Werbe-Oscar Effie: Zwei Gewinner aus Sachsen

Leipzig

Die Effie-Gala ist das Event für die Werbebranche in Deutschland. Jedes Jahr werden Agenturen und Unternehmen vom Gesamtverband Kommunikationsagenturen (GWA) für erfolgreiches Marketing ausgezeichnet. Der Preis gilt als deutscher Oscar für die Werbebranche.

Die Effie Gala hätte am Donnerstag zum ersten Mal in Leipzig stattgefunden. Aufgrund der Verschärfung der Pandemie hatte sich der GWA aber dazu entschieden, den geplanten Livestream abzusagen und das Event ins Frühjahr 2022 zu verschieben. Die Gewinner wurden dennoch gekürt. Darunter sind zwei Unternehmen aus Sachsen.

Preisträger aus Chemnitz und Leipzig

„Es ist das erste Mal, dass eine ostdeutsche Agentur den Gold-Effie bekommt“, verkündet Ina von Holly, Vorständin der GWA. Unter den vier Gold-Gewinnern befindet sich die Werbeagentur „zebra groups“ aus Chemnitz. „Zebra groups“ hat in diesem Jahr nach 30-jährigem Bestehen das erste Mal an den Effie-Awards teilgenommen. Mit dem Bid Book – der Bewerbungsmappe für die Kulturhauptstadt 2025 – haben sie direkt Gold geholt. „Und im Wesentlichen auch den Titel als Kulturhauptstadt gewonnen“, sagt Fieback stolz.

Die Agentur „zebra group“ aus Chemnitz gewann Gold mit dem Bid Book – der Bewerbungsmappe für die Kulturhauptstadt 2025. Quelle: Effie Germany

Die Jury kürte in diesem Jahr 18 Silber-Gewinner. In der Kategorie „David vs. Goliath“ setzte sich unter anderem das Leipziger Start-up „the nu company“ mit „food for a nu world“ durch. Das Unternehmen stellt vegane, zuckerfreie und fair produzierte Schokoriegel her. Das Versprechen dabei: Für jedes verkaufte Produkt wird ein neuer Baum gepflanzt. Bis zum Jahr 2030 sollen es eine Milliarde sein. Die Kampagne lief bislang erfolgreich, mittlerweile sind die Riegel in verschiedenen Drogerie-, Bio- und Supermärkten erhältlich – nicht nur im mitteldeutschen Raum. Im Oktober organisierten die Gründer in Leipzig einen Abrüstungsgipfel mit Vertretern der Schokoladen-Branche, um unter anderem über die Reduzierung von Zucker zu reden.

Kreativstandort Ostdeutschland

Seit 1968 wird der Effie jährlich als Leistungsnachweis für erfolgreiches Marketing verliehen. Christian Rost, Vorstand des Bundesverbands für Kultur- und Kreativwirtschaft, betont die Rolle des Kreativstandorts Ostdeutschland. Noch immer gebe es ein Defizit des Ostens in der Werbebranche. Dennoch gebe es im Osten gute Ausbildungsangebote sowie viele Selbstständige. Außerdem würden starke Standorte in ganz Deutschland voneinander profitieren. Um junge Menschen auch in den neuen Ländern zu halten, müssten attraktive Arbeitsbedingungen geschaffen werden, so Fieback. Dabei gehe es vor allem um den Sinn und die Nachhaltigkeit der Arbeitsstellen.

Von Yvonne Schmidt