe Wahlen wussten 35 Prozent der Befragten noch nicht sicher, ob sie wählen wollen und wenn ja, wen. Bundeswahlleiter Georg Thiel rief am Freitag alle Bürger auf, zur Wahl zu gehen. „Wahlen sind die Grundlage unserer Demokratie. Eine hohe Wahlbeteiligung ist dabei wesentlich für die demokratische Legitimation des neuen Deutschen Bundestages“, sagte Thiel.

Scholz profitiert von Fehlern

Die Wahllokale haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Im ZDF-Politbarometer lag die SPD bei 25 Prozent, die CDU bei 23 Prozent, das RTL/ntv-Trendbarometer vom Freitag sah die SPD bei 25 und die Union bei 22 Prozent. Im Wahlkampf war es dem SPD-Spitzenkandidaten Scholz gelungen, mit den noch bis in den Juli hinein bei 15 bis 16 Prozent liegenden Sozialdemokraten an Union und Grünen vorbei zu ziehen. Er profitierte dabei auch von Fehlern seiner Konkurrenten Laschet und Baerbock. Die Grünen-Vorsitzende hatte unter anderem mit Plagiatsvorwürfen bei einem Buch zu kämpfen. Der CDU-Chef verlor nach unglücklichen Auftritten während der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen an Zustimmung. Hinzu kam zuvor der lange Streit mit CSU-Chef Markus Söder um die Kanzlerkandidatur der Union.

Vieles deutet auf Dreierbündnis hin

Nach den Meinungsumfragen deutet vieles darauf hin, dass künftig ein Dreierbündnis regieren wird. Den „Politbarometer“-Zahlen zufolge hätte als Zweier-Bündnis nur eine Koalition aus SPD und CDU/CSU eine knappe Mehrheit. Reichen würde es auch für eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP (Ampel-Koalition), aus Union, Grünen und FDP (Jamaika-Koalition) sowie für Rot-Grün-Rot. Ausschlaggebend könnte das Verhalten der FDP werden, die vor vier Jahren die Jamaika-Sondierungen spektakulär platzen ließ.

Wer gewinnt Leipzig-Süd?

Während sich nach Schließung der Wahllokale die Blicke zuerst nach Berlin richten werden, liegt auch viel Spannung über den Wahlergebnissen in Sachsen. In 16 Wahlkreisen zwischen Vogtland und Nordsachsen stellen sich Direktkandidatinnen und – Kandidaten zur Abstimmung. Zu den umkämpftesten Wahlkreisen gehört Leipzig-Süd, wo Sören Pellmann (Linke) sein 2017 direkt gewonnenes Mandat verteidigen will. Besonderes Interesse liegt zudem auf dem Wahlkreis Görlitz, wo 2017 der AfD-Kandidat Tino Chrupalla gegen CDU-Kandidat Michael Kretschmer gewann und auf dem Wahlkreis Chemnitzer Umland, wo der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), um sein Direktmandat bangen muss.

CDU in Sachsen droht Tiefpunkt

Vor vier Jahren hatte erstmals die AfD in Sachsen mit 27, 0 Prozent vorn gelegen – mit 0,1 Prozentpunkten vor der CDU. Auch diesmal deutet sich ein AfD-Sieg an. Nach einer Umfrage von letzter Woche des Meinungsforschungsinstituts Insa (Erfurt) im Auftrag der LVZ käme die Partei demnach auf 26 Prozent. Auf die Union entfielen nur 18 Prozent, was ein historischer Tiefpunkt im Freistaat wäre. Die SPD läge gleichauf mit 18 Prozent und würde ihr Ergebnis von 2017 (10,5 Prozent) kräftig erhöhen. Die Linke würde ebenso wie die FDP 11 Prozent erhalten. Die Grünen kämen auf acht Prozent.

Von André Böhmer