Wermsdorfer Chocolatier plant Schokoaufstrich aus sächsischen Haselnüssen

Es sind in diesem Jahr eher die schwereren Themen, die die Sommertour des Bundestagsabgeordneten Marian Wendt ( CDU) prägen. Bei Besuchen in regionalen Unternehmen stehen vor allem die Coronakrise und deren Bewältigung im Fokus. Darum ging es in dieser Woche auch in der Wermsdorfer Chocolaterie von Olav Praetsch. Dort gab es aber auch gute Nachrichten und optimistische Ausblicke.

Starke Umsatzeinbußen

Dabei schlägt sich die Pandemie auch hier ganz deutlich in den Büchern nieder: „Im März und April hatten wir lediglich 20 Prozent des Vorjahresumsatzes“, sagte Praetsch. Der Cafébetrieb, der lange nicht gestattet war, bis heute ausbleibende Reisebusse mit Besuchern und nur zögerlich in Fahrt kommende Buchungen für Familienfeiern und Gruppen machen dem Unternehmen zu schaffen. Doch der Chocolatier relativierte schnell: „Kollegen, die ausschließlich Gastronomie- oder Beherbergungsbetriebe führen, hat es viel schlimmer getroffen. Wir konnten durch den Verkauf und unsere Wiederverkäufer wenigstens einen Teil des Umsatzes machen.“

Soforthilfen genutzt

Ziel sei es gewesen, Zahlungsverpflichtungen so zeitnah wie möglich nachzukommen. „Etwas zu stunden oder aufzuschieben hilft nur kurz – bezahlt werden muss dennoch.“ Ob er die Soforthilfen von Bund und Land in Anspruch genommen habe, wollte Marian Wendt vom Wermsdorfer Unternehmer wissen. „Das haben wir und ich war erstaunt, dass das Geld relativ schnell da war“, so Praetsch.

Hygienekonzept für Betrieb

Letztlich sei er „heilfroh“ über den bisherigen Verlauf von Corona in Deutschland. Als langjähriges Mitglied des Technischen Hilfswerkes wisse er durchaus wie eine Pandemie wüten könne. Ein eigenes Hygienekonzept und die Einhaltung der Abstandsregeln sind jetzt Voraussetzung dafür, dass der Betrieb in der Chocolaterie mit zehn Mitarbeitern wieder auf Touren kommt. Wendt verwies auf die Mehrwertsteuersenkung, die gerade auch der Gastronomiebranche etwas Unterstützung bieten soll. „Vor allem Klein- und Mittelständler sollen das als Hilfe betrachten. Wir erwarten nicht, dass Cafés und Restaurants die Senkung weitergeben“, sagte er.

Sechsstellige Investition

Olav Praetsch will mit seinem Team endlich wieder durchstarten. Dafür hält er an seinen schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie geschmiedeten Plänen fest: „Wir starten ein neues Projekt und investieren eine mittlere sechsstellige Summe in eine neue Fertigungsstraße“, verriet er seinen Gästen. Dort sollen in Zukunft Haselnüsse aus dem Obstland geröstet und gemahlen werden und so die Grundlage bilden für ein neues Produkt im Portfolio: Das Wermsdorfer Unternehmen will einen eigenen Haselnussaufstrich produzieren. „Dafür setzen wir möglichst auf regionale Zutaten in Bioqualität“, kündigte er an.

Konsumverhalten im Blick

Marian Wendt lobte die Initiative: „Der Trend zu regionalen Produkten ist sehr stark. Wenn es gute Vertriebswege gibt, hat das viel Potenzial“, sagte er. Mit der Erweiterung seines Sortiments passe sich der Chocolatier dem Konsumverhalten vieler Kunden an, für die Herkunft und Qualität ihrer Lebensmittel immer wichtiger werden. „Ich freue mich sehr über solche Initiativen.“

Absatz im Supermarkt

Wichtig für eine gelungene Umsetzung seien verlässliche Partner und die wachsende Bereitschaft der Supermarktketten, zunehmend auch Produkte von regionalen Anbietern ins Sortiment zu nehmen. Für den geplanten Schokoaufstrich sei man bereits mit verschiedenen Unternehmen im Gespräch, so Olav Praetsch.

